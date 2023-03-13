MediaTek bu yılın başlarında halihazırda en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9200’ü piyasaya sürdü ve yeni işlemci vivo’nun bu yılki amiral gemisinde kendine yer buldu. MediaTek, yakında bu işlemcinin güncellenmiş bir versiyonunu tanıtabilir. Yeni işlemcinin Dimensity 9200+ olarak adlandırılacağı söyleniyor ve bu yıl MediaTek’in en güçlü 5G yonga seti olması bekleniyor.

Dimensity 9200+ Ortalığı Sallamaya Geliyor!

Qualcomm’un özellikle GPU performansıyla Apple’ın A16 Bionic yonga setine fark atan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden bile güçlü olacağı konuşulan Dimensity 9200+ amiral gemilerinin yeni tercihi olabilir.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station’dan gelen haberler, Dimensity 9200+’ın yolda olduğunu gösteriyor. Yeni yonga setinin Dimensity 9200’ün yükseltilmiş bir versiyonu olduğunu ve muhtemelen daha yüksek bir CPU frekansına sahip olacağını söylemek mümkün.

Mevcut Dimensity 9200, 3GHz frekansa kadar çıkabilen performans odaklı bir Cortex-X2 çekirdeğinin yanında, 2.85GHz’e kadar çıkabilen üç adet A710 çekirdeğine ve 1.8GHz frekansa kadar çıkabilen dört adet Cortex-A510 güç verimliliği çekirdeğine sahip.

Buna dayanarak, Dimensity 9200+ yonga setinin de 1+3+4 mimarisiyle tasarlanacağını ve ana peformans çekirdeğinin frekansının 3.05GHz’i aşacağını varsayabiliriz. Yeni yonga setinin TSMC’nin geliştirilmiş ikinci nesil 4nm üretim süreciyle üretilmesinin beklendiğini de söyleyelim.

Dimensity 9200’ün AnTuTu performans testi skoru 1,2 milyon puanı aştmıştı. Yeni Dimensity’nin 1,3 milyon puanın üzerine çıktığını görmek bizi şaşırtmayacak.

Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 2 de 1,3 milyon barajını aşabilmişti. Dimensity 9200+, performansıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve A16 Bionic gibi efsanevi işlemcilere rakip olmaya geliyor. Yeni Dimensity duyurusuyla beraber yonga seti savaşlarında yeni bir sayfa açılabilir.

Dimensity 9200+ yongasının bu yılın ikinci yarısında resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raporlar, OPPO, Vivo ve Xiaomi’nin bu çipi gelecek cihazlarında kullanan ilk firmalar olacağına işaret ediyor. Bizler de MediaTek’in 2023 yılındaki performans şampiyonunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavarı ilk kim kullanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!