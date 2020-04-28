Qualcomm Quick Charge 3+, uygun fiyatlı modeller için duyuruldu!

Qualcomm, akıllı telefonlar için hızlı şarj teknolojisinin yeni bir sürümünü duyurdu. Yeni Quick Charge 3+, akıllı telefonlara daha düşük bir fiyat ile daha hızlı kablolu şarj çözümleri getirmeyi amaçlıyor. Quick Charge 3+ ilk olarak Qualcomm Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G yonga setlerinde satışa sunulacak.

Bu yıl içerisinde, Xiaomi’nin Mi 10 Lite Zoom modelinin yeni teknolojiyi destekleyen ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çin’de piyayasa sürülmüş ve dikkat çekmişti. Modelin halihazırda Quick Charge 4+ teknolojisini desteklediğini de düşünürsek, bu da onu dünyanın ilk her iki şarj teknolojisini de destekleyen telefonu yapıyor. Qualcomm bu noktada, hangi cihazların yeni teknolojiyi destekleyeceğini açıklamıyor.

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Quick Charge, Qualcomm’un Snapdragon SoC‘lerini bünyesinde barındıran akıllı telefonlar için özel bir hızlı şarj çözümü olarak göze çarpıyor. Şirket, teknolojinin birçok sürümünü her sene telefon üreticilerine lisanslıyor. Quick Charge’ın dünya çapında 1000’den fazla aksesuar ve cihazla dünyanın en büyük hızlı şarj ekosistemi olduğu iddia ediliyor. Bugüne kadar ki en gelişmiş hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge 4+ 2017 yılında açıklanmıştı. Şimdilerde ise Quick Charge 4+ ile benzer özellikleri olan ancak daha düşük bir fiyata teknolojiyi sağlayan Quick Charge 3+ duyuruldu .

Önceki sürüme göre farklar

Yeni teknoloji, şu an piyasada bulunan birçok düşük maliyetli akıllı telefonun kullandığı hızlı şarj teknolojisi, Quick Charge 2.0 ve 3.0’a göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm’un yeni 3+ teknolojisi, önceki nesillere kıyasla yüzde 35 daha hızlı şarj vaat ediyor ve bir akıllı telefonu yalnızca 15 dakikada yüzde 0 noktasından, yüzde 50 noktasına şarj edebiliyor.

Yüksek fiyatlı Quick Charge 4+ teknolojisi bir USB-C konektörü gerektirirken, Quick Charge 3+ daha ucuz USB-A konektörü ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisi, önceki nesil hızlı şarj cihazlarıyla geriye dönük olarak uyumluluk gösteriyor. Bu nedenle, yeni teknolojiye dayalı aksesuarlar, eski cihazlara da benzer şarj hızları sunabilecek gibi görünüyor. Ek olarak yeni teknolojiyle beraber cihazlar, 9 dereceye kadar daha serin çalışacak ve aynı anda hem kablolu hem kablosuz şarj olabilecek.