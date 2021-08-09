Makyajlı Ford Focus, Avrupa’daki sıcak hava testlerinde yakalandı

Ford Focus, 2018 yılından beri C519 kasa kodlu dördüncü nesliyle satışta. Nesil ortası makyajına hazırlanan araç, Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi.

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Makyajlı Focus’un tasarımı ve teknik detayları hakkında beklenenler

Söz konusu prototip, Ford Focus Active kılığına bürünmüş. Bende tasarım kıyaslamalarını Focus Active üzerinden yapacağım. Mevcut Focus’a göre kıyasladığımızda ön tarafta, farların inceldiğini görmek mümkün. Izgaraların ve ön tamponun tasarımında ise ufak detaysal değişiklikler olacağını söyleyebiliriz.

Aracın yan tarafında ise ön çamurluk üzerindeki üzeri örtülü yazı göze çarpıyor. Bu, mevcut nesildeki ST Line ve Active paketlerinde de yer alan, donanım seviyesini belirten bir yazı. Yani değişik bir durum yok. Ayrıca makyajla birlikte yeni jant tasarımlarının da gelmesini bekleyebiliriz.

Arka tarafa geldiğimizde ise yine ön taraftaki gibi, incelen farlar göze çarpıyor. Tamponda ise herhangi bir değişiklik görünmüyor. Belki ufak detaysal değişiklikler görebiliriz. Bu bir makyaj operasyonu olduğu için aracın tasarımında büyük değişiklikler pek olmuyor.

Makyajlı Focus’un kabinine dair herhangi bir fotoğraf henüz bulunmuyor. Fakat içeride de birtakım iyileştirmeler bekleniyor. Muhtemelen Ford’un en son nesil bilgi-eğlence sistemi, biraz daha büyüyen veya daha iyi bir ekranla karşımıza çıkabilir.

Makyajla birlikte motor seçenekleri arasına plug-in hibrit bir seçeneğin katılması bekleniyor. Böylelikle Ford’un 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma yolunda oldukça önemli bir adım atılacak.

Makyajlı Ford Focus ne zaman geliyor ve fiyatı ne kadar olacak?

Ford, makyajlı Focus’un tanıtım tarihi hakkında oldukça ağzı sıkı bir tutum sergiliyor. Fakat mevcut dördüncü neslin 2018 yılında tanıtıldığını göz önünde bulundurursak makyajlı Focus, 2021 sonunda veya 2022 başlarında duyurulabilir. Fiyat kısmında ise aracın yeni bir nesle kavuşmadığını, yalnızca makyaj geçirdiğini düşünerek, mevcut modelden çok da pahalı olmayan bir etiketle satışa çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevcut Focus‘un güncel fiyat listelerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Carscoops