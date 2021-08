Porsche Macan’ın rakibi Maserati Grecale, kasımda geliyor!

Lamborghini 70’li yılların ikonik arabası Countach’ın yeni modelinin geleceğini bir video ile duyurdu. Countach, köşeli tasarım çizgisiyle ve gösterişli martı kanadı kapılarıyla o yıllarda bir çok insanın duvarlarına posterlerini astığı ve hayal kurduğu bir araçtı.

Şimdi ise Lamborghini Countach yeni modeliyle geri geliyor. Lamborghini bu haberi internet sitesinden kısa bir teaser videosu ve “Gelecek bizim mirasımız. Ve yeni Lamborghini Countach geliyor. Bizi takip etmeye devam edin.” sözleriyle duyurdu. Araç ile ilgili fazla detay şimdilik paylaşılmasa da Lamborghini’den 2025 yılına kadar tam elektrikli bir otomobil beklenmiyor. Yine de bazı sızıntılara göre bu yeniden doğan modelde hibrit araçlara özgü aktarma organlarının kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu aracın hibrit bir motor yapısıyla gelmesi bekleniyor.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe

— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021