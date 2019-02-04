Hardware Plus okurlarının ve izleyicilerinin ofisimizde kendi telefonlarına ait deneyimlerini paylaştıkları serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer kamera karşısında Pocophone F1 kullanan Mert Çağlayan var.

Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

Xiaomi’nin alt markası olarak ve üst seviye telefonlar arasında en iyi fiyat/performans oranına sahip olan Pocophone F1’in kişisel kullanım detaylarını Mert’ten dinliyoruz.

Eğer siz de bu serimize katılarak kendi deneyimlerinizi aktarmak istiyorsanız ersin@hwp.com.tr adresine e-postanızı gönderebilirsiniz.

İyi seyirler…