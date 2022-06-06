Hem Microsoft hem de müşterileri Windows 11 Başlat Menüsü’nden daha fazlasını istiyor. Şimdi Microsoft, uygulama gruplarına hızlı erişim sağlayan düzenli, küçük Başlat Menüsü uygulama klasörleri üzerinde çalışıyor. Ancak garip bir şekilde, bu özellik Windows 11’in masaüstüne kadar kulanılabilecek. İşte detaylar..

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Windows Latest tarafından keşfedildiği özellik, Microsoft aslında masaüstü için uygulama klasörlerini Nisan ayında geri aldı. Şirketin Hybrid Work konferansının bir bölümünde, sosyal medya uygulamalarıyla dolu küçük bir klasör, Windows 11 masaüstünde neredeyse alaycı bir şekilde duruyor.

Teknik olarak bakacak olursak, Windows 11’de zaten “uygulama klasörleri” oluşturabiliyor; sadece bir grup uygulama kısayolunu normal bir eski klasöre dönüştürmek yeterli oluyor. Bu deneysel özelliğin yararı, uygulama simgelerinin bir önizlemesini göstermesidir.

Burada bilinçli bir tahminde bulunurken, Windows 11 uygulama klasörleri muhtemelen Android veya iOS‘taki klasörler gibi çalışacak. Örneğin, tek bir tıklama ile genişleyebilirler veya ekranda başka bir yere tıkladığınızda kaybolabilecek

Bununla birlikte, bu açıkça deneysel bir özelliktir. Microsoft muhtemelen bunun Hybrid Work açılış konuşmasında görünmesini istemedi ve gerçek bir işlevselliğe sahip olmayan bir maket olabilir. Microsoft’un bu özelliği geliştireceğine veya yayınlayacağına dair bir bir bigi şuan mevcut değil. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.