Bu videoda POCO’nun giriş seviyesine konumlandırdığı M serisinin yeni üyesi M5 modeline yakından bakıyoruz.

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POCO M5 serisi ile birlikte göze daha hoş gelen bir tasarım anlayışına sahip oldu. Özellikle arka taraftaki deri görünümlü dokusu ve cam kamera havzası şık bir görünüm ortaya çıkarıyor. 164 x 76.1 x 8.9 mm boyutlarına sahip olan telefon 201 gram ağrılığında. Gorilla Glass 3 ile korunan ön camı bulunuyor. Kutu tasarım anlayışına sahip olan POCO M5 siyah, yeşil ve sarı renklerle satın alınabiliyor.

6.58 inç IPS LCD, 1080 x 2408 FHD+ Çözünürlük sunan bir ekranı olan POCO M5 401 PPI piksel yoğunluğa sahip. Ayrıca 90Hz ekran tazeleme oranı bulunurken 240Hz ekran yenileme özelliği bulunuyor. Maksimumda 500 nit parlaklık sunan ekran damla çentikli formuyla %83.6 ekran gövde oranına sahip.

İşin performans tarafında ise POCO M5 MediaTek Helio G99 (6nm) işlemcisine ve Mali-G57 MC2 grafik birimine sahip. 4GB RAM/64GB depolama ya da 6GB RAM 128GB Depolama birimiyle satın alınabilen telefon LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Hafızayı ise SD kart desteği ile 1 TB’ye kadar artırılabiliyorsunuz. POCO için Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzünü kullanan telefon orta seviyede akıcı bir deneyim sunabiliyor.

POCO M5 arka tarafta üçlü kamera kuruluma sahip. 50MP ana kamera ve 2 adet 2MP kamerası bulunuyor. Bunlardan birisi makro, birisi ise derinlik algılayıcı kamera olarak işlev görüyor. Maksimumda ise 1080p 30 fps video çekebiliyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Segmentindeki diğer telefonlardan daha geride bir performans sunarken yine 1080p 30fps video çekebiliyor.

Mono ses çıkışıma sahip olan POCO M5, kulaklık girişine de sahip. Böylece kablolu kulaklığı da kullanabiliyorsunuz.

5000 mAh bataryadan gücünü alan POCO M5 18W ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Tam doluma ise 2 saate yakın bir sürede ulaşıyor. Verimli işlemcisiyle bir günü aşan bir batarya deneyimi sunuyor.

Ağ bağlantıları tarafında ise WiFi 5 ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine sahip olan telefon ayrıca NFC ve Kızılötesi Verici de bulunuyor. 4GB RAM 64 GB Depolama versiyonunu 6500 TL, 6GB RAM 128GB Depolama versiyonunu 7000 TL’ye satın alabileceğiniz POCO M5 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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