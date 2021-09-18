Akıllı Telefonlar
POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
POCO akıllı telefon ailesinin en beğenilen dört modelinin video karşılaştırması ile sizlerle birlikteyiz. Ailenin en yeni üyesi X3 GT, amiral gemisi düzeyinde özellikler sunan F3, fiyat performans noktasında en iyi telefonlardan ikisi olabilecek düzeyde olan X3 NFC ve X3 Pro. Peki sizce bu dört POCO telefondan hangisinin video performansı daha iyi?
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POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 NFC ve POCO X3 Pro video karşılaştırma
İyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pembe Modeli 3 Dakikada Tükendi
Apple, iPhone 13 serisini 14 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürdü ve bu cihazların ilk ön satışı 17 Eylül tarihinde başladı. Resmi ön satıştan önce, cihazların birden fazla resmi satış noktasında milyonlarca ön alım randevusu vardı. Randevu ve ön satış verilerine göre, iPhone 13 serisinin pembe versiyonunun daha popüler olduğu gözüküyor. Son raporlara göre, Çin’de bulunan Tmall internet mağazasında pembe model 3 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tükendi.
Tmall internet mağazasında Apple ürünlerini bir gecede yenilediğini belirtiyor. Ayrıca bazı modellerin kısa süre için normal alımlarına da devam ettiğini belirtiyor.
16 Eylül itibariyle 3 milyondan fazla kişi Tmall internet mağazasında iPhone 13 serisi için randevu aldı. Hatta iPhone 13’ün piyasaya sürülmesinden sonra pembe model hemen en çok arananlar da zirveye geçti. Alıcı kitlesi henüz ayrıntılı bir bilgi olmasa da pembe versiyonun alıcılarının çoğunlukla kadın ve genç olduğu düşünülüyor.
Tmall internet mağazasındaki Apple ürünleri doğrudan Apple tarafından işletiliyor. Yani sitede satılan tüm iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünler orijinal ve lisanslı olarak satış işlemi yapılıyor. Aynı zamanda resmi satış öncesi ve satış sonrası hizmet vermekte, stok paylaşımı yapmakta. Diğer mağazalardan en büyük farkı ise daha fazla ürün çeşidine sahipler.
iPhone 13 Serisi Ayrıntıları
Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.
Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.
Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.
Cihaz hakkında daha fazla ayrıntı için haberimizi okuyabilirsiniz: Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!
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Akıllı Telefonlar
Premium Akıllı Telefon Pazarı 2. Çeyrek Sonuçları Açıklandı!
Counterpoint Research, 2021’in ikinci çeyreği için premium akıllı telefon pazarına bir göz atmamızı sağlayan yeni bir rapor yayınladı. Bu pazar araştırması şirketinin paylaştığı bilgilere dayanarak, Apple premium akıllı telefon pazarında çok daha iyi performans gösterdi.
Apple’a İyi, Samsung’a Kötü Haber!
Counterpoint Research’e göre Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 48’den yüzde 57’ye yükseltti. Samsung ise payı yüzde 22’den yüzde 17’ye düştüğü için pazarın bir kısmını kaybetti (Premium segment akıllı telefon pazarında).
Pazar payı yüzde 17’den yüzde 6’ya düştüğü için en çok kaybeden Huawei oldu. Ayrıca Xiaomi yüzde 4’ten 6’ya büyüdüğü için ilk 5 şirket arasında yer alıyor. OPPO ise yüzde 2’den yüzde 5’e kadar bir büyüme kaydetti.
Şimdi, aşağıdaki resme bakarsanız, belirli bölgelerde lider şirketleri göreceksiniz. Bu bölgeler arasında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Çin, APAC Ex China ve Orta Doğu ve Afrika bulunmakta.
Tüm bu bölgelerde Apple, şu anda birinci sınıf akıllı telefon pazarında en iyi olduğu için pazarın lideri konumunda. Samsung, Çin hariç tüm pazarlarda ikinci sırada yer alıyor. Huawei’nin hala iyi bir zemine sahip olduğu yer ise burası. Yani kendi evi olan Çin.
OnePlus ABD’de üçüncü sırada yer alırken, Xiaomi Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarı elinde tutuyor.
Motorola Latin Amerika’da İz Bıraktı!
Motorola, bu pazar segmentinde, Latin Amerika’da üçüncü sırada yer aldığı için gerçekten iyi gidiyor. OPPO Çin’de bu noktaya sahipken, Vivo APAC Ex China bölgesinde aynı şekilde performans gösteriyor.
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Samsung’un, premium akıllı telefon seviyesinde pazar payı kaybettiğini görmek biraz üzücü, ancak Galaxy S21 satışları, Samsung’un istediği gibi gitmediği için pek şaşırtıcı olmaz. Şirket, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile duruşunu biraz geliştirebilir, yakın gelecekte özellikle katlanabilir cihazları ile boy gösterecek olan Samsung’un, pazardaki durumunu merakla bekliyoruz ve hep birlikte göreceğiz.
Apple birkaç gün önce yeni iPhone 13’leri duyurdu ve bu cihazlar yakında satışa çıkacak. Bu satışlar şirketin pazardaki durumunu daha da güçlendirebilir, ancak bekleyip görmemiz gerekecek.
Kaynak: AndroidHeadlines
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