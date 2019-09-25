Qualcomm, Huawei ile çalışmayı sürdürecek

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından kara listeye alınan Huawei, ABD merkezli önemli ortakları ile ticaretinde zor bir dönem yaşıyor. Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf, yaptığı son açıklama ile Çinli üreticiyle işbirliklerini devam ettireceklerini belirtti.

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Kara listeye alınan Huawei, Qualcomm ile yeniden çalışabilecek

ABD Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde Huawei ile iş yapacak Amerika merkezli firmaların özel bir ticaret lisansı alması gerekiyor. 130’dan fazla ABD şirketinin başvuru yaptığı belirtilen geçici lisansın süresi geçtiğimiz ayın sonunda 90 gün daha uzatılmıştı. Qualcomm CEO’su Mollenkopf’a göre iki şirket yakın dönemde uzun vadeli bir tedarik anlaşması için masaya oturacak. Anlaşmaya hangi bileşenlerin dahil olduğu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı, ancak mobil yonga setleri ile alakalı olduğu tahmin ediliyor.

Huawei, amiral gemisi cihazlarında uzun süredir kendi üretimi olan HiSilicon Kirin serisi işlemcileri kullanıyor. Ancak Y serisi gibi bazı orta seviye telefonlarında Qualcomm’un geliştirdiği işlemciler görülüyor. Bu nedenle iki şirketin arasındaki ilişkilerin yeniden kurulabilmesi önem taşıyor. Ayrıca Huawei’nin ticaret yasağından önce ABD merkezli iş ortaklarından yüklü miktarda bileşen tedariki yaptığı biliniyor.

Çinli şirket, geçtiğimiz yıl Qualcomm, Intel ve Micron başta olmak üzere ABD’li iş ortakları ile yaklaşık 11 milyar dolarlık iş hacmi yaratmıştı. Bu sebepten ötürü alışverişin devam etmesini Amerika hükümeti de istiyor. Ancak özellikle Mate 30 serisinin Google servislerinden yoksun bir şekilde piyasaya çıkması, karmaşık durumu iyice içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.