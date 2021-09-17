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Honor ve Microsoft’tan Yapay Zeka Ortaklığı!
Microsoft ve Honor, “yeni yapay zeka ve cihazlar” geliştirmek için ortaklık imzaladı.
Honor bugün, şirketlerin “çığır açan yapay zeka ve cihazlar geliştirmek” için birlikte çalışmasını sağlayacak olan Microsoft ile stratejik bir ortaklık imzaladığını duyurdu. Amaç, tüm cihazlarını, tüketicilerin hayatlarının her alanını kapsayan daha büyük bir ekosistemin parçası olarak gören Honor’un 1+8+N stratejisini nihai olarak destekleyen entegre çözümler yaratmak.
Honor özellikle, ürünlerinde Microsoft’un bulut bilişim ve AI teknolojilerini kullanacağını söylüyor. Bu, şirketin akıllı telefonlarında bulunan YOYO dijital asistanını, iş birliği araçlarını, çeviri hizmetlerini ve daha fazlasını geliştirmeyi içeriyor. Bu iyileştirmeler, Honor’un tüm cihazlarına nüfuz etmeyi ve genel tüketici deneyimini daha akıllı hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Honor CEO’su George Zhao imza töreni sırasında şunları söyledi:
“Honor, tüketici odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve kullanıcılarımız için sınıfının en iyisi ürünler geliştirmeye kendini adamıştır. Açıklığa, iş birliğine ve yeniliğe güçlü bir inançla, teknolojik yeteneklerimiz, pazar anlayışımız ve Ar-Ge yeniliklerimizle birinci sınıf bir ürün deneyimi yaratmak için sektördeki küresel tedarik zinciri ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Honor ve Microsoft, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitli kullanıcı senaryoları için farklı yazılım ve donanım teknolojilerini birleştirebilen çözümler geliştirmeye devam edecek. Honor ve Microsoft’un birlikte, herkes için yeni bir akıllı dünya yaratmak için uç cihazlar ve tüm senaryo ekolojisi arasında çok güçlü bir ara bağlantı kurabileceğinden eminiz.”
Honor, geçen yılın sonlarında Huawei’den tamamen bağımsız bir şirket oldu ve ana şirketinin tüm Ar-Ge kaynaklarına sahip olmadığı için ortaklarıyla ilişkiler kurmaya çalışıyor. Huawei’nin yan kuruluşu olarak yapamadığı Google gibi Amerikan şirketleriyle de ortaklıklar kurmaya çalışıyor. Honor 50 serisi ve Honor Magic 3 serisi birkaç yıl içinde, ilk telefonlar dışında, Çin’in Google hizmetleriyle gelen amiral gemileri olacak.
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Kısıtlamalara rağmen, Honor’un MagicBook dizüstü bilgisayarları Windows ile birlikte gönderilmeye devam ediyor ve doğal olarak bu değişmeyecek. Ancak şirket, 26 Eylül’deki bir etkinlikte MagicBook V 14‘ü duyuracak ve bu, Windows 11 ile gelen ilk dizüstü bilgisayarlarından biri olacak. Honor, bu dizüstü bilgisayarın “yazılım ve donanım entegrasyonunda daha gelişmiş yeteneklere” sahip olacağını söylüyor, Windows 11’deki deneyimi iyileştirmek için geniş kapsamları geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor.
Yeni MagicBook V 14 hakkında özel bir ayrıntı açıklanmadı, ancak daha fazlasını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek. Honor MagicBook cihazları, her nesilde yalnızca küçük özellik yükseltmeleri ile uzun süredir neredeyse aynı tasarımlara sahip. Bu tasarımlar aynı zamanda Huawei markalı dizüstü bilgisayarlara da dayanıyor, bu nedenle şirketin ileride daha farklı cihazlar sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.
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Genel
realme 30 Dakikada 5000 Adet Tablet Sattı!
BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.
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realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.
Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28
— Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021
realme Pad özellikleri neler?
10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
realme Book Türkiye’ye geliyor!
Ayrıca realme, ülkemizde realme Book modelini de yakında satışa sunacak. Kompakt sınıfta sunduğu özellikler ile dikkat çekmesi beklenen model 14 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduruyor. Intel Core 11.Nesil işlemcilerle gelecek olan modelin hangi varyasyonlara sahip olacağı ise belli değil. Intel ® Iris® Xᵉ grafik biriminin de eşlik edeceği modelde 256GB/512GB SSD seçenekleri de mevcut. 54Wh gücünde bir batarya sunacak olan model 65W’lık hızlı şarj aletiyle gelecek. Harman Kardon ses sistemiyle donatılan model ses konusunda da iddialı olacağa benziyor.
Ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı bilinmiyorken realme Book’un satışa başlamasıyla belki ileriki dönemde realme Pad’i de ülkemizde görebiliriz.
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Uygulama
Samsung Müzik, Büyük Ekranlar için Yeni Güncelleme Alıyor
Samsung Müzik, Samsung cihazlarında kullanılan varsayılan müzik uygulamasıdır ve bir sistem uygulamasına göre oldukça iyi bir müzik çalar. En iyi özelliklerinden birisi ise Spotify entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu şekilde çeşitli müzik dosyalarını oynatıyor ve kategorisine göre sıralama yapabiliyor. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız ise çevrimdışı olarak da müzik kitaplığınızda bulunan müziklerini dinleyebilirsiniz. Samsung Müzik uygulamasına uzun süredir büyük ekranlı modelleri için desteklenmesi beklenen güncelleme sonunda geldi.
Büyük ekranlı modellerden derken tabii ki de yeni çıkan katlanabilir modeller ve tabletlerden bahsediyoruz. Önceden şu anda oynatılan sayfası tüm ekranı kaplıyordu. Yeni gelen güncelleme ile artık ekranın sol tarafında parça listesini görüntüleyebileceksiniz. Bu yeni görünüm sayesinde büyük ekranı daha verimli bir şekilde kullanmış olacaksınız.
Samsung’un kendi sistem uygulamaları da dahil olmak üzere hala büyük ekranlı cihazlar için yeniden tasarlanmaması oldukça şaşırtıcı. Galaxy Fold 2019’da piyasaya sürüldü, Z Fold 3 ise yakın bir zamanda piyasaya sürüldü ve Fold cihazlar genellikle Samsung’un en pahalı telefonlarından oluyor. Katlanabilir telefonlar dışında Samsung oldukça uzun zamandır tabletler üretiyor. Bu tablet kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden birisi ise uygulamaların küçük ekranlı cihazların boyutunda olması.
Göründüğü üzere, Samsung katlanabilir ekranları yeni akım haline getirmeye çalışırken, bunun yanında da uygulamalarına bu yeni modelleri için daha uygun desteği sunmaya da çalışıyor. 2010’dan beri her yıl yeni tabletler piyasaya süren şirket bu zamana kadar neden hala büyük ekranlar için yeni tasarıma geçmediği hakkında hiçbir açıklama yapmadı.
Samsung Müzik uygulaması büyük ekranlar için yeni tasarımı dışında yeni güncelleme ile uyku zamanlayıcı özelliğini daha az rahatsız edici hale getiriyor. Belirli bir zamanda müzik çalmayı durduracak şekilde ayarlandığında, müzik artık aniden durmak yerine yavaşça durmaya başlayacak. Android 11 ve sonraki cihazlarda çalma listesi yedekleme dosyalarını dışarıya veya içeriye aktarmaya çalışırken artık bir depolama izni isteyecek. Son olarak ise mini oynatıcının arka plan rengi de değiştirilebilir oluyor.
Sizin de katlanabilir bir cihazınız veya tabletiniz varsa en son sürümünü Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz. Eğer sizin cihazınızda gözükmüyorsa APKMirror sitesinden APK olarak indirerek cihazınıza yükleyebilirsiniz.
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