PUBG Mobile ölüm maçına yeni harita geliyor

TP-Link UB400 inceleme makalemizde, Bluetooth bağlantısına sahip olmayan bilgisayarlar için geliştirilen nano alıcıyı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

TP-Link UB400 inceleme

TP-Link UB400 modeli, bilgisayarınızın USB yuvasına takılan bir Bluetooth nano adaptörü. Bildiğiniz gibi bazı PC veya laptop modellerinde dahili Bluetooth alıcısı bulunmuyor. Bu yüzden kullanıcılar Bluetooth aracılığı ile fare, klavye veya kablosuz hoparlör gibi ürünleri bilgisayarlarına bağlayamıyor. TP-Link UB400 de bu soruna nokta atışı çözüm olan bir ürün.

Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden nano adaptör, kullanım klavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.

Tak&Çalıştır yapısında

Ürünü kullanmak için herhangi bir sürücü veya farklı bir yazılım kullanmanıza gerek yok. TP-Link UB400 modelini bilgisayarınızın USB yuvalarından birine taktığınız anda Bluetooth bağlantısı aktif hale geliyor.

Nano USB formundaki ürün, Bluetooth 4.0 standartını kullanıyor ve Win 8, Win 8.1 ve Win 10 sürümleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğer Windows 7 veya Windows XP gibi eski bir işletim sistemi kullanıyorsanız, buradan ürünün sürücüsünü indirmeniz ve bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.

Nasıl çalışıyor?

Ürünü bilgisayarınıza taktığınızda, görev çubuğunun en sağ bölümünde bir Bluetooth simgesi beliriyor. Bu simgeye tıkladığınızda çevrenizde olan tüm Bluetooth bağlantılı cihazları görebiliyor ve dilediğinizde bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Örneğin normalde bilgisayarıma bağlayamayadığım kablosuz hoparlör Boom 3 modelini, “Cihaz Ekle” bölümünden TP-Link UB400 sayesinde görüntüleyebildim ve bağlayabildim.

Aynı şekilde Bluetooth bağlantısı kullanan fare, klavye, akıllı telefon veya diğer ürünleri de bu sayede kolayca bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz.

TP-Link UB400 fiyatı ve son sözler

Ülkemizde şu anda yaklaşık 50 TL‘ye satın alabileceğiniz UB400 modeli, hem uygun fiyatlı hem de direkt olarak ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm. Eğer kullandığınız bilgisayarda Bluetooth bağlantısı yoksa ve bu bağlantıya ihtiyaç duyuyorsanız, TP-Link UB400 modelini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.