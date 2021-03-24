Oyun Konsolu
Qualcomm, Nintendo Switch benzeri bir oyun konsolu geliştiriyor!
Qualcomm, aslında işlemci ve internet teknolojileriyle tanıdığımız bir firma. Ancak görünüşe göre, ABD merkezli firma yeni arayışlar içinde. Bugüne kadar kullanıcı elektroniği endüstrisinde direkt olarak yer almayan marka, bu alana oyun sektörüyle açılmayı planlıyor. Hem de, görünen o ki, firma piyasadaki rekabeti kızıştıracak çok iddialı bir ilk ürünle geliyor…
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Qualcomm, taşınabilir bir oyun konsoluyla geliyor
AndroidPolice bugün çok önemli bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Kaynağın iddiasına göre, Qualcomm taşınabilir bir oyun konsolu geliştiriyor. Hatta, gelen bilgilerin konsol hakkında her türlü detayı içerdiğini de söyleyebiliriz. Öncelikle, Qualcomm’un bu konsolunun Nintendo Switch’e tasarım açısından bir hayli benzediği söylenmekte. Hatta, AndroidPolice, bunu “neredeyse aynı” şeklinde tanımlamış. Ürünü görenlerin diğer bir benzetmesi de “kaba ve ağır bir akıllı telefon gibi” şeklinde. Bir diğer benzerlikse kol (kontrolcü) tarafında. Zira, Qualcomm’un konsolu da tıpkı Switch gibi ekranın sağ ve solunda iki ayrı joystick kısmı barındırıyor. Tasarım konusundaki bir diğer bilgi de ekran tarafında. Her ne kadar diğer bilgiler kadar kesin olmasa da, konsolun 6.65 inç’lik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, ürünün kaliteli malzemelerle geleceği de sızan bilgiler arasında. Hatta, kaynak, Qualcomm’un kontrolcü tarafında “çok kaliteli bir tedarikçi” ile çalıştığını söylüyor.
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İşlemcisi Snapdragon, işletim sistemi Android
Konsol işlemci tarafında da iddialı gelecek. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, cihazın muhtemel çıkış tarihi düşünüldüğünde (2022 ilk çeyreği), konsolun silikon temelli bir Snapdragon işlemciyle gelmesi muhtemel. Bu güçlü işlemcinin çalışacağı platform ise Android. Hatta, konsolun Android 12 ile piyasaya çıkması ise neredeyse kesin. Sızıntının son detayları ise donanım departmanında. Cihaz 6000mAh bir bataryaya sahip olacak. Tabi ki, bu bataryayı Qualcomm’un QuickCharge teknolojisiyle hızlı şarj edebileceksiniz. Buna ek olarak, cihazı tıpkı Switch gibi, ikincil bir ekrana bağlayabileceksiniz. Bunun özel bir HDMI ile mi yoksa cihazda halihazır bulunan USB Type-C ile mi yapılacağı ise henüz belli değil. Bir diğer önemli donanım detayı ise konsolun 5G ile gelecek olması. Sadece Wi-Fi’lı model olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Son olarak, fiyatın 300 ABD Doları civarında olacağını belirtelim. Ürün hakkında gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz…
Kaynak: AndroidPolice
Haber
Tencent, oyun konsolu pazarına girmeye hazırlanıyor!
Tencent, geçtiğimiz günlerde ilk görüntüleriyle internette ortaya çıkan yeni el konsolunu önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek. 19 Mart’ta şirket, “Oyun Konsolu” adı altında bir cihazın piyasaya çıkması için gerekli onayları aldı. Firma, ilgili belgeleri geçtiğimiz yıl ekim ayında resmi olarak teslim etmişti. Cihazın ilk görüntüleri, yeni konsolun taşınabilmesi kolay ve diğer el konsollarına benzer bir tasarım ile geleceğini gösteriyor.
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Tencent ve oyun endüstrisi arasında nasıl bir bağ var?
2018’de Tencent, 500 milyar dolarlık piyasa değerini aşan ilk Asyalı teknoloji şirketi oldu. Firma şu anda, 770 milyar doların üstünde bir değere sahip ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Tencent, bugüne kadar her zaman oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olmuştur. Ancak oyun endüstrisinden daha önce şirket, oyun içeriği ve yazılımına odaklanmıştır. Marka, yakın zamanda Asus, Red Magic ve Black Shark gibi akıllı telefon markalarıyla ortaklık kurdu.
Kaynaklar, cihazla ilgili iki farklı görüntü paylaştı. Bununla birlikte, belki de üretici iki farklı tasarıma sahip konsol piyasaya sürecek. Ayrıca konsol, muhtemelen Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak. Çünkü, Windows 10 logosu düğmelerden birinde açıkça görülebiliyor. Henüz cihazla ilgili herhangi bir teknik detay ortaya çıkmadı. Önümüzdeki aylarda Tencent’in yeni konsolu ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Haber
Sony Playstation 5, kripto para madenciliği için uyarlandı!
Sony Playstation 5 oyun konsolunda, normal şartlarda kripto para madenciliği için şirketin koyduğu özel bir sınırlama mevcut. Ancak bazı meraklı Çinli kullanıcılar, şirketin koyduğu bu sınırlamayı aşmayı başardılar. Bununla birlikte, artık Playstation 5 konsolunda kripto para kazımı yapmak mümkün hale gelecek.
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Sony Playstation 5, kripto para madenciliğinde nasıl bir performans veriyor?
Playstation 5‘in donanım bileşenleri, madencilik için oldukça uygun ve yeterli. Ancak şimdiye kadar kazım işleminin konsolda gerçekleşmesi mümkün olmuyordu. Konsol, Zen 2 mimarisindeki AMD Ryzen CPU‘ya sahip. Bu CPU, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile 3.5 GHz‘e kadar saat hızı sunmakta. Cihaz, RDNA 2 mimarisine sahip AMD Radeon GPU ile geliyor. Konsolda bulunan GPU, 10.3 teraflop gücünde ve oldukça güçlü. Bu nedenle, konsolun kripto para kazımı için orta düzeyde performans sağlayacağını söyleyebiliriz.
Playstation 5 üzerinden yapılan kazım işlemi, paylaşılan fotoğraflar ile ortaya çıktı. Bununla birlikte, yapılan kazım Ethereum üzerinden gerçekleşti. Paylaşılan ekran görüntüsünde konsolun madencilik performansı, 98.76 MH/s’ye ulaşıyor. Ayrıca kazım esnasında cihazın güç tüketimi ise 211W değerini veriyor. Bu sonucun hız aşırtmalı bir sonuç olması muhtemel gözüküyor. Çünkü cihazın gerçek performansı 50 MH/s ile RX 5700 XT düzeyinde olmalı. Dün, Apple M1 MacBook Air ile madencilik yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Playstation 5 madenciliği ile ilgili görüntülerin ortaya çıkması, madenciliğin hayatın her alanına girdiğini gösteriyor.
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