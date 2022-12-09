Oyunun yaratıcısı Hideo Kojima, The Game Awards’da Death Stranding 2’yi duyurdu. Léa Seydoux, Norman Reedus ve Troy Baker, Fragile, Sam ve Higgs rolleriyle geri dönüyor. DS2 PlayStation 5’te piyasaya sürülecek.

Death Stranding 2’nin tanıtım fragmanında aktris Léa Seydoux önemli bir role sahip. Seydoux, Reedus ve Baker’ın yanı sıra Elle Fanning ve Shioli Hutsuna da oyuncu kadrosunda yer alıyor. Diğerlerinin yanı sıra The Walking Dead’den de tanınan Death Stranding kahramanı Norman Reedus, bu yılın başlarında bir devam filminin geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

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The Game Awards sırasında yapılan duyurudan önce Kojima, Twitter’da “kim, nerede, nasıl ve şimdi neden” kelimeleriyle bir teaser görüntüsü paylaşmıştı. Görselde karakterin yüzü görünmüyor, ancak artık Kırılgan olduğu anlaşılıyor.

Death Stranding 2 üzerinde çalışılan bir başlık. Resmi başlık henüz bilinmiyor. Kesin çıkış tarihi henüz bilinmese de oyun PS5’te yer alacak. Orijinal Death Stranding’de olduğu gibi, oyunun PC’ye daha sonraki bir tarihte gelmesi mümkündür.

Orijinal Death Stranding 2019’da PS4’te ortaya çıktı ve daha sonra PS5 ve PC’de yayınlandı. Oyunda, genellikle ağır paketlerle dolu olan oyuncular kıyamet sonrası bir ortamda yürürler. Yol boyunca oyuncular, ruhları yaşayanların dünyasında mahsur kalan diğerlerinin yanı sıra Beached Things ile savaşmak zorundadır. Kojima daha önce Metal Gear serisini geliştirdi, ancak sonunda kendi stüdyosu Kojima Productions ile devam etmek için Konami’den ayrıldı.