Pocophone F1 için MIUI 11 müjdesi!

Pocophone F1 modeli için MIUI 11 güncellemesini alacağı müjdesi sonunda geldi. Xiaomi’nin kısa süre önce açıkladığı MIUI 11 güncellemesinde yer almayan telefon için bu defa resmi bir ağızdan açıklama yapıldı. Pocophone Global Başkanı Alvin Tse tarafından yapılan açıklama ile belirsizlik giderildi.

Çinli teknoloji devinin uygun fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonu Xiaomi Pocophone F1’i MIUI 11 güncellemesini alacak. Şirketin ülkemizde de satışa sunulan Pocophone F1 kullanıcılarını sevindiricek açıklama Xiaomi tarafından yapıldı.

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Alvin Tse Twitter hesabından, “Xiaomi’nin açıkladığı cihaz listesi Çin için geçerli ve Pocophone F1 Çin’de satışta değil. Ancak buna rağmen telefon MIUI 11 sürümüne yükseltilecek.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Xiaomi yaptığı açıklama ile birlikte Pocophone’un ilk akıllı telefonu MIUI 11 güncellemesiyle birlikte yeni bir arayüze sahip olacak. Android 10 sürümüne güncellenmeyecek olan F1 modeli MIUI 11 güncellemesiyle birlikte yeni arayüze ve yeni özelliklere sahip olacak.

MIUI 11 güncellemesi, Pocophone F1 için yıl sonunda ya da 2020’nin başında yayınlanacağını tahmin ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefon, yeni arayüzle çok daha modern bir hale gelmeye hazırlanıyor.

Pocophone F1 modelinin özellikleri