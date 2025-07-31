POCO X7 Pro, 2025 yılının başında tanıtıldı ve çıktığı ilk günlerde özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Aradan geçen süreyle birlikte güncellenen modeller ve artan rekabet, “X7 Pro hâlâ alınır mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Bu videoda, tam da bu soruya yanıt arıyoruz.

Cihaz, MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisiyle geliyor ve bu yonga seti hâlen orta-üst segmentte oldukça rekabetçi. LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama birimi ile birleştiğinde oyunlarda, sosyal medyada ve günlük kullanımda akıcı bir deneyim sağlıyor. 6.67 inç AMOLED ekran; 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle segmentinde ekran kalitesiyle öne çıkıyor.

Kamera tarafında Sony IMX882 sensör kullanan 50 MP OIS destekli ana kamera yer alıyor. Bu sensör düşük ışıkta dahi başarılı sonuçlar verirken, 4K 30 FPS video çekim performansıyla da beklentileri karşılıyor. Ayrıca 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörleri mevcut. Ön kamera ise 16 MP.

Batarya tarafında 5100 mAh kapasite ve 67W hızlı şarj desteğiyle birlikte cihaz 40 dakikanın altında tam dolum sunuyor. Android 14 tabanlı HyperOS ile gelen X7 Pro’ya 3 yıl büyük Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriliyor.

Peki bu fiyata daha iyisi var mı? Rakiplerden POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 ile daha güçlü performans sunarken, kamera tarafında daha mütevazı. Redmi Note 13 Pro+ ise daha premium bir tasarım ve 200 MP kamera ile farklılaşıyor. Samsung Galaxy A55, yazılım güncelleme süresiyle avantaj sağlarken, HONOR 200 serisi kamera ve tasarım odaklı.

POCO X7 Pro şu anda yaklaşık 25.999 TL civarında. Peki hâlâ alınır mı? Tüm artılarını ve eksilerini detaylarıyla bu videoda anlattık. Karar sizin!

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