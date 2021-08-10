Porsche Macan’ın rakibi Maserati Grecale, kasımda geliyor!

Maserati, Levante‘nin altında konumlandıracağı kompakt SUV’u Grecale‘yi, kasım ayındaki bir etkinlikte tanıtacağını duyurdu. Porsche Macan ile rekabet edecek olan Maserati Grecale, seri üretime oldukça yaklaştı diyebiliriz.

Gündemden diğer bir başlık: Makyajlı Ford Focus, Avrupa’daki sıcak hava testlerinde yakalandı

İtalyan üretici tam olarak bir tarih açıklamadı fakat tanıtım için geri sayıma başladıklarını bildirdi. Bu yeni kompakt SUV’un da isimlendirilmesinde, markanın geleneği haline gelen “güçlü rüzgar isimleri” geleneği devam edecek. Grecale adı, Akdeniz’de esen güçlü bir kuzeydoğu rüzgarına ait.

Maserati Grecale’nin dış ve iç tasarımı

Maserati Grecale, yakın zamanda tanıtılan süper spor MC20′den ilham alan çizgiler taşıyacak. Haberimizde yer alan kamuflajlı prototip fotoğraflarında, aracın ön tarafına baktığımızda MC20’dekine benzer bir far tasarımı göze çarpıyor. Ön tampondaki ızgarada ise Maserati’nin klasik tasarımı olan dikey ızgaralar üzerine “Trident” logosunun bulunması bekleniyor.

Aracın yan tarafına baktığımızda ise kırmızı fren kaliperlerinin eşlik ettiği, muhtemelen 20 inç boyutlarında, büyük çaplı jantlar yer alıyor. Jant seçenekleri kısmında ise diğer modellerden eksik kalmayıp, Maserati’nin klasik tasarımlarının da bulunacağı düşünülüyor.

Maserati Grecale’nin arka tarafına geldiğimizde ise ince uzun şekilli arka farlar göze çarpıyor. İki adet büyük egzoz ve eğimli arka cam ise kendini belli eden diğer detaylar arasında. Bu arada egzozlar sahte gibi duruyor ama Maserati bu tip detaylara giren bir üretici değil. En azından onun da bu konuda bozmuş olmamasını diliyoruz.

Aracın kabinine dair herhangi bir fotoğraf ise bulunmuyor. Vites değiştirme kulakçıklarının eşlik ettiği üç kollu direksiyon, kademeli bir ön konsol ve dijital gösterge paneli gibi detayların geleceği söylenenler arasında.

Maserati Grecale’nin bilinen teknik detayları

Teknik özellikler konusunda Maserati, ağzını oldukça sıkı tutuyor. Fakat Grecale’nin Giorgio mimarisini kullanması ve Alfa Romeo Stelvio ile ortak parçalar taşıması bekleniyor. Bu ortak parçalar arasında 280 beygirlik, 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ve 510 beygirlik, 2.9 litrelik çift turbolu V6‘nın da yer alacağı söyleniyor. Ayrıca ortaya çıkan bazı yeni raporlarda kompakt SUV’da, MC20‘de yer alan 3.0 litrelik çift turbolu V6‘nın da kullanılabileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Carscoops