Otomotiv
Makyajlı Ford Focus, Avrupa’daki sıcak hava testlerinde yakalandı
Ford Focus, 2018 yılından beri C519 kasa kodlu dördüncü nesliyle satışta. Nesil ortası makyajına hazırlanan araç, Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Makyajlı Focus’un tasarımı ve teknik detayları hakkında beklenenler
Söz konusu prototip, Ford Focus Active kılığına bürünmüş. Bende tasarım kıyaslamalarını Focus Active üzerinden yapacağım. Mevcut Focus’a göre kıyasladığımızda ön tarafta, farların inceldiğini görmek mümkün. Izgaraların ve ön tamponun tasarımında ise ufak detaysal değişiklikler olacağını söyleyebiliriz.
Aracın yan tarafında ise ön çamurluk üzerindeki üzeri örtülü yazı göze çarpıyor. Bu, mevcut nesildeki ST Line ve Active paketlerinde de yer alan, donanım seviyesini belirten bir yazı. Yani değişik bir durum yok. Ayrıca makyajla birlikte yeni jant tasarımlarının da gelmesini bekleyebiliriz.
Arka tarafa geldiğimizde ise yine ön taraftaki gibi, incelen farlar göze çarpıyor. Tamponda ise herhangi bir değişiklik görünmüyor. Belki ufak detaysal değişiklikler görebiliriz. Bu bir makyaj operasyonu olduğu için aracın tasarımında büyük değişiklikler pek olmuyor.
Makyajlı Focus’un kabinine dair herhangi bir fotoğraf henüz bulunmuyor. Fakat içeride de birtakım iyileştirmeler bekleniyor. Muhtemelen Ford’un en son nesil bilgi-eğlence sistemi, biraz daha büyüyen veya daha iyi bir ekranla karşımıza çıkabilir.
Makyajla birlikte motor seçenekleri arasına plug-in hibrit bir seçeneğin katılması bekleniyor. Böylelikle Ford’un 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma yolunda oldukça önemli bir adım atılacak.
Makyajlı Ford Focus ne zaman geliyor ve fiyatı ne kadar olacak?
Ford, makyajlı Focus’un tanıtım tarihi hakkında oldukça ağzı sıkı bir tutum sergiliyor. Fakat mevcut dördüncü neslin 2018 yılında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak makyajlı Focus, 2021 sonunda veya 2022 başlarında duyurulabilir. Fiyat kısmında ise aracın yeni bir nesle kavuşmadığını, yalnızca makyaj geçirdiğini düşünerek, mevcut modelden çok da pahalı olmayan bir etiketle satışa çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevcut Focus‘un güncel fiyat listelerine ise buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Carscoops
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Otomotiv
Alfa Romeo Tonale, kamuflajlı olarak sokaklarda görüntülendi!
İtalya’da test edilen iki farklı Alfa Romeo Tonale prototipi, casus kameralara yakalandı. Aracın kamuflajlı olmasından mütevellit, iç ve dış ayrıntıları oldukça iyi bir biçimde saklanmış. Fakat seri üretim versiyonunda kullanılacak ön farlar, kendini oldukça belli ediyor. Açıkça söylemek gerekirse sadece Tonale’nin farları bile onu beklerken gün saymanıza sebep olabilir.
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Casus fotoğraflara baktığımızda araçların genel hatları ve oranları, 2019‘da tanıtılan konsept model ile örtüştüğünü görüyoruz. Tabi ki seri üretim versiyonunda Tonale’nin, konseptten farklı olan detayları olacaktır. Malum, bazı tasarımlar/detaylar seri üretim kısmına gelindiğinde maliyetleri oldukça attırabiliyor.
Araçların ön farları, konseptteki halinden daha büyük bir yapıda gibi görünüyor. Gündüz LED’leri ve sinyallerin grafikleri tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka farlar için herhangi bir ipucu göremesek de konseptteki gibi ortadaki marka logosunda birleşen LED farların kullanılması bekleniyor.
Prototiplere baktığımızda birinin jantlarının diğerinden daha büyük olduğu dikkat çekiyor. Muhtemelen bu iki araç arasındaki farklılık, donanım paketlerinden kaynaklı. Tonale’nin kabinine dair bir fotoğraf bulunsa da içerinin de kamuflajlı olması detayları gizliyor. Fakat araçta, dijital gösterge paneli ve temel menülere ve özelliklere kolay geçiş için üzerinde fiziksel düğmelere sahip dokunmatik bilgi-eğlence ekranının bulunması bekleniyor.
Aslında Tonale ile daha erken tanışacaktık
Alfa Romeo‘nun yeni CEO‘su Jean-Philippe Imparato, Tonale’de kullanılması planlanan plug-in hibrit sistemin performansını pek beğenmemişti. 2021 yılının başlarında gerçekleşen bu olaydan dolayı Alfa Romeo mühendisleri, Tonale’nin güç aktarma sistemini iyileştirme çalışmalarına başladı. Böylece araç, normalde planlanan sürecinin biraz gerisinde kaldı. Fakat endişelenmeye gerek yok, yine de belirtilen 2022 yılına kadar yetişeceği belirtildi.
Bu arada Tonale, Jeep Compass ile mimari kardeşi olacak. Muhtemelen de onunla aynı motoru paylaşacak. Yani 180 beygir gücündeki 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve 60 beygirlik elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit bir üniteyi, Tonale üzerinde görmemiz olası. Bu motorun dört tekerlekten çekişle satıldığını da belirtelim. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan bu ünitenin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi 2 litre. Tamamen elektrikli modda ise 50 km civarında bir menzil sunuyor.
Alfa Romeo Tonale ne zaman geliyor?
2022 yılının yaz aylarında tanıtılması beklenen C-SUV, plug-in hibrit olarak piyasaya giriş yapacak. İtalyan üreticinin elektrikli ilk modeli olmasıyla da oldukça önemli bir konumda bulunacak. Markanın ünlü dinamiklerinin Tonale’de de bulunacağı ve yol tutuş konusunda oldukça iddialı olacağı söyleniyor. Araç, Audi Q3, BMW X1, MINI Countryman gibi modellerle rekabet edecek.
Kaynak: Carscoops, S. Baldauf/SB-Medien
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Haber
Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!
Volkswagen, ilk elektrikli coupe SUV modeli olan Volkswagen ID.5 GTX‘in ilk görsellerini paylaştı. İşte karşınızda Volkswagen ID.5 GTX!
Volkswagen için yeni bir soluk niteliğinde olan Volkswagen ID.5 GTX‘e ait görüntüler bugün paylaşıldı. Yakın bir tarihte tanıtılması beklenilen ve Volkswagen‘in ilk elektrikli coupe SUV modeli olan ID.5 GTX bugün kendisini tüm otomobil pazarına gösterdi.
2020 yılında hatchback kasa tasarımına sahip ID.3 modelini piyasaya süren Volkswagen, ardından ID.4 adlı SUV modeli ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi yeni bir SUV modelini daha pazara sürmeyi planlayan Volkswagen, bu sefer biraz daha farklı bir tasarıma yöneliyor ve coupe-SUV kasa tipindeki aracını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Volkswagen’in ilk elektrikli coupe-SUV modeli Volkswagen ID.5 GTX!
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Volkswagen’den tam elektrikli coupe-SUV!
Son yıllarda çevre kirliliğiniz azaltmak gibi birçok nedenden dolayı elektrikli otomobil konseptine geçen otomobil üreticileri, artık bu alanda da birbirleri ile yarışıyor. Hibrit otomobiller ile elektrikli döneme geçiş yapan firmalar, artık her kasa tipinde tamamen elektrikli modeller üretiyorlar. Bu firmalardan birisi de Volkswagen.
Daha önce ID.3 ve ID.4 modelleri ile karşımıza çıkan Volkswagen, bu sefer çok yakışıklı bir SUV ile geliyor. Volkswagen ID.5 GTX ismini alan aracın ilk olarak tasarımına bakacak olursak ön tarafta kavisli ve oldukça şık görünen bir tasarım kullanıldığını söyleyebiliriz. Farların ledlerinin panjur ile birleşmesi araca çok farklı bir hava katarken, tampondaki hava girişlerinin biraz daha köşeli bir tasarıma sahip olması aracı ön taraftan gerçekten çok güçlü göstermiş.
Aracın arka tarafına geçtiğimizde kamuflajdan fazla belli olmasa da bagaj üstünde bir rüzgarlık görüyoruz. Yine bu rüzgarlığın köşeli tasarımını tamamlayan arka tampon çizgileri araca gerçekten çok sportif bir hava katmış. Yine fark ettiğiniz gibi arka tarafta da LED stoplar kullanan Volkswagen, logosunun altına “GTX” yazısını eklemeyi ihmal etmemiş.
Son olarak araca yandan baktığımızda ise kocaman davlumbazların içine yerleştirilmiş kocaman jantlar gözümüze çarpıyor. Tasarım çizgileri ile elektrikli otomobil konseptini yansıtan bu jantlar, boyutu ve şekli itibarı ile gerçekten çok sportif duruyor. Ayrıca aracın arkasına doğru yükselen omuz çizgisi aracın arka tarafını epey havalı gösteriyor.
Motor tarafına bakacak olursak aslında ID.4’ün coupe versiyonu diyebileceğimiz bir araç olan ID.5 GTX, Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre iki adet motora sahip olacak. Ayrıca dört tekerden çekiş (AWD) sistemi ile donatılan ID.5 GTX, sadece bu detaylarla bile güçlü bir araç olacağını hissettiriyor. Zaten ID.5 GTX hakkında başka bir bilgi de bulunmuyor.
Ancak söylenilenlere göre ID.5 GTX modelinin ID.4 GTX ile aynı güce sahip olacağı söyleniliyor. Bu durumda ID.5 GTX‘in yaklaşık 295HP gibi bir beygir gücü üreteceğini söyleyebiliriz. Ayrıca 77kWh pil ile gelmesi beklenilen Volkswagen ID.5 GTX, yaklaşık 500 km gibi bir menzil sunacak.
Genel olarak baktığımızda Volkswagen ID.5 GTX gerçekten çok yakışıklı ve sportif gözüküyor. 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Volkswagen ID.5 GTX, bakalım daha ne gibi özellikler ile geliyor.
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