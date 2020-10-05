Konu dışı
Prime üyelerine özel, Xiaomi ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim
Amazon Prime üyeleri, Xiaomi marka akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı ve aksesuar gibi seçili ürünlerde; 100 TL’ye varan indirimlerden 6 Ekim gece yarısına kadar faydalanabilecekler.
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Amazon Prime ile, Xiaomi indirimleri 6 Ekim gece yarısına kadar devam ediyor
Bugünden itibaren geçerli olan fırsatlar, belirli Xiaomi ürünlerinde Prime üyelerine özel 100 TL’ye varan indirimler sunuyor. 6 Ekim gün sonuna kadar devam edecek indirimler ile Xiaomi’nin fırsat kapsamındaki geçerli ürünleri için Amazon Prime üyeleri, 100 TL’den 249,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 10 TL, 250 TL’den 499,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 25 TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 100 TL’lik indirim fırsatından faydalanabiliyor. 2 gün boyunca sürecek indirimler ve kampanyalar ile tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı, aksesuar, hava temizleyici, akıllı iç mekân kameraları, elektrikli süpürge gibi birçok cihazına indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor. Amazon Prime üyelerine sunulan bu fırsatlara, Prime üyeliği bulunan hesaplar üzerinden ulaşılabiliyor.
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini artırıyor
Son yıllarda kurumsal ağ çözümlerindeki iddiasını artırmayı hedefleyen; ve bu nedenle şirket içi yapılanmadan, ürün çeşitliliğine kadar pek çok yenilik gerçekleştiren TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini günden güne artırıyor.
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TP-Link, sektördeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor
Türkiye’de faaliyete başladığı ilk yıllarda daha çok bireysel ağ ürünleriyle öne çıkan TP-Link, son yıllarda kurumsal ağ projelerine yönelik de ciddi yatırımlarda bulunuyor. Kurumlara yönelik ürün grubunu genişleten şirket, ayrıca şirket içinde de kurumsal projelere odaklanan ayrı bir yapı oluşturdu; ve proje odaklı çalışan çözüm ortağı ağını genişletti. Tüm bu yatırım ve yenilenme hamlelerinin meyvelerini almaya başlayan şirket, son bir yıl içinde birçok kurumsal ağ projesinde tercih edilen bir marka oldu.
TP-Link Türkiye SMB (KOBİ) Satış Müdürü Rick Li, kısa süre içinde kurumsal alanda elde edilen bu başarıda ürünlerin yanı sıra konularına hakim, anahtar teslimi projeler gerçekleştiren, güçlü çözüm ortağı ağının da önemli katkısı olduğunu belirtiyor. Hem kamu, hem de özel sektörde faaliyet gösteren, çok farklı sektörlerden kuruluşa ulaşmada çözüm ortaklarını sürekli desteklediklerini söyleyen Li, “Şirket olarak, her projede çözüm ortaklarımızla yakın bir çalışma yürütüyoruz ve kurumun/projenin ihtiyacı olan en uygun çözümü oluşturuyoruz.” dedi TP-Link’in kurumsal ağ ürünlerinin de kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay yönetilebilir ürünler olduğunu vurgulayan Li, “Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için ağın yönetimi önemli bir sorun. TP-Link Omada yönetim yazılımı ile bu konuyu sorun olmaktan çıkarıyoruz. Tercih edilme nedenlerimiz arasında bu noktanın da önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
TP-Link son bir yılda Türkiye’nin her bölgesinde çok farklı sektörlerde ve büyüklüklerde birçok şirkete ağ ürünü sağladı; ve çözüm ortaklarıyla birlikte kurulumu gerçekleştirdi. Otellerden okullara, limanlardan inşaat şirketlerine, hastanelerden marketlere kadar birçok şirket; TP-Link’in erişim noktaları (access point), ağ anahtarları (switch) ve ağ geçidi (gateway) ürünleriyle donatıldı.
Konu dışı
Amazon Prime Day indirimleri, Ekim’de ilk kez Türkiye’de
Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri, bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca, Prime Day indirimleri, ülkemizde ilk kez düzenlenmiş olacak. İndirim süresi boyunca Prime müşterileri, Bosch, Bose, Fairy, HP, Koton, LEGO, Lenovo, LG, Logitech, L’Oréal Paris, Omo, Paşabahçe, Philips, Prima, PUMA, Samsung, Sony, Under Armour ve Xiaomi gibi popüler markaların ürünlerine indirimli fiyatlardan sahip olma şansı yakalayabilecekler.
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Amazon Prime Day boyunca, geniş yelpazede birçok üründe indirim sunulacak
Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Amazon Prime Day indirimleri süresince, oyuncak, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev eşyaları gibi birçok kategoride, çeşitli indirimler sunulacak. ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine, Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. Prime Day indirimleri, 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece başlayacak; ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. Henüz Prime üyesi olmayan kullanıcılar, www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak; kampanyalardan yararlanma şansına sahip olabilirler.
Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
Bugünden itibaren Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecekler:
Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı
Kulaklık ve Hoparlörler: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı
Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı
Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı
Peki Amazon Prime üyelerinin yararlandığı avantajler neler
Amazon Prime Day: Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe indirimden yararlanabilecek.
Üyelere Özel İndirimler: Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim.
Ücretsiz teslimat: Elektronikten bilgisayara, kitaptan modaya 20 farklı kategorideki birçok üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat.
Prime Video: Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra; All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizilere erişim
Prime Gaming: Grand Theft Auto Online, Roblox ve League of Legends gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim avantajının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
LG, uzaktan eğitime destek olmak için TV bağışında bulundu
LG, maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye edecek. Covid-19 salgını süresince sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdüren şirket, ilk etapta 100 aileye vereceği destekle, zor durumdaki öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilmelerini sağlayacak.
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LG, Covid-19 salgını sürecinde eğitime destek vermeyi amaçlıyor
LG, Covid-19 salgını sebebiyle okulların online eğitim sistemine geçişiyle beraber, maddi yetersizlikler nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanan 100 öğrenciye TV hediye edecek. Şirket, bu hamleyle eğitime destek olmayı amaçlıyor. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle; tüm Türkiye’yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV’ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak. Biz de, bu düşünceli hareketinden dolayı LG’ye teşekkür ediyoruz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!