Qualcomm, Nintendo Switch benzeri bir oyun konsolu geliştiriyor!

Qualcomm, aslında işlemci ve internet teknolojileriyle tanıdığımız bir firma. Ancak görünüşe göre, ABD merkezli firma yeni arayışlar içinde. Bugüne kadar kullanıcı elektroniği endüstrisinde direkt olarak yer almayan marka, bu alana oyun sektörüyle açılmayı planlıyor. Hem de, görünen o ki, firma piyasadaki rekabeti kızıştıracak çok iddialı bir ilk ürünle geliyor…

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Qualcomm, taşınabilir bir oyun konsoluyla geliyor

AndroidPolice bugün çok önemli bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Kaynağın iddiasına göre, Qualcomm taşınabilir bir oyun konsolu geliştiriyor. Hatta, gelen bilgilerin konsol hakkında her türlü detayı içerdiğini de söyleyebiliriz. Öncelikle, Qualcomm’un bu konsolunun Nintendo Switch’e tasarım açısından bir hayli benzediği söylenmekte. Hatta, AndroidPolice, bunu “neredeyse aynı” şeklinde tanımlamış. Ürünü görenlerin diğer bir benzetmesi de “kaba ve ağır bir akıllı telefon gibi” şeklinde. Bir diğer benzerlikse kol (kontrolcü) tarafında. Zira, Qualcomm’un konsolu da tıpkı Switch gibi ekranın sağ ve solunda iki ayrı joystick kısmı barındırıyor. Tasarım konusundaki bir diğer bilgi de ekran tarafında. Her ne kadar diğer bilgiler kadar kesin olmasa da, konsolun 6.65 inç’lik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, ürünün kaliteli malzemelerle geleceği de sızan bilgiler arasında. Hatta, kaynak, Qualcomm’un kontrolcü tarafında “çok kaliteli bir tedarikçi” ile çalıştığını söylüyor.

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İşlemcisi Snapdragon, işletim sistemi Android

Konsol işlemci tarafında da iddialı gelecek. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, cihazın muhtemel çıkış tarihi düşünüldüğünde (2022 ilk çeyreği), konsolun silikon temelli bir Snapdragon işlemciyle gelmesi muhtemel. Bu güçlü işlemcinin çalışacağı platform ise Android. Hatta, konsolun Android 12 ile piyasaya çıkması ise neredeyse kesin. Sızıntının son detayları ise donanım departmanında. Cihaz 6000mAh bir bataryaya sahip olacak. Tabi ki, bu bataryayı Qualcomm’un QuickCharge teknolojisiyle hızlı şarj edebileceksiniz. Buna ek olarak, cihazı tıpkı Switch gibi, ikincil bir ekrana bağlayabileceksiniz. Bunun özel bir HDMI ile mi yoksa cihazda halihazır bulunan USB Type-C ile mi yapılacağı ise henüz belli değil. Bir diğer önemli donanım detayı ise konsolun 5G ile gelecek olması. Sadece Wi-Fi’lı model olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Son olarak, fiyatın 300 ABD Doları civarında olacağını belirtelim. Ürün hakkında gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz…

Kaynak: AndroidPolice