Prime üyelerine özel, Xiaomi ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim

Son yıllarda kurumsal ağ çözümlerindeki iddiasını artırmayı hedefleyen; ve bu nedenle şirket içi yapılanmadan, ürün çeşitliliğine kadar pek çok yenilik gerçekleştiren TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini günden güne artırıyor.

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TP-Link, sektördeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor

Türkiye’de faaliyete başladığı ilk yıllarda daha çok bireysel ağ ürünleriyle öne çıkan TP-Link, son yıllarda kurumsal ağ projelerine yönelik de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Kurumlara yönelik ürün grubunu genişleten şirket, ayrıca şirket içinde de kurumsal projelere odaklanan ayrı bir yapı oluşturdu; ve proje odaklı çalışan çözüm ortağı ağını genişletti. Tüm bu yatırım ve yenilenme hamlelerinin meyvelerini almaya başlayan şirket, son bir yıl içinde birçok kurumsal ağ projesinde tercih edilen bir marka oldu.

TP-Link Türkiye SMB (KOBİ) Satış Müdürü Rick Li, kısa süre içinde kurumsal alanda elde edilen bu başarıda ürünlerin yanı sıra konularına hakim, anahtar teslimi projeler gerçekleştiren, güçlü çözüm ortağı ağının da önemli katkısı olduğunu belirtiyor. Hem kamu, hem de özel sektörde faaliyet gösteren, çok farklı sektörlerden kuruluşa ulaşmada çözüm ortaklarını sürekli desteklediklerini söyleyen Li, “Şirket olarak, her projede çözüm ortaklarımızla yakın bir çalışma yürütüyoruz ve kurumun/projenin ihtiyacı olan en uygun çözümü oluşturuyoruz.” dedi TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin de kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay yönetilebilir ürünler olduğunu vurgulayan Li, “Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için ağın yönetimi önemli bir sorun. TP-Link Omada yönetim yazılımı ile bu konuyu sorun olmaktan çıkarıyoruz. Tercih edilme nedenlerimiz arasında bu noktanın da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TP-Link son bir yılda Türkiye’nin her bölgesinde çok farklı sektörlerde ve büyüklüklerde birçok şirkete ağ ürünü sağladı; ve çözüm ortaklarıyla birlikte kurulumu gerçekleştirdi. Otellerden okullara, limanlardan inşaat şirketlerine, hastanelerden marketlere kadar birçok şirket; TP-Link’in erişim noktaları (access point), ağ anahtarları (switch) ve ağ geçidi (gateway) ürünleriyle donatıldı.