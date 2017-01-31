Psychonauts’ın Sanal Gerçeklik Versiyonu 21 Şubat’ta Çıkıyor

Double Fine tarafından yapılan açıklamaya göre Psychonauts in the Rhombus of Ruin 21 Şubat tarihinde PlayStation VR platformuna geliyor.

Psychonauts’ın sanal gerçeklik sürümü 2015 yılında duyurulmuştu. Oyunun hikayesi direkt olarak orijinal oyundaki gibi olacak. Rhombus of Ruin ilk olarak 2005 yılında PlayStation 2 platformuna çıkmıştı. Raz ile ber kez daha harika maceralara koşmamız yakındı.

Oyunun orijinal versiyonunda hikaye karakterlerin bilinçsiz beyninde yer alan benzersiz dünyalarda geçiyordu. Sanal gerçeklik sürümü orijinal oyun gibi first person shooter olacak. Double Fine’ın kurucusu ve oyunun yaratıcısı Tim Schafer yaptığı açıklamada oyuncuları birbirinden çılgın dünyalara sürüklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Oyunun PlayStation VR sürümü ile beraber bir sürpriz daha geldi. Serinin devam oyunu da gelecek. Ancak devam oyunun 2018’i bulması bekleniyor. Double Fine bu yıl içerisinde 1995 yılı klasik macera oyunu Full Throttle’ın yenilenmiş bir versiyonunu da çıkaracak.