Geçtiğimiz Cuma günü Tom Henderson’ın blog gönderisine dayanan PS5 Pro söylentileri gündeme damga vurdu. İddialara göre, Sony, “Project Trinity” adı verilen bir proje üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Sony’nin Project Morpheus (PSVR) ve Project Neo (PS4 Pro) adlı önceki projelerinin isimlerini hatırlayanlar, bu yeni ismin The Matrix filmlerine atıfta bulunduğunu düşünebilirler.

Kaynaklar, PS5 Pro’nun 30 WGP ve 18000[MT/s] bellek özelliklerine sahip olacağını belirtmiştir. Bu bilgiler, PS5 Pro’nun standart PS5 modeline göre iki kat daha fazla performans sunabileceğini işaret ediyor. Ayrıca PS5 Pro’nun hızlandırılmış ışın izleme teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.

Sony’nin, bu yıl içerisinde PS5 Pro geliştirme kitlerini dağıtmayı planladığı ve 2024 Kasım’ında tüketicilere sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Fiyatlandırma konusunda net bir bilgi olmasa da, söylentiler fiyatın 599-699 dolar arasında olacağını gösteriyor.

Ancak, bu tür bilgileri hep bir miktar şüphe ile karşılamak gerekiyor. Aslında gerçek olmayan bilgilerle süslenmiş, kaynağı belirsiz sızıntılar olabilir.

