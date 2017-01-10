Poker Oynayan Yapay Zeka Bu Hafta Test Edilecek

Önümüzdeki hafta Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan yapay zeka oyunun büyük isimlerine karşı meydan okuyacak.

Giriş ücretinin 200.000 dolar olduğu turnuvada yapay zeka dünyanın en iyi dört oyuncusuna karşı Texas Hold’em oynayacak. Oyunun güzel tarafı ise herhangi bir üst limitin olmaması. Üniversite ekibi geliştirdikleri sistemin galip geleceğini iddia ediyor.

Alberta Üniversitesi ve iki Çek üniversitesinden geliştiriciler bir araya geldi ve DeepStack isimli sistem üzerine bir makale yayınladı. Aynı ekipten bir çok isim 2008 yılında benzer bir sistemi limitli poker oyunu için geliştirmişti. 2015 yılında ise bu sistem mükemmel bir Hold’em oyuncusu oldu.

DeepStack, Internation Federation of Poker’den 33 profesyonel oyuncu ile poker oynadı. Toplamda oynana 44.852 elin sonunda program geniş ölçekte insanlara karşıo üstün geliyor. Sistem bütün oyunlarda oyun başına 492 büyük kör bahsi kazandı. Profesyonel oyuncularda ise bu sayı 50.