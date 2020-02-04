POCO X2 tanıtıldı: 6.67 inç 120Hz geniş ekran, 64 MP kamera ve dahası!

POCO, bugün Hindistan’ta yaptığı etkinlikle birlikte yeni nesil amiral gemisi modeli X2’yi tanıttı. “Sana gereken her şey, gerekli olmayan hiçbir şey” sloganıyla karşımıza çıkan telefon, güçlü donanım özellikleri ve sahip olduğu ekran tasarımıyla göz dolduruyor.

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Yapılan etkinlik boyunca, sürekli Hindistan’da rekabet halinde olduğu Realme’ye taş atan firma tüm karşılaştırma istatistiklerini de Realme X2 üzerinden verdi. Hatırlarsanız Hindistan’lı yöneticilerin arasında tanıtımdan birkaç gün öncesine kadar gerilim artmış. Büyük bir kavga çıkmıştı.

Tasarım itibariyle Xiaomi’nin Redmi K30 modeline benzer hatlar taşıyan cihazımızda 6.67 inç’lik 120Hz tazeleme oranı sunan IPS LCD panel ile kullanıcılara sunuldu. Firma, yaptığı sunumda ekrana kazandırdıkları tazeleme oranın “60Hz’den 120Hz’e” çıkarılmasının arayüz içerisinde çok daha akıcı kullanım istatistikleri oluşturduğunu belirtti.

Kullanılan 120Hz panele “RealityFlow” ismini veren firma, destek veren oyunlarda bu tazeleme oranın aktif olarak kullanılabileceğini belirtti. Firma aynı zamanda 6.67 inç boyutlarındaki ekranın “ekran-gövde” oranı %84.8 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oran 19:9 görüntü formatıyla geliyor. Günümüz teknolojilerine göre oldukça yüksek. Tüm kasayı kaplayan bu oranı sağlamak için firma Samsung’un S10 serisiyle teknoloji dünyasına kazandırılan kamera çentiğine benzer bir yapı kullanılmış.

POCO X2: Sony iş birliğiyle 64MP kamera!

POCO’nun yeni bayrak gemisinde Sony’nin IMX686 sensörüyle desteklenen 64MP çözünürlük sunabilen ana kamera ile geliyor. Bu ana kamera, 8MP ultra-geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın bulunduğu dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Ön taraftaki kamera sistemi ise 20MP ve 2 MP çözünürliğe sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Marka, kullanılan bu sensörün potansiyelini göstermek adına bazı örnek fotoğraflar da gösterdi. Ana kamera ile çekilen fotoğraflar oldukça detaylı. POCO X2, Realme X2’ye nazaran çok daha net, kare içinde renk patlamalarına neden olmayan çözümler üretebiliyor. Bu kamera, aynı zamanda yapa zeka teknolojileriyle destekleniyor. Böylece, senaryolara bağlı olarak otomatik modlar oluşturabiliyor.

Sıvı soğutmayla desteklenen Snapdragon 730G yonga seti!

Hindistan merkezli firma, X2 model telefonlarında Snapdragon 730G işlemci kullanıyor. Kullanılan işlemci birimi 8 nm teknolojisiyle üretilmiş, 2 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışırken diğer 6 çekirdeği 1.8 GHz çalışan Kryo 470 ile geliyor.

Bu işlemci birimini soğutmak için ise daha çok oyuncu telefonlarında aktif olarak gördüğümüz parçaların arasına yerleştirilmiş sıvı soğutma boruları kullanılmış. Böylece ulaşan ısı, cihazın her tarafına eşit bir şekilde dağılabiliyor. Aşırı ısınma durumları da ekstrem koşullar haricinde oluşamıyor.

Özellikle ısınma durumlarının oyunlarda gerçekleşeceğini düşünürsek bu tarafta da Snapdragon 730G ile birlikte görmeye alıştığımız Adreno 618 grafik birimi kullanılıyor. Fakat, kullanılan iyileştirmeleri düşünürsek rakiplerine göre daha performanslı oyun deneyimi oluşturabilecek güçte.

Kutudan 27W’lık hızlı şarj aleti çıkacak

Günümüzde, hızlı şarj artık hepimiz için standart haline gelmeye başladı. Telefonlarımız uzvumuz haline gelmeye başladıkça, akıllı cihazlarımızla geçirdiğimiz süreler de uzadı. 3-4 saatlik dolum sürelerine tahammül edemez olduk.

Poco’da POCO X2 ile bu sorunun farkına varmış ve açıklamalarında, böylesine uygun fiyatlı bir cihazda göremediğimiz 27W’lık hızlı şarj aletinin kutuya dahil edildiğini açıkladı. Kullanılan hızlı şarj dinamikleri Qualcomm’un QuickCharge 4.0+ teknolojisinden desteğini alıyor. Bu özellik dahilinde, sahip olduğunuz akıllı telefonu 15 dakika içerisinde %50’ye kadar şarj edebiliyorsunuz.

4.500 mAh yüksek pil ömrü vadeden batarya ile gelecek POCO X2’nin mavi, kırmızı ve mor olmak üzere üç rengi bulunacak. Kullanıcılar 6 GB RAM +64GB depolamayla gelen modeli şu anki güncel kurla 1250 TL’ye satın alabiliyorken 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan varyantı 1600 Türk Lira’sına eş değer fiyatlarda satın alabilecekler.

Şu anda sadece Hindistan pazarında satışa sunacağını belirten firma Flipkart’ta ürünü ön siparişe açtığını duyurdu. Avrupa’ya çıkışı ise, Xiaomi firmasındaki ayrılıklarından ötürü ne zaman gerçekleşecek bilinmiyor.