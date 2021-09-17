Akıllı Telefonlar
Premium Akıllı Telefon Pazarı 2. Çeyrek Sonuçları Açıklandı!
Counterpoint Research, 2021’in ikinci çeyreği için premium akıllı telefon pazarına bir göz atmamızı sağlayan yeni bir rapor yayınladı. Bu pazar araştırması şirketinin paylaştığı bilgilere dayanarak, Apple premium akıllı telefon pazarında çok daha iyi performans gösterdi.
Apple’a İyi, Samsung’a Kötü Haber!
Counterpoint Research’e göre Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 48’den yüzde 57’ye yükseltti. Samsung ise payı yüzde 22’den yüzde 17’ye düştüğü için pazarın bir kısmını kaybetti (Premium segment akıllı telefon pazarında).
Pazar payı yüzde 17’den yüzde 6’ya düştüğü için en çok kaybeden Huawei oldu. Ayrıca Xiaomi yüzde 4’ten 6’ya büyüdüğü için ilk 5 şirket arasında yer alıyor. OPPO ise yüzde 2’den yüzde 5’e kadar bir büyüme kaydetti.
Şimdi, aşağıdaki resme bakarsanız, belirli bölgelerde lider şirketleri göreceksiniz. Bu bölgeler arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Çin, APAC Ex China ve Orta Doğu ve Afrika bulunmakta.
Tüm bu bölgelerde Apple, şu anda birinci sınıf akıllı telefon pazarında en iyi olduğu için pazarın lideri konumunda. Samsung, Çin hariç tüm pazarlarda ikinci sırada yer alıyor. Huawei’nin hala iyi bir zemine sahip olduğu yer ise burası. Yani kendi evi olan Çin.
OnePlus ABD’de üçüncü sırada yer alırken, Xiaomi Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarı elinde tutuyor.
Motorola Latin Amerika’da İz Bıraktı!
Motorola, bu pazar segmentinde, Latin Amerika’da üçüncü sırada yer aldığı için gerçekten iyi gidiyor. OPPO Çin’de bu noktaya sahipken, Vivo APAC Ex China bölgesinde aynı şekilde performans gösteriyor.
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Samsung’un, premium akıllı telefon seviyesinde pazar payı kaybettiğini görmek biraz üzücü, ancak Galaxy S21 satışları, Samsung’un istediği gibi gitmediği için pek şaşırtıcı olmaz. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile duruşunu biraz geliştirebilir, yakın gelecekte özellikle katlanabilir cihazları ile boy gösterecek olan Samsung’un, pazardaki durumunu merakla bekliyoruz ve hep birlikte göreceğiz.
Apple birkaç gün önce yeni iPhone 13’leri duyurdu ve bu cihazlar yakında satışa çıkacak. Bu satışlar şirketin pazardaki durumunu daha da güçlendirebilir, ancak bekleyip görmemiz gerekecek.
Kaynak: AndroidHeadlines
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Pro, Samsung E5 LTPO OLED Ekranını Kullanacak
Google, Pixel 6 serisini bu yıl Ekim veya Kasım aylarında resmi olarak piyasaya sürecek. Bu yeni seri iki modelden oluşacak; Pixel 6 ve Pixel 6 Pro. Piksel 6 serisi Google’ın kendi geliştirdiği tensor çipini kullanan ilk Piksel akıllı telefonlar olacak. Bu yeni işlemci 2+2+4 mimarisi ile birlikte geliyor yani iki büyük çekirdeğe sahip olacak.
Twitter kullanıcısı olan Ross Young tarafından paylaşılan bir tweette Google Pixel 6 Pro, Samsung E5 LTPO OLED ekran kullanacağını belirtti. Şimdiye kadar ki sızıntılarda Pixel 6 Pro, 3120×1440 piksel çözünürlüklü bir ekranla geleceği belirtiliyordu. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, Pixel 6 serisinin, Android 12’nin kararlı sürümüyle aynı gün piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Pixel 6 Pro, 4x zoom telefoto lens içeren üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Ana kamera 50MP Samsung GN1 sensörünü kullanacak. Ayrıca 12 GB’a kadar RAM ve kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek.
Google Pixel 6 Serisi Hakkında Bazı Sızıntılar
Google Pixel 6, 6,4 inç FHD+ ekrana sahipken Google Pixel 6 Pro, 6,7 inç QHD+ panel kullanıyor. Her iki telefonun da üç arka kamerası var, ancak Pixel 6 Pro’da 4x zoom telefoto lens var. İki modelde beş yıllık yazılım güncellemesi alacak. Şirket, bu amiral gemisi akıllı telefonların bu sonbaharda piyasaya sürüleceğini resmi olarak bildirdi. Bazı sızıntılara göre ise serinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.
Pixel 6 (Kod Adı: Oriel)
- Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı lens
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil Kapasitesi: 4.614 mAh
- İşlemci: Google tarafından üretilen Tensor çipi
- Bellek: 8 GB Ram
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB/256 GB seçenekleri
- İşletim Sistemi: Android 12
Pixel 6 Pro (Kod Adı: Raven)
- Ekran: 6.71 inç esnek OLED ekran
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 48 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı lens
- Ön Kamera: 12 MP
- Pil Kapasitesi: 5.000 mAh
- İşlemci: Google tarafından üretilen Tensor çipi
- Bellek: 12 GB Ram
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB/256 GB/512 GB seçenekleri
- İşletim Sistemi: Android 12
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22 Ultra 45W Hızlı Şarj ile Gelecek
Samsung görünüşe göre, hızlı şarj teknolojilerinde sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Çinli firmalar son yıllarda hızlı şarj için oldukça ileri gitti. Samsung’da ufaktan onları yakalamak için çalışmalar yapmaya başlamış. Bu yıl içerisinde Xiaomi ve Vivo gibi şirketler 120W hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonlar sundu. Samsung en üst düzey akılı telefonu S21 Ultra modeli sadece 25W şarj ile sınırlı. Son sızıntılara göre Samsung bu duruma el atıyor gibi gözüküyor.
Samsung Galaxy S22 Ultra, 45W Hızlı Şarja Sahip Olacak
Samsung, 2020 yılında 45W kablolu hızlı şarjı destekleyen Galaxy S20 Ultra modelini tanıtmıştı. Ancak şirket, Galaxy S21 Ultra’da bu şarj hızını düşürmeye karar verdi. Ancak son çıkan sızıntılar şirketin bu karardan vazgeçtiğini gösteriyor. Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S22 Ultra için şirket 45W hızlı şarj ile birlikte geleceği söyleniyor.
Bu sızıntı daha önce de çok fazla cihazda söyledikleri çıkan Ice universe adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Ice’ye göre yeni üst segment cihazın 45W (10V / 4.5A) şarj özelliğine sahip olduğunu %100 olduğunu tweetinde belirtiyor. Ama ne yazık ki, kutusundan bunu destekleyen bir adaptör çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçen seneden itibaren Apple, kutularına şarj adaptörü koymayarak kendince yeni bir adım attı. Samsung bu adımın hemen ardından şirketle alay etti. Ancak o da Apple’ın izinden giderek kutularından şarj adaptörlerini çıkarma kararı aldı. S22 serisi çoğu satış bölgesinde kutulardan şarj adaptörü çıkmayacak, bu da seriden bir telefon alan kullanıcının cihaz yanında hızlı şarjı kullanmak için bir de şarj adaptörü alması gerektiğini gösteriyor.
Şirket tarafından ve sızıntılarda dahil olmak üzere S22 Ultra modelinde 45W adaptörlerin olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak büyük bir ihtimalle cihazın yanında ayrı olarak satın alınacak gibi gözüküyor. Şimdilik, Galaxy S22 ve S22 Plus’ın da 45W hızlı şarj özelliğine sahip olup olmadığı veya önceki modellerde de olduğu gibi 25W şarj desteği ile gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir bilgi mevcut değil.
Cihazın pil kapasitesine bakıldığında ise S22 Ultra 5.000 mAh pil ile geleceği daha önce den 3C sertifikası sayesinde görüntülenmişti. Buna ek olarak 3C listesi ayrıca S22 Plus modelinde de 4.500 mAh pil ile geleceğini de belirtmişti.
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