Honor ve Microsoft’tan Yapay Zeka Ortaklığı!

Microsoft ve Honor, “yeni yapay zeka ve cihazlar” geliştirmek için ortaklık imzaladı.

Honor bugün, şirketlerin “çığır açan yapay zeka ve cihazlar geliştirmek” için birlikte çalışmasını sağlayacak olan Microsoft ile stratejik bir ortaklık imzaladığını duyurdu. Amaç, tüm cihazlarını, tüketicilerin hayatlarının her alanını kapsayan daha büyük bir ekosistemin parçası olarak gören Honor’un 1+8+N stratejisini nihai olarak destekleyen entegre çözümler yaratmak.

Honor özellikle, ürünlerinde Microsoft’un bulut bilişim ve AI teknolojilerini kullanacağını söylüyor. Bu, şirketin akıllı telefonlarında bulunan YOYO dijital asistanını, iş birliği araçlarını, çeviri hizmetlerini ve daha fazlasını geliştirmeyi içeriyor. Bu iyileştirmeler, Honor’un tüm cihazlarına nüfuz etmeyi ve genel tüketici deneyimini daha akıllı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Honor CEO’su George Zhao imza töreni sırasında şunları söyledi:

“Honor, tüketici odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve kullanıcılarımız için sınıfının en iyisi ürünler geliştirmeye kendini adamıştır. Açıklığa, iş birliğine ve yeniliğe güçlü bir inançla, teknolojik yeteneklerimiz, pazar anlayışımız ve Ar-Ge yeniliklerimizle birinci sınıf bir ürün deneyimi yaratmak için sektördeki küresel tedarik zinciri ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Honor ve Microsoft, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitli kullanıcı senaryoları için farklı yazılım ve donanım teknolojilerini birleştirebilen çözümler geliştirmeye devam edecek. Honor ve Microsoft’un birlikte, herkes için yeni bir akıllı dünya yaratmak için uç cihazlar ve tüm senaryo ekolojisi arasında çok güçlü bir ara bağlantı kurabileceğinden eminiz.”

Honor, geçen yılın sonlarında Huawei’den tamamen bağımsız bir şirket oldu ve ana şirketinin tüm Ar-Ge kaynaklarına sahip olmadığı için ortaklarıyla ilişkiler kurmaya çalışıyor. Huawei’nin yan kuruluşu olarak yapamadığı Google gibi Amerikan şirketleriyle de ortaklıklar kurmaya çalışıyor. Honor 50 serisi ve Honor Magic 3 serisi birkaç yıl içinde, ilk telefonlar dışında, Çin’in Google hizmetleriyle gelen amiral gemileri olacak.

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Kısıtlamalara rağmen, Honor’un MagicBook dizüstü bilgisayarları Windows ile birlikte gönderilmeye devam ediyor ve doğal olarak bu değişmeyecek. Ancak şirket, 26 Eylül’deki bir etkinlikte MagicBook V 14‘ü duyuracak ve bu, Windows 11 ile gelen ilk dizüstü bilgisayarlarından biri olacak. Honor, bu dizüstü bilgisayarın “yazılım ve donanım entegrasyonunda daha gelişmiş yeteneklere” sahip olacağını söylüyor, Windows 11’deki deneyimi iyileştirmek için geniş kapsamları geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor.

Yeni MagicBook V 14 hakkında özel bir ayrıntı açıklanmadı, ancak daha fazlasını öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyecek. Honor MagicBook cihazları, her nesilde yalnızca küçük özellik yükseltmeleri ile uzun süredir neredeyse aynı tasarımlara sahip. Bu tasarımlar aynı zamanda Huawei markalı dizüstü bilgisayarlara da dayanıyor, bu nedenle şirketin ileride daha farklı cihazlar sunup sunamayacağını görmek ilginç olacak.