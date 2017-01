“PS4 Pro Yarım Yamalak Bir Girişim idi.”

Ori and the Blind Forest’in yapımcısı, yeni nesil konsollar üzerinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl PC ve Xbox One platformlarına gelen, Ori and the Blind Forest‘in yapımcısı Thomas Mahler; yeni nesil konsollar üzerinde konuştu. Dediklerine göre, geçtiğimiz aylarda çıkan PS4 Pro tamamen “gereksiz bir yaptırımdı.” Buna rağmen, gelecek sene içerisinde çıkması beklenen Microsoft‘un ara konsolu Project Scorpio; “yeni nesil konsolu tanımlayan bir makine” olacak.

NeoGAF’ta sevenlerinin sorularını yanıtlayan Mahler: “Project Scorpio, getirdiği uyumluluk modlarıyla eski oyunlarınıza fayda sağlamaya devam edecek.” diyerek sözlerine devam etti. Böylelikle, Mahler’in; Microsoft’un konsol ailesine gelecek en yeni üyesine ne kadar güvendiğini anlayabiliyoruz.

Bu sözler; Mahler’in bu karşılaşmada dile getirdiği ilk yorumlar değil. Geçtiğimiz sene, tüm donanım geliştiricilerine hitaben, gelen ara konsollara “Delicesine gizemli… aptalca derecede, en azından bize teknik özellikler verin ki bizde hangi b*klara iş yapıyoruz bilelim” demesi, haberlere büyük konu olmuştu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilemiyoruz ama Mahler sözlerinde fazlasıyla iddialı ve bu sözlerinin arkasında durmaya devam ediyor.

Peki PS4 Pro kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Bir nevi “yeni nesilde ara konsol” olarak tanımlanan konsol, oyunculara gelişmiş çözünürlük ve yenileme hızı (frame rate) sunuyor. Tabi ki 4K çözünürlüğü destekleyen bir televizyonunuz var ise. Aksi takdirde, konsolun getirdiği bu yeniliklere çok da fazla sahip olamıyorsunuz. Project Scorpio cephesinde ise konsolun yapım aşamasında olduğunu; çıkış tarihinin ve teknik özelliklerinin duyurulma tarihinin ise eli kulağında olduğunu biliyoruz. Tüm bu konulara genel bir pencereden bakar isek, karşılaşmanın sonucunu Scorpio’nun duyurulacak olan teknik özelliklerinden çıkaracağız. Merakla bekliyoruz.