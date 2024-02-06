POCO markasının orta üst konumlandırdığı yeni telefonuM6 Pro’yu bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan eFootball 2024 oynuyoruz.

POCO M6 Pro segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. MediaTek Helio G99-Ultra işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz realme POCO M6 Pro’nun oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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