Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

4 Şubat, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO 1 yorum

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Hardware Plus okurlarının ve izleyicilerinin ofisimizde kendi telefonlarına ait deneyimlerini paylaştıkları serimiz Sizin Yorumunuz için bu sefer kamera karşısında Pocophone F1 kullanan Mert Çağlayan var.

Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

Xiaomi’nin alt markası olarak ve üst seviye telefonlar arasında en iyi fiyat/performans oranına sahip olan Pocophone F1’in kişisel kullanım detaylarını Mert’ten dinliyoruz.

Eğer siz de bu serimize katılarak kendi deneyimlerinizi aktarmak istiyorsanız ersin@hwp.com.tr adresine e-postanızı gönderebilirsiniz.

İyi seyirler…

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1 Yorum

  1. Kaan Aktürkoğlu
    4 Şubat 2019 at 18:44 Cevap

    Batarya kısmında arada ki farkı şöyle yorumlayabiliriz. Evet optimizasyon olarak poco, S9+ tan daha iyi ama S9+ ekranı quad HD 2k, poco da ise fhd+ arada 2,5 kat çözünürlük farkı var. Batarya kısmında poco ekran çözünürlüğünden kazanıyor. Güzel bir video olmuş. Özgün içerik, ağzınıza sağlık..

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