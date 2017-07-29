Porsche, Elektrikli Araba Yarışı Formula E’ye Katılacağını Duyurdu

Alman otomobil üreticisi Porsche, 2019 yılında tamamen elektrikli araçların yarıştığı Formula E yarışlarına katılacağını resmen açıkladı.

Porsche’nin bu açıklaması Mercedes’in Formula E’ye katılacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

Şirket yeni motorspor programında boşluk yaratabilmek adına Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan ayrılıyor. Şirket burada prototip modeli LMP1 ile 24 saat süren Le Mans yarışını kazanmıştı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında da Audi, Formula E’ye katılmak için Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan ayrıldığını duyurmuştu.

Hem Audi hem de Porsche geçtiğimiz yıllarda dizel emisyon skandalı ile gündeme gelen VolksWagen Group’un. Bütün Formula E takımları aynı araçlar ile yarışıyor. üreticiler sadece motor ve vites kutusu gibi parçaları kendileri tasarlıyor ve arabalar arasındaki fark burada ortaya çıkıyor.