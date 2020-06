PS5 özel sürümleri ilgi çekici olacak!

PlayStation 5 gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolunun arayüzü bir önceki nesilden tamamen farklı olacak.

PlayStation 5 oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtımı ile kullanıcıları karşılayan oyun konsolu yeni detaylar sunmaya devam ediyor. The Verge editörü Tom Warren sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni nesil konsolun arayüzünün PlayStation 4 konsolundan tamamen farklı olacağını belirtti. Ayrıca Tom Warren,PlayStation 5 konsolunun açılış ekranına ait kısa bir videoyu da takipçileri ile paylaşmaktan geri kalmadı. Videoda ortaya çıkan görüntülere göre Sony, renk paletinde değişikliğe gidiyor. Zira bir önceki nesilde mavi tonlarını görmekteyken, yeni nesilde gri ağırlıklı bir menü göreceğiz gibi gözüküyor.

Sony is promising a totally overhauled PS5 user interface and OS with "no pixel untouched" from the PS4 UI. This is a teaser of what it looks like https://t.co/4Q1NhBv1zU pic.twitter.com/NCW5aWnpCE

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2020