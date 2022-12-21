Türkiye ve dünya 2022’de yerel ile küresel ekonomik dalgalanmalardan payını büyük ölçüde aldı. Böylece marketing ve alışveriş alışkanlıklarında önemli değişimler meydana gelirken, gelişimini sürekli hale getiren teknolojik yenilikler ise pazarlama trendlerini yenilemeye devam ediyor. Bu noktada birçok ilk hayatımıza girmeye, pazarlama dünyası ile markalar da buna uyum sağlamaya çalışıyor. Kısa süre öncesine kadar markaların kendi internet satış mağazaları bile kısıtlı sayıdayken bugün metaverse aleminde sanal mağazalar açılıyor, Y ve Z kuşağının büyük önem verdiği NFT üzerinden pazarlama stratejileri geliştiriliyor. 120’yi aşkın ülkede marketing stratejilerine yön veren Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara 2023 Dijital Pazarlama Trendleri başlığıyla birçok ip ucu verdi.

Podcast ile Video Pazarlama Yükselecek

Pazarlama dünyasında 2022’de teknolojinin altın çağının yaşandığını belirten Digital Exchange’in uzman ekibi, “Sosyal medya pazarlaması başta olmak üzere, bu yıl ses alanında podcast ile özellikle video marketing konusunda köklü bir değişim yaşandı” ifadesini kullandı. Markaların podcast ile video konusuna ayrı bir önem verdiğini, bunu da Y ve Z kuşağını yakalama adına yaptıklarını anlatan Digital Exchange ekibi, şu bilgileri paylaştı:

“Podscast hayatımızda 2004 yılından beri var ama gelişimi 2015 yılını buldu. O yıl dünyada yayınlanan podcast sayısı 51 bin adet iken, 2022’nin ilk çeyreğinde bu sayı 4 milyon 113 bini aştı. Rakamın her geçen gün arttığı düşünülüyor. Salgın dönemi ile birlikte sosyal medyanın çeşitlenmesi açısından podcast büyük bir dinleyici kitlesi kazandı. Markalar da bu alanda pazarlama yapmaya başladılar. Türkiye’de podcast pazarlaması büyük bir ivme ile devam ediyor ve 2022’de olduğu gibi 2023’te de kendine hayli geniş bir alan bulacağını söylemek mümkün. Spotify üzerinden podcast dinlemek Türkiye’de ilk tercih olsa da Soundcloud, Downcast, Apple Podcast da büyük mecralar arasında yer alıyor. Öte yandan video izlemeyi hepimiz çok seviyoruz. İnternet kullanıcılarının yüzde 92’si günde en az 1 video izliyor. Alışveriş yapmak isteyen tüketiciler de alacakları ürün ve hizmetin önce videosunu izlemeyi tercih ediyor. YouTube başta olmak üzere TikTok ve Instagram Reels’de bu anlamda 2022 büyük hareketlilikte geçti. 2023’te de video marketing konusunda ciddi atılımlar olacak.”

Şimdiden Metaverse Yarışı Başladı

2023 için hareketli geçecek pazarlama alanlarından birinin de metaverse olacağını belirten Digital Exchange ekibi, “Metaverse henüz hayatımıza tam olarak girmemiş olsa da, internet devrimini kaçıran ya da sonradan yakalayan markalar metaverse’te önde olma yarışını sürdürüyor. Yakın gelecekte binlerce metaverse alemi olacak. Bunların en çok takip edilen, en çok izlenen ve kullanıcı sayısı olan metaverse’ü bularak orada mağaza açmak ve marketing yapma isteği had safhada. Ona ilişkin de metaverse’te bu marketing faaliyetlerini yürütmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanan pazarlama ekiplerinin istihdamı 2022’de olduğu gibi 2023’te de artacak” denildi.

Yapay Zeka ChatGPT ile Önde

Yapay zekanın 2023’te de etkili olacağını belirten Digital Exchange ekibi şunları söyledi: “Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik örneğin ChatGPT gibi yerel arama da dahil olmak üzere dijital ve içerik pazarlamanın çok daha büyük bir özelliği haline geldi. Google ayrıca herhangi bir dili hızlı bir şekilde otomatik çevirmek için makine öğreniminden yararlanıyor. Görsel aramadan otomatik oluşturmaya ve içeriğin çevirisine kadar, karmaşık sorunları çözmek için aşırı derecede kullanılan GPT-3 yakında GPT-4 gibi birkaç yapay zeka modeli göreceğiz. Kazanmanın anahtarı, iş hedeflerinizi, ana itici güçleri izlenecek önemli ölçütleri ve bu ölçütlere ulaşmanıza yardımcı olacak çözümleri tanımlayıp uyumlu hale getirmek olacak.”

Turizm Sektörü İçin Yeni Alan

VR ve AR teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte özellikle turizm alanındaki markaların pazarlama faaliyetlerinde bu noktaya kaydığını belirten Digital Exchange ekibi, “Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik teknolojileri birçok pazarlama olanağı tanıyor. Artık bir şehri gezmek istediğinizde ya da bir otelde konaklamayı arzuladığınızda, tüm detayları bu gözlükler sayesinde görmek ve orada olma hissini gerçekten o tesise giderek yaşamak mümkün olacak. Böylece Instagram, Tiktok ve YouTube’daki video marketing alanının giderek turizm noktasında buraya kaymasını beklemek gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Influencer İletişimi Önemini Koruyacak

2022 pazarlama trendlerinin varlığını 2023’te de sürdüreceğini belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Dijital trendler giderek değişiyor. Kısa süre önceye kadar markaların internet satış sitelerinin açılması, yönetilmesini, ürün tedariki ve müşteri memnuniyeti ilk sırada olurken şimdi metaverse’te mağaza açmak ve NFT reklamlarıyla Y ve Z kuşağına ulaşmak yeni gereklilikler arasında bulunuyor” dedi. Sosyal medya mecralarının 4.5 milyar kişinin üye olduğu kocaman bir alışveriş merkezine dönüştüğünü anlatan Pamuk, “İster istemez sosyal medya marketing her zaman yılın en önemli trendi olmayı sürdürecek. Burada Influencer iletişimin önemini görüyoruz. 2022’de de Türkiye’de ve dünyada Influencer iletişim çok önemliydi. İster makro, ister mikro Influencer olsun, bu alana dair çalışmaların sosyal medya giderek geleneksel medyanın yerine geçerken her gün daha önemli hale gelecek. Birçok içerik üretici, bu izleyicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha kısa, “hemen tüketilebilen” içeriklerle yenilik yapıyor. Bu içerik üreticiler büyük başarı elde ediyor. Instagram Reels, TikTok ve YouTube Shorts, reklamverenler için büyük bir fırsat haline geliyor” dedi.

Influencer pazarlamanın hacmini artıracağını anlatan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Influencer pazarlama hızla büyüyor ve sosyal medya pazarlamasından bile daha hızlı” dedi. Pamuk, şu ifadeleri kullandı: “Tüketiciler, satın alma kararları vermeden önce bilgileri derler ve güvendikleri Influencer uzman görüşlerini takip eder. 2023’te markalar şunlardan yararlanacak:

-Influencer’lardan oluşan uzman bir topluluk oluşturmak.

-En bilgilendirici, yardımcı içeriği en etkileşimli biçimde sağlamak.

-Başarıyı ölçmek için katılım ve tıklamalar gibi çeşitli KPI’ları hizalama.”