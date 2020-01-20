Android 11 R, Google Pixel 4 ile ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıtılan Android 10, pek çok telefon için yeni yeni dağıtılıyor. Buna karşın Google, popüler işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Android 11 R‘yi test etmeye başlamış gibi görünüyor.

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Android 11 R, Google Pixel 4 ile çalışırken ortaya çıktı

GeekBench arşivinde ortaya çıkan bir Google Pixel 4 testi, Android 11 R sürümünün kapalı test aşamasına geçtiğini gösteriyor. Google Pixel 4’ün sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB RAM gibi özellikler test bilgilerinde yer alırken, işletim sistemi tarafında ise “Android R” ifadesi dikkat çekiyor. Bu da ortaya atılan iddianın tek ve en güçlü ispatı olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra sentetik bir test olan GeekBench sonuçlarının gerçeği yansıtmama ihtimali de bulunuyor.

Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kapsamında geliştirilen Android R hakkındaki ilk somut bilgiler geçtiğimiz ay içerisinde sızdırılmıştı. İddia edilen bilgilere göre özellikle maksimum video kayıt boyutunu etkileyen “compoze / mux” dosya kısıtlaması 4 GB’ın üzerine çıkarıldı. Böylece genellikle 4K video kayıtlarında yaşanan süre sınırının ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.

İsim tarafında Android 10 ile tatlı ismine dayalı harflendirme geleneğine son veren Google, bu tutumunu yeni sürümde de sürdürecek. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2020 ile ortaya çıkması beklenen Android 11 beta sürümünün R harfiyle kodlanacağı düşünülüyor. Bu da işletim sisteminin GeekBench sonucunda neden Android R olarak adlandırıldığına dair bir ipucu olabilir.