Son günlerde yapılan sızıntılar bizleri birkaç yeni cihazın beklediğini gösteriyor. Bunlardan ilki FCC’de ortaya çıkan Poco F5 Pro diğeri ise 6 Şubat tarihinde Hindistan lansmanı yapılması beklenen Poco X5 serisi. Geldiğimiz noktada bugün Poco X5 serisinin tasarım detaylarının sızdırıldığı iddia ediliyor.

Poco X5 Neler Vaat Ediyor?

Sızıntılara göre Poco X5 5G, Full HD+ çözünürlükte 6.67 inç büyüklükte bir ekran sunacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını da destekleyecek.

Sızıntılara göre Poco X5 5G kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti Poco X4 Pro 5G’de de kullanılmıştı.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra akıllı telefon IP54 sertifikasına da sahip olacak.

Sızdırılan görüntüler Poco X5’in iki farklı renk ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Bunlardan birisi yeşil öbürü ise gri. Tasarıma biraz dikkat edecek olursanız cihazın Redmi Note 12 5G ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu da yeni çıkacak olan Poco X5 5G’nin Redmi Note 12 5G’nin yeniden markalanmış bir modeli olabileceğini gösteriyor.

Poco X5 Pro 5G Amiral Gemisi Katili Olabilir mi?

Poco X5 Pro 5G kardeşi Poco X5 gibi Full HD+ çözünürlükte 6.67 inç büyüklükte bir ekran sunacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını da destekleyecek. Ekran paneli ise AMOLED.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 778G yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği olan 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Poco X5 Pro 5G üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.Bu kamera kurulumunda 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Poco X5 Pro 5G, IP68 sertifikasına da sahip olacak.

Sızdırılan görüntülerde Poco X5 Pro 5G iki farklı renk ile bizlere göz kırpıyor. Bunlardan birisi mavi iken diğeri Poco sarısı. Tasarım detaylarına dikkatli bakıldığı zaman cihazın Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gözler önüne seriyor.

Şimdilik Poco X5 serisi hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.