Yapay zeka günümüzde markaların yavaş yavaş önem vermeye başladığı bir sistem. Esasında yapay zeka, uzun süredir hayatımızda ancak kişisel kullanım için evrilmemişti. Geldiğimiz noktada bugün ise birçok marka akıllı telefonlarında yapay zeka özelliklerini kullanıyor. Bu haberde sizler için Poco F6 yapay zeka özelliklerini derledik. Detaylara bakalım.

Poco F6 yapay zeka nasıl kullanılır?

Poco F6 yapay zeka özelliklerine erişmek için öncelikle bu linkteki Poco Community konusundan başvuru yapmak gerekiyor. Devamında ise yapay zeka özelliklerini içeren güncelleme telefonunuza arka planda yükleniyor. Başvurudan 3 ila 5 iş günü sonra özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Poco F6 yapay zeka özellikleri ile ne yapılabilir?

Poco F6 yapay zeka özellikleri ile şunlar yapılabiliyor:

Yapay Zeka Portre: Bu özellik için öncelikle selfie çekmeniz gerekiyor. Yapay zeka selfieyi tarıyor. Akabinde ise sizi istediğiniz yerde gösterebiliyor. Mesela beni Anıtkabir’e gitmişim gibi göster dediğiniz zaman sizin Anıtkabir önünde fotoğrafınızı oluşturuyor.

AI Albüm Araması: Bu özellik Google Fotoğraflarda halihazırda bulunuyor. Ancak yapay zeka ile Xiaomi’nin kendi galeri uygulamasına da gelmiş. Galerinin üst kısmında arama çubuğuna aradığınız fotoğraf ile ilgili bir bilgi yazdığınızda yapay zeka o görseli sizin için arayıp buluyor.

AI Expansion: Türkçe’ye AI genişletme olarak çevirebileceğimiz bu özellik ile birlikte fotoğrafları genişletebilirsiniz. Mesela 1080×720 piksel çözünürlükte bir fotoğrafınız var. Bu fotoğrafı 1920×1080 yapmak istiyorsunuz. Yapay zeka görüntünün kalitesini bozmadan boşlukları dolduruyor. Bu sayede istediğiniz görseli elde ediyorsunuz.

AI Erase Pro: Xiaomi akıllı telefonlarda Galeri uygulamasından fotoğraf düzenlemesi ile nesneler silebiliyorduk. Ancak sildiğimiz nesnenin yeri çok belli oluyordu. Xiaomi işi büyütmüş ve bu özelliğe yapay zeka eklemiş. Artık herhangi bir nesne sildiğiniz zaman yapay zeka orayı mükemmel olarak dolduruyor.

AI Altyazı Oluşturma: Bu özellik ile birlikte altyazısı olmayan bir içerik izlerken yapay zeka sizin için otomatik olarak altyazı oluşturuyor.

Poco F6 neler sunuyor?

Poco F6, 1220×2712 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise CrystalRes Flow AMOLED bir panel kullanılıyor.

Poco F6 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Poco F6 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte Sony IMX355 sensörlü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.