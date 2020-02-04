Akıllı Telefonlar
POCO X2 tanıtıldı: 6.67 inç 120Hz geniş ekran, 64 MP kamera ve dahası!
POCO, bugün Hindistan’ta yaptığı etkinlikle birlikte yeni nesil amiral gemisi modeli X2’yi tanıttı. “Sana gereken her şey, gerekli olmayan hiçbir şey” sloganıyla karşımıza çıkan telefon, güçlü donanım özellikleri ve sahip olduğu ekran tasarımıyla göz dolduruyor.
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Yapılan etkinlik boyunca, sürekli Hindistan’da rekabet halinde olduğu Realme’ye taş atan firma tüm karşılaştırma istatistiklerini de Realme X2 üzerinden verdi. Hatırlarsanız Hindistan’lı yöneticilerin arasında tanıtımdan birkaç gün öncesine kadar gerilim artmış. Büyük bir kavga çıkmıştı.
Tasarım itibariyle Xiaomi’nin Redmi K30 modeline benzer hatlar taşıyan cihazımızda 6.67 inç’lik 120Hz tazeleme oranı sunan IPS LCD panel ile kullanıcılara sunuldu. Firma, yaptığı sunumda ekrana kazandırdıkları tazeleme oranın “60Hz’den 120Hz’e” çıkarılmasının arayüz içerisinde çok daha akıcı kullanım istatistikleri oluşturduğunu belirtti.
Kullanılan 120Hz panele “RealityFlow” ismini veren firma, destek veren oyunlarda bu tazeleme oranın aktif olarak kullanılabileceğini belirtti. Firma aynı zamanda 6.67 inç boyutlarındaki ekranın “ekran-gövde” oranı %84.8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran 19:9 görüntü formatıyla geliyor. Günümüz teknolojilerine göre oldukça yüksek. Tüm kasayı kaplayan bu oranı sağlamak için firma Samsung’un S10 serisiyle teknoloji dünyasına kazandırılan kamera çentiğine benzer bir yapı kullanılmış.
POCO X2: Sony iş birliğiyle 64MP kamera!
POCO’nun yeni bayrak gemisinde Sony’nin IMX686 sensörüyle desteklenen 64MP çözünürlük sunabilen ana kamera ile geliyor. Bu ana kamera, 8MP ultra-geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın bulunduğu dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Ön taraftaki kamera sistemi ise 20MP ve 2 MP çözünürliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Marka, kullanılan bu sensörün potansiyelini göstermek adına bazı örnek fotoğraflar da gösterdi. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar oldukça detaylı. POCO X2, Realme X2’ye nazaran çok daha net, kare içinde renk patlamalarına neden olmayan çözümler üretebiliyor. Bu kamera, aynı zamanda yapa zeka teknolojileriyle destekleniyor. Böylece, senaryolara bağlı olarak otomatik modlar oluşturabiliyor.
Sıvı soğutmayla desteklenen Snapdragon 730G yonga seti!
Hindistan merkezli firma, X2 model telefonlarında Snapdragon 730G işlemci kullanıyor. Kullanılan işlemci birimi 8 nm teknolojisiyle üretilmiş, 2 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışırken diğer 6 çekirdeği 1.8 GHz çalışan Kryo 470 ile geliyor.
Bu işlemci birimini soğutmak için ise daha çok oyuncu telefonlarında aktif olarak gördüğümüz parçaların arasına yerleştirilmiş sıvı soğutma boruları kullanılmış. Böylece ulaşan ısı, cihazın her tarafına eşit bir şekilde dağılabiliyor. Aşırı ısınma durumları da ekstrem koşullar haricinde oluşamıyor.
Özellikle ısınma durumlarının oyunlarda gerçekleşeceğini düşünürsek bu tarafta da Snapdragon 730G ile birlikte görmeye alıştığımız Adreno 618 grafik birimi kullanılıyor. Fakat, kullanılan iyileştirmeleri düşünürsek rakiplerine göre daha performanslı oyun deneyimi oluşturabilecek güçte.
Kutudan 27W’lık hızlı şarj aleti çıkacak
Günümüzde, hızlı şarj artık hepimiz için standart haline gelmeye başladı. Telefonlarımız uzvumuz haline gelmeye başladıkça, akıllı cihazlarımızla geçirdiğimiz süreler de uzadı. 3-4 saatlik dolum sürelerine tahammül edemez olduk.
Poco’da POCO X2 ile bu sorunun farkına varmış ve açıklamalarında, böylesine uygun fiyatlı bir cihazda göremediğimiz 27W’lık hızlı şarj aletinin kutuya dahil edildiğini açıkladı. Kullanılan hızlı şarj dinamikleri Qualcomm’un QuickCharge 4.0+ teknolojisinden desteğini alıyor. Bu özellik dahilinde, sahip olduğunuz akıllı telefonu 15 dakika içerisinde %50’ye kadar şarj edebiliyorsunuz.
4.500 mAh yüksek pil ömrü vadeden batarya ile gelecek POCO X2’nin mavi, kırmızı ve mor olmak üzere üç rengi bulunacak. Kullanıcılar 6 GB RAM +64GB depolamayla gelen modeli şu anki güncel kurla 1250 TL’ye satın alabiliyorken 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan varyantı 1600 Türk Lira’sına eş değer fiyatlarda satın alabilecekler.
Şu anda sadece Hindistan pazarında satışa sunacağını belirten firma Flipkart’ta ürünü ön siparişe açtığını duyurdu. Avrupa’ya çıkışı ise, Xiaomi firmasındaki ayrılıklarından ötürü ne zaman gerçekleşecek bilinmiyor.
POCO’nun yeni cihazını tanıttığı lansmanın tamamını izlemek için yukarıdan Youtube kanalımızda gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayını izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, neden 100W destekli telefonlar satışa sunamıyor?
Xiaomi, geçtiğimiz sene 100W hızlı şarj desteğine sahip telefonlarla testler gerçekleştirmeye başlamıştı. Yeni nesil teknoloji dahilinde, 4.000 mAh’lik bir batarya kapasitesini 17 dakikada şarj edebiliyordunuz.
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Marka, geçtiğimiz sene büyük bir atılım yapmış ve 100W hızlı şarj destekli telefonların üzerinde çalıştığına dair bir videoyu Weibo üzerinde yayınlamıştı.
Xiaomi, bu teknolojiyi alt markası olarak konumlandırdığı Redmi serisinde ilk olarak testlerine başladığını açıklamıştı. Açıkçası o güne kadar da 100W destekli herhangi bir cihazı piyasada görme şansı elde edememiştik. Mi Mix serisinde gördüğümüz prototip model Alpha’da da bu teknolojinin kullanıldığını belirtmişti.
Xiaomi, neden 100W destekli cihazlar üretmek istemiyor?
Firma, muhtemelen batarya kapasitesi konusunda çok daha yol kat etmek istiyor. Bu durum gerçekleşene kadar da hızlı şarj konusunda 100W’ın gerekli olmadığını düşünüyor. Redmi yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, yüksek kapasiteleri olmayan bataryaların hızlı şarja dezavantaj yarattıklarını belirtiyor.
Düşük kapasitelere sahip pillerde kullanılan hızlı şarj, cihazların batarya ömürlerini zamanla azaltıyor. Keza şu an akıllı telefonlarda kullanılan Lithium-ion bataryalarda aslında bahsedilen toplam batarya kapasitesi bulunmuyor. Örnek olarak 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip bir cihazınız var ise zamanla kullanıma bağlı etmenlerle birlikte veririmlilik düşüyor ve toplam kapasite azalıyor.
Kısa zamanda ölçülen veriler gösteriyor ki 5.000 mAh batarya ömrü sunan bir cihazı 30W’lık şarj adaptörüyle şarj etmek yerine 100W’lık şarj aletiyle kullanırsanız %20 pil kaybı yaşamış oluyorsunuz.
Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, uzun bir süre daha 100W destekli telefonları piyasada göremeyeceğiz. Firma da zaten bu teknolojinin henüz erken aşamalarda olduğunu ve prototiplerin gösterime sunulduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl yayınlanan hızlı şarj videosunu üstteki linkten izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G özellikleri açıklandı!
Yaklaşan Red Magic 5G özellikleri ve demosu yayınlandı. Cihazın 144 Hz ekran tazeleme hızı, 80W hızlı şarj ve çift modlu 5G ile birlikte geleceği onaylandı. Ayrıca telefonun düşük gecikme süresi becerisini gösteren marka başkanı Ni Fei‘nin izniyle canlı bir demosunu gördük.
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Nubia Red Magic 5G başka hangi özelliklere sahip?
Bugün, telefonun 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile sunulacağını ve “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” ile geleceğini öğrendik. Ni Fei‘den bu konuyla ilgili yeni bir fragman ortaya çıktı.
Yeni hava soğutmalı hızlı şarj sistemi nasıl işleyecek?
Hızlı şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek için bu şarj çözümü ile cihazın dahili soğutma fanına bağlı olacağı söyleniyor. Red Magic 5G, şarj döngüleri sırasında sıcaklığını otomatik olarak izleyecek ve yüzey sıcaklığını soğutmak için fanı çalıştıracak. Sonuç olarak pil hücrelerinin uzun süreli sağlığı için faydalı olması ve şarj döngüleri sırasında daha kısa şarj süreleri ile telefonu şarj etmesi bu sistemin en büyük avantajlarından.
Red Magic 5G ile ilgili olarak yeni RAM ve şarj ayrıntılarına ek olarak, telefondan piksel düzeyinde etkileyici ayrıntılar gösteren bir kamera örneği sunuldu. Yeni bir söylentiye göre cihaz henüz ayrıntıları bulunmayan 2 kamera ve 64 MP büyüklüğünde Sony IMX686 sensörü ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 için yapılacak lansmanın 14 Şubatta olması bekleniyor!
Xiaomi Mi 10 için son günlerde çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Beklenen en önemli bilgi ise çıkış tarihiyle alakalıydı. Bugün ise herkesin beklediği yeni bir resmi etkinlik programı sızıntısı ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 çıkış tarihi sızıntılara göre ne zaman?
Kaynağa göre, J1J1 ve J1J2, Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun resmi model numaraları. İlk olarak şirket tarafından 7 Şubat tarihli bir etkinlikte bu cihazlar duyurulacaktı. Söz konusu etkinliğin 13 Şubatta gerçekleşmesi bekleniyor. Corona virüsüyle ilgili şu anki gergin durumun yanı sıra Black Shark kurucu ortağı ve CEO Luo Yuzhou‘nun yakın tarihli bir resmi bildirisi göz önüne alındığında lansman etkinliği büyük ihtimalle yalnızca çevrimiçi olarak sunulacak.
Satış ve gerçek cihaz kullanılabilirliği konusunda, etkinlik kesinlikle somut bir zaman çizelgesi sunacak. Şimdilik kaynak normal Mi 10 satışlarının 14 Şubatta olacağını iddia ediyor. Mi 10 Pro‘ya gelince bir ön sipariş kampanyası 10 Şubat gibi erken bir tarihte 100 CNY depozito ile başlayabilir. Mi 10 Pro söylenene göre 18 Şubat tarihinde gönderime başlayabilir.
Cihazların özellikleri hakkında neler biliyoruz?
Her iki cihazın özellikleri konusunda hala bilinmeyenler var. Çoğu sızıntı, Pro modelde ekstra bir kamera olduğu ve her ikisinde de 108 MP Samsung ana kamera olacağı konusunda anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Pro modelde ayrıca muhtemelen 6.4 inç, Full HD+ çözünürlükte, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir panel olacak. 16 GB RAM ve Snapdragon 865 bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 66W hızlı şarj cihazı 35 dakikalık bir sürede tam şarj edecek ve 5.250 mAh büyüklüğünde bir pil ile gelecek.