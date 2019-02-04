Hardware Plus okurlarının ve izleyicilerinin ofisimizde kendi telefonlarına ait deneyimlerini paylaştıkları serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer kamera karşısında Pocophone F1 kullanan Mert Çağlayan var.
Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)
Xiaomi’nin alt markası olarak ve üst seviye telefonlar arasında en iyi fiyat/performans oranına sahip olan Pocophone F1’in kişisel kullanım detaylarını Mert’ten dinliyoruz.
Eğer siz de bu serimize katılarak kendi deneyimlerinizi aktarmak istiyorsanız ersin@hwp.com.tr adresine e-postanızı gönderebilirsiniz.
İyi seyirler…
1 Yorum
Kaan Aktürkoğlu4 Şubat 2019 at 18:44
Batarya kısmında arada ki farkı şöyle yorumlayabiliriz. Evet optimizasyon olarak poco, S9+ tan daha iyi ama S9+ ekranı quad HD 2k, poco da ise fhd+ arada 2,5 kat çözünürlük farkı var. Batarya kısmında poco ekran çözünürlüğünden kazanıyor. Güzel bir video olmuş. Özgün içerik, ağzınıza sağlık..