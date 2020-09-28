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Amazon Prime Day indirimleri, Ekim’de ilk kez Türkiye’de
Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri, bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca, Prime Day indirimleri, ülkemizde ilk kez düzenlenmiş olacak. İndirim süresi boyunca Prime müşterileri, Bosch, Bose, Fairy, HP, Koton, LEGO, Lenovo, LG, Logitech, L’Oréal Paris, Omo, Paşabahçe, Philips, Prima, PUMA, Samsung, Sony, Under Armour ve Xiaomi gibi popüler markaların ürünlerine indirimli fiyatlardan sahip olma şansı yakalayabilecekler.
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Amazon Prime Day boyunca, geniş yelpazede birçok üründe indirim sunulacak
Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Amazon Prime Day indirimleri süresince, oyuncak, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev eşyaları gibi birçok kategoride, çeşitli indirimler sunulacak. ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine, Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. Prime Day indirimleri, 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece başlayacak; ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. Henüz Prime üyesi olmayan kullanıcılar, www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak; kampanyalardan yararlanma şansına sahip olabilirler.
Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.
Bugünden itibaren Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecekler:
Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı
Kulaklık ve Hoparlörler: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı
Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı
Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı
Peki Amazon Prime üyelerinin yararlandığı avantajler neler
Amazon Prime Day: Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe indirimden yararlanabilecek.
Üyelere Özel İndirimler: Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim.
Ücretsiz teslimat: Elektronikten bilgisayara, kitaptan modaya 20 farklı kategorideki birçok üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat.
Prime Video: Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra; All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizilere erişim
Prime Gaming: Grand Theft Auto Online, Roblox ve League of Legends gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim avantajının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
LG, uzaktan eğitime destek olmak için TV bağışında bulundu
LG, maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye edecek. Covid-19 salgını süresince sağlık ve eğitim alanında ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdüren şirket, ilk etapta 100 aileye vereceği destekle, zor durumdaki öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilmelerini sağlayacak.
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LG, Covid-19 salgını sürecinde eğitime destek vermeyi amaçlıyor
LG, Covid-19 salgını sebebiyle okulların online eğitim sistemine geçişiyle beraber, maddi yetersizlikler nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanan 100 öğrenciye TV hediye edecek. Şirket, bu hamleyle eğitime destek olmayı amaçlıyor. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle; tüm Türkiye’yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV’ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak. Biz de, bu düşünceli hareketinden dolayı LG’ye teşekkür ediyoruz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Evofone, dokuzuncu Mi Store’u Akbatı AVM’de açtı
2018 yılından beri Xiaomi Türkiye Yetkili Distribütörü olan Evofone, Mi Store yatırımlarıyla, Xiaomi ürünlerini Türkiye’deki kullanıcılara arz ediyordu. Evofone, şimdi de dokuzuncu Mi Store mağazasını, İstanbul’da bulunan Akbatı AVM’de açtı.
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Evofone tarafından açılan 9. Mi Store hizmete girdi
Evofone tarafından Türkiye’de açılan ilk Mi Store, 2018 yılında Vadistanbul AVM’de hizmete girmişti. Akbatı AVM’de açılan yeni Mi Store ile ilgili konuşan Evofone Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal, konuyla ilgili olarak; 2018 yılından bu yana Mi Store’ların Türkiye’de gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca Tuğba Ünal, Yetkili Mi Store’ların sayısını kısa zamanda artırarak Xiaomi ürünlerini daha fazla tüketici ile buluşturmaktan çok mutlu olduklarını da ifade etti.
Akbatı AVM’de hizmete giren dokuzuncu Mi Store, 143 m2 ‘lik bir alana kurulu durumda. Bu sayede müşterilerin geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilmesi sağlanmaya çalışılmış. Ayrıca açılışta, mağazayı ziyaret eden müşteriler için birçok üründe çeşitli indirimler de sunulacak.
Türkiye’de tüketicilerin gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını dile getiren EVOFONE Pazarlama Direktörü Tuğba Ünal:
“Evofone olarak Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olduğumuzdan bu yana İstanbul’da beş, Ankara’da iki, Eskişehir ve Antalya’da birer mağaza ile Xiaomi ekosistemindeki ürünleri tüketicimiz ile buluşturduk. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve akıllı televizyon gibi ürünlerin yanı sıra TV stick, akıllı saat, akıllı tartı, akıllı su ısıtıcısı, akılı süpürge, Bluetooth spor kulaklığı, Bluetooth hoparlör, drone, scooter, şemsiye, güneş gözlüğü ve pek çok kategorideki Xiaomi ürünleri, tüm Mi Store’larımızda olduğu gibi Akbatı AVM’de de tüketicilerimiz ile buluşacak. Teknoloji tutkunları, hem evlerinde hem de hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duydukları yüzlerce ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.” dedi
Evofone tarafından planlanan, Türkiye’deki onuncu yetkili Mi Store mağazası ise Ankara Optimum AVM’de açacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Anker, yeni Eufy akıllı süpürge modellerini duyurdu
Otonom bir şekilde ev temizliği yapabilme kabiliyetleri sayesinde, akıllı ev aletleri arasındaki konumunu günden güne sağlamlaştıran robot süpürgeler, kullanıcıların dikkatini de günden güne daha fazla çekmeye devam ediyor. Ülkemizde, akıllı robot süpürge satışlarında günden güne daha fazla pay sahibi olan Anker, ürün gamına 2 adet yeni Eufy akıllı süpürge modeli daha ekledi.
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Anker Eufy RoboVac 15T ve Robovac 25C modelleri ülkemizde satışa sunulacak
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca, birçok insan da eve kapandı. Haliyle ev işlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi de, insanlar için önemli hale gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak; otonom bir şekilde ev temizliği yapan robot süpürgeler de gittikçe popüler hale gelmeye başladı. Bu durumu gözlemleyen Anker, yeni Eufy robot süpürge modellerini piyasaya sunma hazırlığı içinde.
Anker’in belirttiği üzere, yeni modellerde cihazların emiş gücü 3 kat artırılmaya çalışılmış. Ayrıca sade tasarımıyla dikkat çeken yeni Anker Eufy akıllı süpürgeler, dokunmatik kontrol paneli ile kumanda edilebiliyor. Eufy robot süpürgeler, sahip oldukları 1500 Pa’lık emiş gücü ile de iddialı bir vakumlama gücüne sahipler. Tek şarjla 100 dakikaya kadar temizlik yapabilen RoboVac 15T, yüzeyleri tanıyabilme özelliğine de sahip. 7.2 cm’lik yüksekliğe sahip olan RoboVac 15T, ince ölçüleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere de erişebiliyor.
Anker Eufy RoboVac 25C ise, evde kimse olmasa dahi, Android ve iOS işletim sistemlerine özel uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu sayede eve varmadan temizliğinizi bitirmeniz bile olası kılınmış durumda. Ayrıca dilerseniz otomatik çalışma modu ile, Eufy akıllı süpürgenizin belirlenen periyotlarda evinizi temizlemesini sağlayabilmeniz de mümkün. Dilerseniz süpürgenizi Google Asistan desteği ile de sesli olarak yönlendirebilirsiniz.
Eufy akıllı süpürgelerin akıllı özelliklerinden bir diğeri ise, Boost IQ adı verilen teknoloji. Bu teknoloji ile Anker marka akıllı süpürgeler, vakum gücünün yeterli olmadığı durumları yapay zeka desteği ile anlayarak; vakum gücünü otomatik olarak artırabiliyor.
Eufy RoboVac modelleri, Trendyol üzerinde satışa sunulacak
Anker’in, Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği ile, yeni akıllı süpürge modelleri Trendyol üzerinde satışa sunulacak. Ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar, Trendyol üzerinden ürün detaylarını inceleyebilme ve dilerlerse sipariş verebilme imkanına sahipler. Peki ya siz otonom akıllı süpürgeler ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!