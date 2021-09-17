Premium Akıllı Telefon Pazarı 2. Çeyrek Sonuçları Açıklandı!

Counterpoint Research, 2021’in ikinci çeyreği için premium akıllı telefon pazarına bir göz atmamızı sağlayan yeni bir rapor yayınladı. Bu pazar araştırması şirketinin paylaştığı bilgilere dayanarak, Apple premium akıllı telefon pazarında çok daha iyi performans gösterdi.

Apple’a İyi, Samsung’a Kötü Haber!

Counterpoint Research’e göre Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 48’den yüzde 57’ye yükseltti. Samsung ise payı yüzde 22’den yüzde 17’ye düştüğü için pazarın bir kısmını kaybetti (Premium segment akıllı telefon pazarında).

Pazar payı yüzde 17’den yüzde 6’ya düştüğü için en çok kaybeden Huawei oldu. Ayrıca Xiaomi yüzde 4’ten 6’ya büyüdüğü için ilk 5 şirket arasında yer alıyor. OPPO ise yüzde 2’den yüzde 5’e kadar bir büyüme kaydetti.

Şimdi, aşağıdaki resme bakarsanız, belirli bölgelerde lider şirketleri göreceksiniz. Bu bölgeler arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Çin, APAC Ex China ve Orta Doğu ve Afrika bulunmakta.

Tüm bu bölgelerde Apple, şu anda birinci sınıf akıllı telefon pazarında en iyi olduğu için pazarın lideri konumunda. Samsung, Çin hariç tüm pazarlarda ikinci sırada yer alıyor. Huawei’nin hala iyi bir zemine sahip olduğu yer ise burası. Yani kendi evi olan Çin.

OnePlus ABD’de üçüncü sırada yer alırken, Xiaomi Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarı elinde tutuyor.

Motorola Latin Amerika’da İz Bıraktı!

Motorola, bu pazar segmentinde, Latin Amerika’da üçüncü sırada yer aldığı için gerçekten iyi gidiyor. OPPO Çin’de bu noktaya sahipken, Vivo APAC Ex China bölgesinde aynı şekilde performans gösteriyor.

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Samsung’un, premium akıllı telefon seviyesinde pazar payı kaybettiğini görmek biraz üzücü, ancak Galaxy S21 satışları, Samsung’un istediği gibi gitmediği için pek şaşırtıcı olmaz. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile duruşunu biraz geliştirebilir, yakın gelecekte özellikle katlanabilir cihazları ile boy gösterecek olan Samsung’un, pazardaki durumunu merakla bekliyoruz ve hep birlikte göreceğiz.

Apple birkaç gün önce yeni iPhone 13’leri duyurdu ve bu cihazlar yakında satışa çıkacak. Bu satışlar şirketin pazardaki durumunu daha da güçlendirebilir, ancak bekleyip görmemiz gerekecek.

Kaynak: AndroidHeadlines