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NFC nedir, ne işe yarar? NFC özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler
NFC terimi artık birçoğumuzun aşina olduğu bir sözcük. 20 yılı aşkın sürelik bir tarihi olan teknoloji, akıllı telefonlarla birlikte bir süredir hayatımızda ciddi bir yer kaplıyor. Aslında, NFC kelimesi “Near Field Communications” öbeğinin kısaltılmış hali. Yani, Yakın Alan İletişimleri. Her ne kadar hayatımızda uzun bir süredir ciddi bir yer kaplasa da, bu herkesin NFC teknolojisi hakkında bilgi sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Ya da bu konudaki bilgi dağarcığını genişletmek, bu önemli teknolojinin arkasındaki prensipleri daha iyi anlamak isteyen okurlarımızın olması kuvvetle muhtemel. Bundan dolayı, sizler için NFC ile ilgili aklınıza gelecek birçok soruyu cevaplayan, kapsamlı bir rehber hazırlamak istedik. Bu rehberimizde “NFC nedir?” sorusundan teknolojinin tarihine; NFC’nin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarından “NFC ne işe yarar?” sorusuna kadar bu teknolojiyle ilgili her şeyi cevaplamaya çalışacağız…
İçindekiler
NFC nedir?
NFC, söylediğimiz gibi, Yakın Alan iletişimleri anlamına gelen bir terim. Temelde kablosuz bir iletişim teknolojisi olarak sınıflandırabileceğimiz NFC, iki uyumlu cihaz arasında kısa mesafeli veri alışverişini mümkün kılıyor. Bu kısa mesafe ise kullanılan cihaza göre değişmekle beraber, genelde 4-10cm arasını ifade ediyor. Peki NFC bağlantısı nasıl gerçekleşiyor? Aslında, bu sorunun cevabı çok basit. Bu işlemin gerçekleşmesi için cihazlardan birinin bilgiyi aktaran (verici) cihaz konumunda olması gerekirken, diğerinin de bu bilgiyi erişen (alıcı) durumunda bulunması gerekiyor.
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Hazır NFC bağlantısı için gerekli cihazlardan bahsetmişken, gelin bu teknolojideki cihaz sınıflandırmalarına göz atalım. Zira, NFC terminolojisinde iki tip cihaz bulunuyor. Bu cihazlardan biri aktif cihaz ve diğeri pasif cihaz diye adlandırılmakta. Pasif cihazların en yaygın örneği ise NFC tag’leri ( NFC etiketi). Pasif cihazlar isminin aksine, veriyi hem gönderen hem de alan tarafta bulunabiliyor. Ancak, eğer veri alıcı konumdalarsa, bu ulaştıkları veriyi okuma veya işleme kapasiteleri yok. Pasif cihazları duvardaki tabelalar gibi düşünebilirsiniz. Size veriyi aktarıyorlar fakat kendilerinin bu veri hakkında herhangi bir fikri yok. Diğer taraftan, aktif cihazlar, tahmin edebileceğiniz üzere hem veri alışverişinde iki rolü de oynayabilirken hem de aldıkları bilgiyi okuma/işleme kapasitesine sahip. Aktif cihazların en yaygın örneği ise NFC teknolojisine sahip akıllı telefonlar. Buna ek olarak; toplu taşımadaki kart okuyucular ve temassız ödeme okuyucuları da aktif cihaz örnekleri arasında gösterilebilir.
NFC nasıl çalışıyor?
NFC nedir sorusunu cevapladıktan sonra, gelin bu teknolojinin çalışma prensiplerini inceleyelim. Tıpkı Bluetooth ve Wi-Fi vb. kablosuz iletişim teknolojileri gibi, NFC de radyo dalgaları üzerinden veri yollayarak çalışıyor. Aslında Wi-Fi, Bluetooth, NFC vb. teknolojileri bir değişik birer kablosuz iletişim standardı olarak düşünebilirsiniz. Yani, bu her değişik standardın uyması gereken farklı kurallar mevcut. NFC teknolojisini Bluetooth/Wi-Fi ikilisinden ayıran ise temelini RFID teknolojisinden alması. Peki bu ne anlama geliyor? NFC elektromanyetik edüksiyon (öz-indüklenme) kullanırken, diğer günümüz popüler kablosuz iletişim teknolojilerinde bunu görmek mümkün değil. Bunun NFC’ye sağladığı avantaj ise, pasif cihazların kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi. Meşhur kablosuz şarj teknolojisi de benzer bir prensiple çalışmakta.
NFC teknolojisinin tarihi ve NFC’nin ataları: RFID ve FeliCa
NFC nedir ve nasıl çalışır konularını ele aldık. Gelin biraz da meraklıları için NFC teknolojisinin tarihinden bahsedelim. NFC’nin kökleri aslında RFID (Radyo frekansı doğrulama) teknolojisine dayanıyor. NFC’nin RFID’den farkı ise güvenlik endişeleri nedeniyle daha kısa mesafede çalışması. RFID’den sonra yine NFC’nin atası diyebileceğimiz diğer bir teknoloji de FeliCa. FeliCa, Sony’nin geliştirdiği temassız ve akıllı bir RFID kart sistemi. Bu kartlar genelde Asya kıtasındaki toplu taşımalarda kullanılmakta. NFC teknolojinin hayatlarımıza girişinin ilk adımı ise 2004’te Sony, Philips ve Nokia’nın bir araya gelip kurduğu “NFC Forum” ile atıldı. NFC teknolojisinin standartlarını ortaya koyan bu iş birliği, teknolojinin pazarlanması ve yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. 2006 yılı ise belki de teknolojinin en büyük dönüm noktasıydı. Zira, Nokia ilk NFC’li telefon olan 6131 modelini bu yılda tanıttı.
NFC ne işe yarar? NFC teknolojisinin kullanım alanları
Bu kadar çok teorik bilgiden sonra gelelim işin pratik kısmına. NFC teknolojisinin kullanım alanları aslında çok geniş. Ancak gelin biz günlük hayatta karşımıza çıkması daha olası olanlara bakalım:
- Kimlik doğrulama: Birçok kimlik doğrulama sistemi (kart okutma vb.) NFC teknolojisini kullanmakta.
- Katılım takip etme: Tıpkı kimlik doğrulamada olduğu gibi birçok iş yeri çalışanlarının vardiya takibi ve iş alanında bulunma kontrolünü NFC teknolojisine sahip kartlarla yapmakta.
- Ödeme sistemleri: Temassız ödemeler ve kartla toplu taşıma ödemeleri gibi işlemlerin birçoğu NFC teknolojisi ile yapılıyor.
- Mobile ödeme sistemleri: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ve daha birçok mobil ödeme sistemi NFC teknolojisinden yararlanmakta.
- NFC etiket okuyucu ve eşleştirme: NFC etiketi ve NFC etiket okuyucu içeren bir cihazla (telefonunuz) kolay bir şekilde bağlantı kurmanız mümkün.
NFC özelliği olan telefonlar hangileri? Nasıl kullanılır ve NFC açma
Aslında, NFC pek de maliyetli bir teknoloji değil. Yani, telefonunuzda NFC olması muhtemel. Tabi, bu her akıllı telefon NFC özelliğine sahip anlamına gelmiyor. Özellikle bazı bütçe dostu modeller ne yazık ki bu teknolojiye sahip değil. Bu kolay adımları izleyerek telefonunuzda NFC olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:
- Ayarlar’a gidin.
- Ayarlar menüsündeki arama kısmına “NFC” yazın.
- Eğer telefonunuzda NFC teknolojisi mevcut ise, bu arama sonucu ulaşmanız gerekiyor. Ya da alternatif olarak “Bağlantı Ayarları” kısmını kontrol edebilirsiniz.
NFC’yi açmak ise daha bile basit. Bulduğunuz NFC menüsündeki aç/kapa tuşunu aç konumuna getirdiğiniz NFC’niz aktive olacaktır.
Eğer NFC nedir veya yine NFC ile ilgili merak ettiğiniz başka bir konu, ya da sorunuz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
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Dizi/Film/Kitap
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Geek
Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!
Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.
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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!
Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.
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Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
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Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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NFC nedir, ne işe yarar? NFC özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler
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