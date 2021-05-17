NFC nedir, ne işe yarar? NFC özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler

NFC terimi artık birçoğumuzun aşina olduğu bir sözcük. 20 yılı aşkın sürelik bir tarihi olan teknoloji, akıllı telefonlarla birlikte bir süredir hayatımızda ciddi bir yer kaplıyor. Aslında, NFC kelimesi “Near Field Communications” öbeğinin kısaltılmış hali. Yani, Yakın Alan İletişimleri. Her ne kadar hayatımızda uzun bir süredir ciddi bir yer kaplasa da, bu herkesin NFC teknolojisi hakkında bilgi sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Ya da bu konudaki bilgi dağarcığını genişletmek, bu önemli teknolojinin arkasındaki prensipleri daha iyi anlamak isteyen okurlarımızın olması kuvvetle muhtemel. Bundan dolayı, sizler için NFC ile ilgili aklınıza gelecek birçok soruyu cevaplayan, kapsamlı bir rehber hazırlamak istedik. Bu rehberimizde “NFC nedir?” sorusundan teknolojinin tarihine; NFC’nin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarından “NFC ne işe yarar?” sorusuna kadar bu teknolojiyle ilgili her şeyi cevaplamaya çalışacağız…

NFC nedir?

NFC, söylediğimiz gibi, Yakın Alan iletişimleri anlamına gelen bir terim. Temelde kablosuz bir iletişim teknolojisi olarak sınıflandırabileceğimiz NFC, iki uyumlu cihaz arasında kısa mesafeli veri alışverişini mümkün kılıyor. Bu kısa mesafe ise kullanılan cihaza göre değişmekle beraber, genelde 4-10cm arasını ifade ediyor. Peki NFC bağlantısı nasıl gerçekleşiyor? Aslında, bu sorunun cevabı çok basit. Bu işlemin gerçekleşmesi için cihazlardan birinin bilgiyi aktaran (verici) cihaz konumunda olması gerekirken, diğerinin de bu bilgiyi erişen (alıcı) durumunda bulunması gerekiyor.

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Hazır NFC bağlantısı için gerekli cihazlardan bahsetmişken, gelin bu teknolojideki cihaz sınıflandırmalarına göz atalım. Zira, NFC terminolojisinde iki tip cihaz bulunuyor. Bu cihazlardan biri aktif cihaz ve diğeri pasif cihaz diye adlandırılmakta. Pasif cihazların en yaygın örneği ise NFC tag’leri ( NFC etiketi). Pasif cihazlar isminin aksine, veriyi hem gönderen hem de alan tarafta bulunabiliyor. Ancak, eğer veri alıcı konumdalarsa, bu ulaştıkları veriyi okuma veya işleme kapasiteleri yok. Pasif cihazları duvardaki tabelalar gibi düşünebilirsiniz. Size veriyi aktarıyorlar fakat kendilerinin bu veri hakkında herhangi bir fikri yok. Diğer taraftan, aktif cihazlar, tahmin edebileceğiniz üzere hem veri alışverişinde iki rolü de oynayabilirken hem de aldıkları bilgiyi okuma/işleme kapasitesine sahip. Aktif cihazların en yaygın örneği ise NFC teknolojisine sahip akıllı telefonlar. Buna ek olarak; toplu taşımadaki kart okuyucular ve temassız ödeme okuyucuları da aktif cihaz örnekleri arasında gösterilebilir.

NFC nasıl çalışıyor?

NFC nedir sorusunu cevapladıktan sonra, gelin bu teknolojinin çalışma prensiplerini inceleyelim. Tıpkı Bluetooth ve Wi-Fi vb. kablosuz iletişim teknolojileri gibi, NFC de radyo dalgaları üzerinden veri yollayarak çalışıyor. Aslında Wi-Fi, Bluetooth, NFC vb. teknolojileri bir değişik birer kablosuz iletişim standardı olarak düşünebilirsiniz. Yani, bu her değişik standardın uyması gereken farklı kurallar mevcut. NFC teknolojisini Bluetooth/Wi-Fi ikilisinden ayıran ise temelini RFID teknolojisinden alması. Peki bu ne anlama geliyor? NFC elektromanyetik edüksiyon (öz-indüklenme) kullanırken, diğer günümüz popüler kablosuz iletişim teknolojilerinde bunu görmek mümkün değil. Bunun NFC’ye sağladığı avantaj ise, pasif cihazların kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi. Meşhur kablosuz şarj teknolojisi de benzer bir prensiple çalışmakta.

NFC teknolojisinin tarihi ve NFC’nin ataları: RFID ve FeliCa

NFC nedir ve nasıl çalışır konularını ele aldık. Gelin biraz da meraklıları için NFC teknolojisinin tarihinden bahsedelim. NFC’nin kökleri aslında RFID (Radyo frekansı doğrulama) teknolojisine dayanıyor. NFC’nin RFID’den farkı ise güvenlik endişeleri nedeniyle daha kısa mesafede çalışması. RFID’den sonra yine NFC’nin atası diyebileceğimiz diğer bir teknoloji de FeliCa. FeliCa, Sony’nin geliştirdiği temassız ve akıllı bir RFID kart sistemi. Bu kartlar genelde Asya kıtasındaki toplu taşımalarda kullanılmakta. NFC teknolojinin hayatlarımıza girişinin ilk adımı ise 2004’te Sony, Philips ve Nokia’nın bir araya gelip kurduğu “NFC Forum” ile atıldı. NFC teknolojisinin standartlarını ortaya koyan bu iş birliği, teknolojinin pazarlanması ve yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. 2006 yılı ise belki de teknolojinin en büyük dönüm noktasıydı. Zira, Nokia ilk NFC’li telefon olan 6131 modelini bu yılda tanıttı.

NFC ne işe yarar? NFC teknolojisinin kullanım alanları

Bu kadar çok teorik bilgiden sonra gelelim işin pratik kısmına. NFC teknolojisinin kullanım alanları aslında çok geniş. Ancak gelin biz günlük hayatta karşımıza çıkması daha olası olanlara bakalım:

Kimlik doğrulama: Birçok kimlik doğrulama sistemi (kart okutma vb.) NFC teknolojisini kullanmakta.

Birçok kimlik doğrulama sistemi (kart okutma vb.) NFC teknolojisini kullanmakta. Katılım takip etme: Tıpkı kimlik doğrulamada olduğu gibi birçok iş yeri çalışanlarının vardiya takibi ve iş alanında bulunma kontrolünü NFC teknolojisine sahip kartlarla yapmakta.

Tıpkı kimlik doğrulamada olduğu gibi birçok iş yeri çalışanlarının vardiya takibi ve iş alanında bulunma kontrolünü NFC teknolojisine sahip kartlarla yapmakta. Ödeme sistemleri: Temassız ödemeler ve kartla toplu taşıma ödemeleri gibi işlemlerin birçoğu NFC teknolojisi ile yapılıyor.

Temassız ödemeler ve kartla toplu taşıma ödemeleri gibi işlemlerin birçoğu NFC teknolojisi ile yapılıyor. Mobile ödeme sistemleri: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ve daha birçok mobil ödeme sistemi NFC teknolojisinden yararlanmakta.

Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ve daha birçok mobil ödeme sistemi NFC teknolojisinden yararlanmakta. NFC etiket okuyucu ve eşleştirme: NFC etiketi ve NFC etiket okuyucu içeren bir cihazla (telefonunuz) kolay bir şekilde bağlantı kurmanız mümkün.

NFC özelliği olan telefonlar hangileri? Nasıl kullanılır ve NFC açma

Aslında, NFC pek de maliyetli bir teknoloji değil. Yani, telefonunuzda NFC olması muhtemel. Tabi, bu her akıllı telefon NFC özelliğine sahip anlamına gelmiyor. Özellikle bazı bütçe dostu modeller ne yazık ki bu teknolojiye sahip değil. Bu kolay adımları izleyerek telefonunuzda NFC olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:

Ayarlar’a gidin. Ayarlar menüsündeki arama kısmına “NFC” yazın. Eğer telefonunuzda NFC teknolojisi mevcut ise, bu arama sonucu ulaşmanız gerekiyor. Ya da alternatif olarak “Bağlantı Ayarları” kısmını kontrol edebilirsiniz.

NFC’yi açmak ise daha bile basit. Bulduğunuz NFC menüsündeki aç/kapa tuşunu aç konumuna getirdiğiniz NFC’niz aktive olacaktır.

Eğer NFC nedir veya yine NFC ile ilgili merak ettiğiniz başka bir konu, ya da sorunuz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.