POCO’nun yeni M serisi POCO M5 7.199 TL ve POCO M5s 7.799 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla mi.com üzerinden satılmaya başlandı. Meraklılarının heyecanla beklediği bu modeller Amazon’a özel indirim fırsatını da sunuyor.

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POCO M5 ile farklı bir oyun deneyimi

Gelişmiş MediaTek Helio G99 çipsetin kullanıldığı POCO M5, akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Amiral gemisi düzeyinde 6nm üretim süreciyle üretilen ve 2,2 GHz’ye kadar saat hızına sahip iki yüksek performanslı Cortex-A76 dahil olmak üzere 8 çekirdekli işlemci içeren güçlü çipsete gelişmiş 3D grafikler için ARM Mali G57 GPU eşlik ediyor. 90Hz DynamicSwitch ekranla gelen POCO M5, ekran yenileme hızını dinamik olarak değiştirebiliyor. Oyun oynarken, yüksek çerçeve hızına sahip oyunlarda yenileme hızını yükseltirken video izlerken yenileme hızını düşürebiliyor. Bu, güç tasarrufunun yanı sıra maksimum pil ömrü ve daha uzun süre oyun oynamaya olanak tanıyor.

6,58 inç Full HD+ DotDrop ekrana sahip POCO M5, canlı renk doğruluğu ve net görüntüler sunuyor. 240Hz dokunmatik örnekleme hızıyla genel deneyimi hızlandırıyor ve daha hızlı dokunma tepkisi ile hızlı tempolu oyunların daha rahat oynanmasına yardımcı oluyor.

Cihaz, 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve çok yakın çekimler için 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla donatıldı. Tüm bunlara ek olarak POCO M5’in 18W hızlı şarj destekli yüksek kapasiteli 5.000mAh pili her an istediğinizi yapabilmeye olanak veriyor.

POCO M5s: Gücün eğlence ile buluşması

POCO M5s’in dörtlü arka kamera sistemi kullanıcıların harika 4K 30 FPS video çekmelerine sokakta ya da herhangi bir yerde beklenmedik anları yakalamalarına olanak tanıyor. Şehir silüeti ya da manzara fotoğrafı çekmekten hoşlanan kullanıcılar için 64MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kamera içeriyor. Ayrıca derinlik algılama ve kullanıcıların içindeki sanatçıyı açığa çıkarmaları için ayrıntılı yakın çekimler yapabilmeleri için iki adet 2MP sensörle birlikte geliyor. 13MP ön kamera ise kullanıcıların harika selfie’ler çekmelerine ve kaliteli video konferans görüşmesi yapabilmelerini sağlıyor.

POCO M5s etkileyici bir 6,43 inç Full HD+ AMOLED Nokta Ekran ve çift hoparlör sistemi ile birlikte geliyor. DC Dimming ve ekran parlaklığını ayarlayan 360° ortam ışığı sensörleri gibi kullanıcı konforunu artıran üstün özellikler de cihazın öne çıkan yanlarından.

MediaTek Helio G95 çipsetin kullanıldığı POCO M5s, görsel ve işitsel açıdan eğlenceyi daha da farklı hale getiren bir güce sahip. Grafik performansı ve üst düzey verimlilik, artırılmış gerçeklik, canlı kamera çekimleri ve kesintisiz video izleme deneyimi sunuyor. Cihaz ayrıca, 12 saate kadar kesintisiz eğlence veya bir buçuk gün boyunca kesintisiz sesli arama yapılabilmesine olanak tanıyan yüksek kapasiteli 5.000mAh pile sahip. İstenildiğinde bekleme modunda bir aya kadar kalabiliyor.