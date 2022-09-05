POCO, söz verdiği gibi şirketin en yeni M serisi akıllı telefonları olan M5 ve M5s’yi Hindistan’da piyasaya sürdü.

POCO M5’den başlayacak olursak, 90Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 6.58 inç Full HD+ LCD ekrana sahiptir. Ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyorken, telefon 6 GB’a kadar RAM ve MIUI 13 ve Android 12 desteğine sahip. MediaTek Helio G99 işlemci ile beraber gelmektedir.

Telefonun kenarları düz, arka kısmı deri görünümlü ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 2MP derinlik ve 2MP makro kameraların yanı sıra 50MP arka kameraya sahiptir. 18W hızlı şarj desteğine, 5000mAh pil kapasitesine sahip ve 22.5W şarj cihazı ile birlikte geliyor.

M5s modeline gelecek olursak, 6.43 inç AMOLED ekranla gelirken yalnızca 60Hz’i destekliyor. Yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen 12nm Helio G95 işlemcisi ile beraber gelmektedir.

118 derecelik FoV ile 8MP f/2.2 ultra geniş atıcı ile birleştirilen 64MP f/1.8 ana ünite ile M5’ten daha yetenekli bir kamera sistemine sahip. Makro ve derinlik kamerası 2MP, ön kameraya gelecek olursak 13MP sensörle geliyor.

Pil kapasitesi M5 ile aynı değere sahipken, şarj kısmında 33W’a çıkararak 5.000 mAh pil kapasitesine sahip. Poco M5s 6 GB’a kadar Ram, NFC, yana monte parmak izi tarayıcı, 3,5 mm ses jakı ve IP53 sertifikasına sahiptir. Poco M5s, Ayrıca MIUI 13 ve Android 12 ile birlikte geliyor.

İçindekiler Fiyat

Fiyat

POCO M5, 4/64 GB 189 Euro, 4/128 GB 209 Euro, 6/128 GB ise 229 Euro

Poco M5s, 4/64 GB için 209 Euro, 4/128 GB için 229 Euro ve 6/128 GB 249 Euro