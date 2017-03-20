Qualcomm, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği bir etkinlikte şirketin 205 mobil platformunu resmen tanıttı.

Qualcomm’un 205 mobil platformu ile beraber artık 4G LTE ve 4G servisleri giriş segmentinde yer alan akıllı telefonlarda da olacak. Bu teknoloji özellikle Hindistan, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya gibi internet hızının problemli olduğu yerlerde kullanılmak üzere geliştirildi.

Platformun üzerinde 1.1 GHz hızında dört çekirdekli bir işlemci yer alıyor. 4G, 3G ve 2G bağlantı seçenekleri destekleniyor. LTE Cat 4 sayesinde 150 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızı sunan çipsette 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1, ANT+ ve FM radyo gibi özellikler yer alıyor.

Snapdragon 210 ve 212 ile pin olarak uyumlu olan platform çift SIM kartını ve Linux tabanlı işletim sistemini destekliyor. Platforma ayrıca 3 MP arka ve ön kamera, HD video yayını ve 480p VGA ekran desteğine sahip. Qualcomm Ürün Müdürü ve Başkan Yardımcısı Kedar Kondac yaptığı açıklamada şirketin 2G, 2.5G, ve 3G’den 4G’ye geçiş için kendini adadığını belirtti. Kondac giriş seviyesi cihazlar için bazı bölgelerin çok önemli olduğunu ve 205 ile beraber 4G bağlantısını son derece uygun bir fiyata sunacaklarını belirtti.