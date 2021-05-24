Donanım
RAM nedir, ne işe yarar? RAM alırken nelere dikkat edilmeli?
Hala etkisini hissettirmekte olan Covid-19 pandemisi, evde her zamankinden daha çok vakit geçirmemize neden oluyor. Dolayısıyla, bugünlerde evde yaptığımız aktivitelere çok daha fazla vakit ayırmaktayız ve bu da elektronik aletlerimize daha içli dışlı olmamız anlamına geliyor. Tabi, bu vakit geçirmemize yardımcı olan elektronik aletler listesinin başlarında şüphesiz ki bilgisayarlarımız var. Pandemi döneminde patlamaya yaşayan bilgisayar satışlarından da görülebileceği üzere, birçok insan bu dönemde bilgisayar alma veya mevcut cihazlarını yenileme yönünde adımlar attı. Her ne kadar bu dönem laptoplar daha çok tercih edilse de, masaüstü bilgisayarlar da bir hayli rağbet gördü. Bundan dolayı, bu satın almalarınızda daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak adına sizler için bilgisayarların en önemli donanım birimlerinden olan RAM’ler hakkında bir rehber hazırladık. Bu rehberimizde “RAM nedir?” ve “RAM alırken nelere dikkat edilmeli?” gibi önemli soruları cevaplamaya çalışacağız…
İçindekiler
RAM nedir?
Okuyucularımızın birçoğunun RAM’in ne olduğuna dair bilgileri olduğuna eminiz. Ancak yine de detaya inmeden, gelin kısaca RAM’in ne olduğunun üstünden geçelim. Aslında, RAM terimi Random Access Memory öbeğinin kısaltılmış hali. Yani, Rastegele Erişimli Bellek veya daha yaygın kullanımıyla RAM bellek. Peki RAM ne işe yarıyor? Kısaca tanımlamak gerekirse, RAM için bilgisayarınızın kısa süreli hafızası demek mümkün. Bilgisayarınızda o an yaptığınız işlemlerin anlık verisi RAM’de tutulmakta. İşte RAM’in temel amacı da bu.
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“RAM nedir?” sorusunu kısaca cevapladıktan sonra, gelin biraz daha detaya inelim. Dediğimiz gibi, RAM bilgisayarınızın en önemli donanımlarından biri. Peki bu önemli komponentin bilgisayarınızdaki rolü ne? RAM’i bilgisayarınızdaki çok hızlı hareket eden cache (önbellek) ve göreceli yavaş çalışan hard drive (hard disk) veya SSD gibi depolama birimleri arasında orta hızda çalışan bir hafıza gibi düşünebilirsiniz. Sisteminiz bu tarz hız gerektiren ve o an kullanmakta olduğunuz anlık verileri depolamak için RAM’i kullanır. RAM’i, SSD veya hard disk gibi birimlerden ayıran en büyük özellik ise bilgileri geçici olarak depolamasıdır. Bu karışık işleyişi bir örnekle, daha kolay anlaşılır şekilde anlatalım. Bilgisayarınızı bir ofismiş gibi düşünün. Hard drive (hard disk) veya SSD’nin köşedeki dolabı doldurduğunu hayal edin. Şu an üstünde çalıştığınız belgeyi de önbellek (cache) olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda, RAM ise tüm çalışma alanı oluyor. İhtiyacınız olduğunda, her ne kadar geçici bir süre için de olsa, her an yanınızda ve kullanılabilir.
RAM’in günlük kullanımınızdaki en büyük etkilerinden biri ise açık olan programlar veya uygulamalar arası hızlı geçiş yapmanızı sağlamasıdır çünkü bu bilgileri RAM saklar. Yani, RAM olmasaydı her programı kapadıktan sonra sıfırdan açmak zorunda kalacaktık.
RAM çeşitleri nelerdir?
Aslında RAM’leri birçok şekilde kategorize etmek mümkün. Ancak biz bu rehberimizde iki ana sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Bunlardan ilkinde RAM’i boyutuna ve kullanım alanına göre sınıflandırırken, diğerinde de DDR jenerasyonlarına göre konumlandıracağız. Hemen ilk sınıflandırmamızla başlayalım.
DIMM vs. SO-DIMM
Bu sınıflandırmamız tamamen RAM’in boyutlarıyla alakalı. DIMM, yani Dual In-Line Memory Module, alışık olduğumuz geçmeli, kart şeklindeki RAM’ler. DIMM RAM masaüstü veya sunucu bilgisayarlarda kullanılmakta. Diğer taraftan, SO-DIMM RAM’ler ise daha kompakt boyutta ve genelde laptoplarda kullanılan çeşit. SO-DIMM’ler için DIMM’lerden diğer bir farkı da değiştirmenin çok daha zor olması.
DDR3, DDR4 ve DDR5
DDR, bir RAM standartı ve Double Data Rate anlamına geliyor. Başka bir deyişle, DDR, RAM’inizin her döngüde iki kez veri transferi yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etmekte. Eğer bundan önce RAM satın aldıysanız, muhtemelen DDR4, DDR5 gibi terimlerle karşılaşmışsınızdır. Gelin bunlar arasındaki farka yakından göz atalım. Özetle, DDR kısaltmasının yanındaki rakamlar teknolojinin jenerasyonunu ifade ediyor. Yani; DDR5, DDR4’ten daha güncel bir teknoloji. İşlemciler zaman içinde geliştikçe, bunlarla çalışacak RAM’lerin de doğal olarak bu işlemcileri desteklemesi gerekti. İşte bu yüzden sürekli daha yeni ve hızlı bir DDR serisi ortaya çıkmakta. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer madde de, RAM’inizin DDR neslinin anakartınıza uygun olması gerektiği. DDR3 destekleyen bir anakarta DDR4 takmanız mümkün değil. Bu sebepten, alışveriş yaparken bu konuyu gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
RAM alırken nelere dikkat edilmeli?
RAM nedir sorusunu cevapladıktan ve RAM çeşitlerine göz attıktan sonra işin biraz da pratik kısmına eğilelim. İşte RAM satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenler:
1- Hangi amaçlarla kullanmak için RAM aldığınıza karar verin:
Her satın alma işleminden önce olduğu gibi RAM alırken de ilk yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı belirlemek. Günlük işler ve içerik tüketmek için kullanacağınız bir bilgisayarın RAM ihtiyacı ile oyun oynamak, kreatif işler üretmek vb. gibi amaçlarınızın olduğu bir bilgisayarın ihtiyacı arasında dağlar kadar fark olacaktır. Bu yüzden, ihtiyaçlarınızı belirleyip alışverişe çıkmak paranızı çok daha iyi bir şekilde harcamanızla sonuçlanacaktır.
2- RAM ve anakart uyumuna dikkat edin:
Daha önce de söylediğimiz gibi, satın alacağınız RAM’İN anakartınızın desteklediği DDR nesliyle uyumlu olması gerekiyor. Eğer anakartınızı 2015-2016 sonrası aldıysanız, büyük ihtimalle DDR4 destekleyecektir. Ancak her ihtimale karşı kontrol etmekte fayda var.
3- Ne kadar RAM’e ihtiyacınız olduğuna karar verin:
Tabi, ne kadar çok RAM o kadar çok performans demek. Ancak bu her kullanıcının 32GB gibi yüksek RAM’lere ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Her ne kadar 4GB da gündelik işlerinizi çok sıkıntı yaşamadan halletmenize yetecek olsa da, içinde bulunduğumu 2021 yılında en az 8GB’lık bir RAM’e sahip olunması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer performans gerektiren oyunlar oynuyorsanız 16GB büyük ihtimalle yeterli olacaktır. CAD programları kullanacak veya 3D dizayn gibi işler yapacaksanız 32GB’a çıkmak mantıklı olabilir.
4- Hız (Frekans ) ve Gecikme:
RAM hızını, daha doğrusu transfer hızını, MHz şeklinde görmeniz mümkün. Ya da DDR4-1600 şeklinde de görebilirsiniz. Bu öbekteki “1600” MHz’yi ifade ediyor. Her ne kadar ne bu rakam ne kadar yüksekse o kadar hız anlamına gelse de, günlük kullanımda çok da farkını hissedeceğiniz bir unsur değil. Tabi, eğer sunucu bilgisayarı topluyorsanız iş başka. RAM konusundaki bakmanız gereken diğer bir parametre ise gecikme. RAM gecikmesini arasında tire olan 4 haneli rakamlar şeklinde görebilirsiniz. Örneğin, “9-10-9-27” gibi. Bu rakamlar ne kadar düşükse RAM’in gecikmesi o kadar az diyebiliriz. Her ne kadar hız ve gecikme önemli unsurlar da olsa, eğer standart bir kullanıcıysanız her zaman en büyük önemi RAM’inizin GB’ına vermenizi öneririz. 16GB 1600MHz RAM her zaman 8GB 2400MHz RAM’den daha iyi performans verecektir.
Umarız RAM nedir sorusunu anlaşılır bir şekilde cevaplamış, RAM alırken dikkat edilmesi gereken unsurları sizi sıkmadan anlatabilmişizdir. RAM konusunda başka bir sorunuzu olursa yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz.
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Donanım
Freedos Nedir? Freedos Bilgisayara Windows 10 Nasıl Yüklenir?
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi nedir? Freedos bilgisayarlara Windows 10 işletim sistemi nasıl kurulur? İşte Freedos hakkındaki herşey!
Bilgisayar alırken karşımıza çıkan Freedos terimi insanların kafasında bir soru işareti bırakıyor. Özellikle hazır sistemlerde ve laptoplarda karşımıza çıkan bu terimi çoğu kişi bilmiyor. Gelin aslında oldukça basit bir anlam taşıyan Freedos terimine yakından bakalım.
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Freedos nedir?
Başta da söylediğimiz gibi basit bir anlam taşıyan Freedos terimi bilgisayarın içerisinde bir işletim sistemi bulunmadığını ifade ediyor. Yani üretici firma bu bilgisayarın içine Windows 10, 8 veya 7 gibi bir işletim sistemi kurmuyor. Zaten Freedos olmayan modellere bakarsanız günümüzde genellikle bu alanda Windows 10 ibaresinin bulunduğunu görüyoruz. Yani üretici firma bilgisayarın içine bir işletim sistemi kuruyorsa sistemin adını özellikler kısmına yazıyor. Eğer sistemin içerisinde bir işletim sistemi yoksa Freedos olarak belirtiliyor.
Freedos bilgisayar alınır mı?
Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Fiyatlara baktığımız zaman bazı ürünlerde birebir aynı ürünün işletim sistemi kurulu olanı ve Freedos olanı arasında fiyat farkı oluyor. Tabiki burada işletim sisteminin kurulu olduğu model daha pahalı satılıyor. Bu taraftan baktığımızda Freedos sistem almak daha mantıklı duruyor. Tabi bu seçeneği seçtiğimizde bilgisayarımıza Windows işletim sistemini kendimiz kurmamız gerektiğini bilmeliyiz. Peki Freedos sisteme Windows 10 işletim sistemini nasıl kurarız? Gelin Freedos bilgisayara Windows 10 nasıl kurulur gösterelim.
Freedos bilgisayara nasıl Windows 10 kurarız?
Freedos bir sisteme Windows 10 kurmak için ilk olarak Windows 10’un kurulum dosyasının yüklü olduğu bir disk lazım. Eğer elinizde böyle bir disk yoksa Windows 10 kurulum dosyasını bir diske yazmamız lazım. Biz ilk olarak Windows 10 dosyasını USB‘ye yazmayı göstereceğiz. Ardından Freedos sisteme Windows 10 kurma işlemine geçeceğiz. Eğer elinizde Windows 10 kurulum dosyasının kurulu olduğu bir disk varsa direkt olarak o adıma geçebilirsiniz.
1.Adım : Windows 10 ISO dosyasını indirmek.
İlk olarak buraya tıklayarak Windows 10 kurulum sitesine gidiyoruz. Linke tıkladıktan sonra açılan pencerede “Aracı şimdi indirin” butonuna bastıktan sonra Windows 10’un kurulum dosyası bilgisayarınıza inecek. Ardından Windows 10 format atma işleminin ilk adımını tamamlamış olacaksınız.
2.Adım : USB belleğin içini temizlemek!
Daha sonra USB ile Freedos kurulum işlemi gerçekleştireceğimiz için USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. USB belleğinizin en az 8GB olması gerekiyor. Eğer USB’niz 8GB ve üzeri ise format atma işlemi için USB belleğinizin içini temizlemeniz gerek. Bu işlemi için ilk olarak “Bu Bilgisayar” kısayoluna tıklıyoruz ve USB belleğimizin üzerine gelip sağ tık yapıyoruz. Ardından “Biçimlendir” diyoruz.
Açılan pencerede “Dosya Sistemi” seçeneğini “FAT32” yerine “NTFS” olarak seçiyoruz. Ardından “Hızlı biçimlendir” seçeneğini seçip “Başlat” diyebilirsiniz. İşlem bittikten sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
3.Adım : ISO dosyasını programsız USB’ye yazdırmak!
Daha sonra USB belleğimiz takılı iken ilk indirdiğimiz “MediaCreationTool…” isimli kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Açılan sekmede lisans koşullarını kabul ediyoruz.
Daha sonra yeni açılan pencerede “Başka bir bilgisayar için yükleme medyası (USB, DVD, ISO) oluştur” seçeneğini seçip, “İleri” tuşuna tıklıyoruz.
Ardından yeni açılan sekmede “Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan” seçeneğini seçip “İleri” butonuna basıyoruz.
Daha sonra gelen ekranda USB flash sürücü seçeneğini seçiyoruz ve sonraki sekmede içini temizlediğimiz USB belleği seçip “İleri” tuşuna basıyoruz.
Bu işlemden sonra USB belleğimizin içine Windows 10 kurulum dosyaları yüklenmiş olacak. Burada gelen sekmede kurulum bitene kadar bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra sekmeyi kapatabilirsiniz.
Artık USB belleğimize Windows 10 kurulum dosyalarımızı kurduk. Sırada Freedos sistemimize Windows 10 işletim sistemini kurmak var. Artık Windows 10 kurmak için kullandığımız bilgisayardan USB belleğimizi çıkarıyoruz ve Freedos sistemimize takıyoruz.
4.Adım : Freedos sisteme Windows 10 kurmak (BIOS’a giriş yapmak)
Freedos sistemimize Windows 10 kurmak için hazırladığımız USB belleğini takıyoruz. Ardından işleme başlatmak için artık BIOS‘a girmemiz gerekiyor. Bu işlemi başlatmak için ilk olarak bilgisayarımızı açıyoruz ve BIOS’a girmek için gereken tuşa sürekli olarak basıyoruz. Bu tuş bilgisayar açılırken ekranın alt kısmında yazar. Eğer hangi tuşa basacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi yazarak internetten BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Genellikle “F2, F11, F12, DEL” gibi tuşlarla BIOS’a girildiğini belirtmek isterim.
BIOS‘a girdikten sonra USB belleğimizi “Device Menu” kısmında ilk sıraya almamız gerekiyor. Bu bizim sistemimizde BIOS’a girer girmez karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir BIOS Menu’ye sahipseniz üst kısımdaki menüden USB’nizi bulup en sola taşıyabilirsiniz. Diğer BIOS’larda ise “Boot” sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan ilgili seçeneğe tıklayarak USB belleğinizi yine en üst sıraya alabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydedip çıkış yapmanız gerekiyor. Bu işlemi bir tuş ile yapabilirsiniz. Bu tuş genellikle BIOS ekranında alt kısımda “… – Save and Exit” şeklinde yazar. Ya da sol üstten çarpı ikonuna basıp “Save and Exit” seçeneğini seçebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulum işleminiz başlamış olacak.
5.Adım : Windows 10 kurulumunu tamamlamak!
Bilgisayarınız Windows kurulum sekmesini açıktan sonra aşağıdaki gibi dil ve klavye seçimlerinizi yapıp “İleri” tuşuna basıyorsunuz. Ardından açılan yeni sekmede “Şimdi Yükle” butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında gelen sekmede tekrar lisans koşullarını kabul edip “İleri” tuşuna basıyorsunuz ve disk tercihleriniz için yeni bir sekme geliyor. Burada alt kısımda bulunan “Özel” seçeneğine tıklıyorsunuz.
Daha sonra karşınıza bilgisayarınızdaki diskleriniz geliyor. Burada disklerinizdeki verileri silmek istiyorsanız tek tek disklere basıp “Biçimlendir” diyorsunuz. Tüm diskleri sıfırladıktan sonra Windows’u kurmak istediğiniz diski seçip “İleri” tuşuna basmanız gerekiyor.
Evet bu işlemide tamamladıktan sonra Windows 10 kurma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu yazımızda “Freedos sistem nedir?, Freedos sisteme Windows 10 nasıl kurulur?” sorularını yanıtladık. Sizde bu işlemleri yaparak Freedos bilgisayarınıza Windows 10 işletim sistemini kurabilirsiniz. Yapamadığınız birşey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Donanım
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 ile fiyat performans kombinasyonu yapmak!
Intel’in 11. Nesil yeni işlemcilerinin duyuruluşunun üstünden henüz çok fazla zaman geçmedi fakat; yeni Intel işlemcilerin kullanımı şimdiden yaygınlaşmaya başladı. Yeni nesil Intel CPU modellerinin, performansına dair de birçok şey konuşulmaya başlanmışken; biz de sizlere 11. nesil işlemcilerle ilgili bilgilerimizi ve tecrübelerimizi teknoloji editörleri olarak aktaralım istedik. Bu sayede konuya yabancı olan veya daha limitli bir bilgi birikimine sahip olan kullanıcılara faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz.
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İçindekiler
11. Nesil Intel işlemcilerle ilgili en çok konuşulan 2 konu: “Güç Tüketimi” ve “Isınma”
Yeni nesil Intel işlemcilerle ilgili bir araştırmaya girdiğinize göre, ya yeni bir Intel işlemci aldınız ve sisteminizi değiştirmeye karar verdiniz ya da kafanızdaki bu düşünce için ciddi bir araştırma içindesinizdir diye tahmin ediyoruz. Diyelim ki yeni bir anakarta ve efektif bir soğutucuya ihtiyacınız var. Birçok kişinin önerisinin en iyisini almak yönünde olduğunu göreceksiniz. Peki gerçekten de en iyi donanımlar olarak tavsiye edilen bu donanımlara, yüklü miktarda paralar ödemenize gerek var mı?
Artan işlemci gücü ve enerji tüketimiyle, soğutma performansının da yükseltilmesine ihtiyaç duyan yeni nesil işlemcilerle beraber kullanabilmeniz adına MSI, Intel Core i7-11700K
+ MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi ve MPG Coreliquid K360 kombinasyonunu sunmuş. Fiyat performans dengesiyle öne çıkan bu kombinasyon, masaüstünü yeni nesil bir Intel işlemci üzerine kurmak isteyenler için, minimum maliyetle satın alabileceğiniz en efektif çözümlerden biri olacaktır. Böylelikle yeni nesil işlemcinizin performansını test ettiğiniz durumlarda, ısınmayı optimum seviyede tutabileceksiniz.
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi
MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi, yeni 11.nesil Intel Core işlemcilerin güç taleplerine ve gereksinimlerine en iyi cevabı verebilecek şekilde dizayn edilmiş bir anakart. Toplam 16 Duet Rail güç sistemi ile bu anakart güçlü ve dayanıklı bir VRM yönetimine sahip. Ayrıca MSI’ın, Core Boost teknolojisi sayesinde CPU’ya akım iletilirken minimum dirençle karşılaşıyor ve bu sayede akım hızlı bir şekilde ve saf bir halde işlemciye ulaşabiliyor.
Bu anakart Wi-Fi teknolojisinin en güncel hali olan Wi-Fi 6E’yi de destekliyor. Ayrıca, Intel 2.5 LAN bağlantıları ile yüksek hızlı internet özelliğine sahip. Böylece internet üzerinden video izlerken veya online oyunlarda rekabet halindeyken minimum gecikmeyle ve daha akıcı bir şekilde bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartın üzerinde biri PCI-E 4.0
SSD desteği sunan 3 set M.2 SSD slotu mevcut. Bu sayede depolama tarafından istediğiniz gibi değişiklik yaparak; hafıza bakımından elinizi rahatlatabilmeniz mümkün.
MPG Coreliquid K360
Intel Core i7-11700K işlemcinin performansını ve anakartın VRM tasarımını dengeli sıcaklıklarda kullanabilmek için önemli bileşenlerden biri de CPU soğutucular dersek kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. MPG Coreliquid K360 modelini bu noktada diğer su soğutuculardan ayıran özellik, artırılmış soğutma performansı. MPG Coreliquid K360, radyatör üzerinde kısa sürede ve yoğun stres altında optimum soğutma gerçekleştirmek için güçlü bir hava akımı yaratan özel MSI TORX FAN 4.0 dizaynını kullanıyor. Bu dizayn, su bloğu üzerinde de bir adet 60 mm TORX 3.0 fanla desteklenmiş. TORX FAN 3.0 tasarımlı sistem hem CPU, hem M.2 SSD, hem VRM, hem de çevrelerinde bulunan diğer bileşenlere yoğunlaştırılmış hava akımı iletmek ve sıcaklık değerlerini optimal seviyelerde tutabilmek adına sisteme dahil edilmiş.
Bu kombinasyon, gerekli soğutma performansını sağlamakta gerçekten yeterli mi?
Intel Core i7-11700K işlemci ile, hem MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi hem de MPG Coreliquid K360 kombinasyonuyla yapılan testlerde; MPG Coreliquid K360 soğutucunun yeterli soğutma performansına sahip olup olmadığını görmek istedik. CPU, VRM ve M.2 SSD ısı giderme performansı, Cinebench ve AIDA64 yazılımları ile test edildi.
Yapılan testlerde, Cinebench R20 üzerinde, CPU’nun 4.6 GHz çekirdek frekansında çalışırken farklı sıvı soğutucu fan modlarında 75 ~ 77 santigrat derece sıcaklık seviyelerini koruduğu belirlenmiş. CPU sıcaklığı Gaming yani Oyun modunda en düşük, Silent yani Sessiz modda ise en yüksek olarak kaydedilmiş durumda. Bunlara ek olarak; Core i7-11700K CPU’nun işlemci hız aşırtma ile 5.0 GHz seviyelerine kadar çıkabildiğini hatırlatalım.
MPG Coreliquid K360’ın su bloğu, VRM ve M.2 üzerindeki sıcaklığı dağıtmak için dahili TORX FAN 3.0 ile geliyor. Yani testlerde, MPG Coreliquid K360 ile önemli bileşenlerin yeteri kadar soğutulabildiğini görüyoruz. Yine de bunu kanıtlamak için, sistem AIDA 64 ile test edilirken VRM ve M.2 sıcaklıkları gözlemlenmiş durumda. VRM sıcaklığı, fan çalışır halde iken 57°C seviyesinde. Fan kapalıyken kaydedilen 74°C ile karşılaştırıldığında, fanın sıcaklığını %23 oranında düşürmeyi başardığı ortaya çıkıyor.
M.2 SSD sıcaklığına baktığımızda; fan aktif halde iken sıcaklik 63°C seviyesinde olmasına rağmen fan kapatıldığında sıcaklık 80°C’ye yükselmiş durumda. Bu durumda, fanın M.2 SSD termal değerlerini yaklaşık %21 oranında optimize ettiğini söylemek mümkün.
Test sonuçları
Test sonuçları genel anlamda, MPG Coreliquid K360’ın su bloğundaki TORX FAN 3.0 desteği ile VRM ve M.2 SSD üzerindeki ısıyı etkili bir şekilde düşürdüğünü, CPU ve depolama bileşenlerinin hem kararlılık, hem de hız aşırtma performansını belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. Yani tavsiye ettiğimiz soğutucu kombinasyonunun hem günlük kullanımda, hem canlı yayında, hem de oyun sırasında yüksek performansı uygun fiyat avantajı ile sunduğunu görebiliyoruz. CPU performansı ise hız aşırtmada minimal termal farklarla dikkate değer şekilde yükseltilebiliyor.
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Donanım
Ekran Kartı Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.
Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.
Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.
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İçindekiler
Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?
1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.
Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.
Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.
2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!
Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.
Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.
3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.
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