POCO, F5 ve F5 Pro akıllı telefonlarını 9 Mayıs’ta küresel pazarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. POCO F5 Pro, kısa süre önce sızdırılan görüntülerde bir kutu açma videosunda görüldü. Şimdi de markanın küresel Twitter hesabı cihazın ekran özelliklerini ve bazı tasarım detaylarını paylaştı! POCO’nun yeni canavarı gümbür gümbür geliyor!

POCO F5 Pro Üst Seviyeyi Kıskandıracak!

Firmanın resmi hesabından paylaşılan ilk görsel, POCO F5 Pro’nun merkeze hizalanmış nokta çentiğe ve ince çerçevelere sahip düz bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte POCO’nun yeni canavarı cihazın bulunduğu segmentte pek sık rastlamadığımız WQHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olacak.

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, güç ve ses düğmeleri sağ tarafta yer alıyor. USB-C bağlantı noktası, SIM kart yuvası, mikrofon ve hoparlör ızgarası ise cihazın alt kısmında yer alıyor.

Bir başka tweet ise POCO F5 Pro’nun arka panel tasarımını gösteriyor. Rahat bir tutuş için kavisli kenarlara sahip olan arka panelin her iki tarafında da karbon fiber görünümlü şeritler var. Sol üst köşede dikdörtgen bir kamera modülü görüyoruz. Bu dikdörtgen kamera modülünde bir LED flaş ile birlikte üç kamera sensörü bulunuyor.

POCO ayrıca yeni canavarında OIS desteği olduğunu da doğruluyor. OIS teknolojisi sayesinde her koşulda sarsıntısız videolar çekebileceksiniz. Kristal netliğinde videolar çekebilmesiyle öne çıkan cihaz, siyah rengiyle boy gösterse de lansmanda beyaz renkli bir sürüm de görebiliriz.

POCO F5 Pro’dan paylaşılan görüntüler, cihazın gerçekten de geçen Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen Redmi K60’ın yeniden markalanmış hali olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla iki cihazın aynı temel özelliklere sahip olmasını bekleyebiliriz. Bunlar arasında 6,67 inç 2K 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj destekli 5.500mAh batarya yer alıyor.

POCO’nun yeni canavarı, üst seviyedeki rakiplerine göz kırpan özelliklerle donatılmış. Bizler de POCO F5 Pro’yu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 Pro pazarı sallayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!