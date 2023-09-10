Daha öncesinde size realme ve Samsung telefonlar hakkında satın alma rehberini paylaşan Eren, şimdi ise POCO telefonlar için satın alma rehberini paylaşıyor. Her bütçeye göre akıllı telefonları bulunan POCO, Xiaomi’nin bir alt markası olarak doğmuşken sonrasında ayrı bir marka olarak devam ediyor. Ancak Xiaomi’ye olan bağlılığı da devam ediyor. Bu videoda Eren’in POCO tarafında satın alınabilecek modeller ise şu şekilde:

-POCO M5s: https://youtu.be/OqRPAdSwZ20

-POCO X5 5G: https://youtu.be/QIeNHDYntvo

-POCO X5 Pro 5G: https://youtu.be/OAsQVC4Sjr0

-POCO F5: https://youtu.be/wtajZX0ghY4

-POCO F5 Pro: https://youtu.be/pEnb1laHMTQ

Bonus olarak da oyun oynamayı çok sevenler için de POCO X4 GT modelini öneriyor. Peki siz bu liste ve POCO telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Ya da kullanmak ister miydiniz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyriler.

#POCO #POCOF5 #POCOTelefonlar