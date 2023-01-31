Çinli akıllı telefon üreticisi POCO, Xiaomi şirketinin bir alt markası olmasına rağmen hem ülkemizde hem de dünyamızda adından oldukça söz ettirdi. Tasarım ve teknik özellikleriyle teknoloji severler tarafından büyük beğeni toplayan firma, ürün yelpazesini genişletme yolunda durmadan ilerliyor. Bu bağlamda şirketin yaklaşan POCO X5 serisi için de resmi lansman tarihi açıklandı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Şirketin uzun bir süredir teknoloji gündemi meşgul eden yeni POCO X5 serisi yakında piyasaya sürülecek. Son birkaç aydır sızıntı ve söylentilerle haberlere konu olan cihazlar, şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Telefonların tanıtılacağı söz konusu lansman etkinliğinin tarihi pek çok yerde konuşulsa da Xiaomi tarafından iddialara resmi bir yanıt gelmemişti. Şirket bugün yeni serinin 6 Şubat’ta görücüye çıkacağını açıkladı.

POCO X5 Serisi, 6 Şubat İçin Hazırlanıyor

Şirketin resmi Twitter hesabından yakın zamanda atılan bir Tweet’e göre, POCO X5 ve X5 Pro 6 Şubat’ta küresel olarak piyasaya sürülecek. Cihazlar GMT+3 saatiyle 15.00’da çevrimiçi bir lansman etkinliğinde duyurulacak. POCO akıllı telefonlarının çoğunda olduğu gibi, yaklaşmakta olan X5 ve X5 Pro’nun yeniden markalanmış Redmi telefonları olması bekleniyor.

Ana modelin, markanın imza kamera modülüne sahip Redmi Note 12 5G olarak yeniden adlandırılması bekleniyor. Pro telefonun ise yeniden tasarlanmış bir Redmi Note 12 Pro Speed Edition olması muhtemel. Tasarım tarafından devam edecek olursak, bu akıllı telefonları yeni renklerde, özellikle de markanın favori sarı tonunda görmeyi bekliyoruz.

Her iki POCO cihazı da Full HD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip 6,67 inç AMOLED bir ekranla gelebilir. X5 modeli muhtemelen Snapdragon 695 CPU ile güçlendirilirken, X5 Pro’nun daha güçlü bir Snapdragon 778G işlemciden güç alacağı söyleniyor. Farklı yonga setleri taşıyan cihazların her ikisi de 5.000mAh bataryadan beslenecek.

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Fotoğrafçılık tarafında, Pro modelinin 108MP birincil kameradan yardım alacağını tahmin ediyoruz. Standart versiyonun ise daha düşük çözünürlüklü bir 48MP sensör taşıması muhtemel. Her iki ana kamera da 8MP ultra geniş lens ve 2MP sensör ile desteklenebilir.