Radore’den Girişimcilere 3.5 Milyon Dolarlık Destek Geldi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezlerinin başında gelen Radore kırktan fazla girişimciye büyük bir yatırımla destek oldu.

Hayatıma girişim şirketi olarak atılan Radore kısa sürede Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi olmayı başardı. Şimdi de Start Up paketi ile diğer girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılda kırktan fazla girişimciye 3.5 milyon dolardan fazla destek veren şirket bu operasyonlarına devam edecek.

Şirketin Star Up Paketi ile Zeo, Kolay İK, Simplex, Gamehub, Bumerangla, Jetract, Parkkolay ve Stajim.net gibi önemli girişimler desteklendi. Bu girişimler hem kurulum aşamasında hem de kurulum sonrası kullanım sürecinde profesyonel destek ile önemli birer platform haline geldi.

Ücretsiz olarak sunulan Start Up Paketi ‘nin 85 bin dolarlık hizmetleri arasında yer alan #radoreyesor kapsamında başta sistem ve network olmak üzere girişimler tarafından ihtiyaç duyulan her konu sistem yöneticilerinin de desteği ile hızlı çözümlere kavuştu. Performans, güncelleme ve bunlar gibi diğer hizmetlerde de destek veren firma kurumları sürekli değişen güvenlik tehditlerine karşı korumak için gerekli ağ güvenliğini sağlayıp bu güvenliği kontrol ediyor.

Bu destek hakkında daha fazla bilgi almak için http://radore.com/startup adresini ziyaret etmeniz yeterli.