NFC nedir, ne işe yarar? NFC özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler

Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı

Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.

Sizler için oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021