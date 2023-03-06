POCO’nun bir sonraki yıldızı olan POCO F5, geçtiğimiz ay 23049PCD8G model numarasıyla IMEI veritabanında ortaya çıkmıştı. Bir süredir hakkında sızıntılar gelen cihaz, şimdi de ABD’nin FCC sertifikalarında ortaya çıktı. Bu gelişmeyle beraber cihazın kilit özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu!

POCO F5 İşlemcisiyle Şaşırtacak!

FCC sertifikalarında ortaya çıkan cihaz, üç farklı depolama ve bellek konfigürasyonuna sahip olacak. Buna göre, cihazın 8 GB bellek + 128 GB dahili depolama, 8 GB bellek + 256 GB dahili depolama ve 12 GB bellek + 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip üç farklı versiyonu olduğu görülüyor.

8 GB bellek + 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip model günümüz şartları için standart olsa da, diğer seçeneklerin oldukça cömert özellikler sunduğu söylenebilir. Cihazda UFS 3.1 depolama biriminin yanında LPDDR4X bellek teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

POCO F5, kutudan Android 13 üzerine kurulu MIUI 14 sürümü ile gelecek. Sertifika veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre cihazda çift SIM desteği ve 5G bağlantısı da bulunacak. Ayrıca cihazda Xiaomi’nin bir türlü vazgeçmediği kızılötesi sensörü de bulunacak.

Cihazın 23049RAD8C model numarasına sahip olan ve firmanın ana vatanı olan Çin’de satışa sunulması beklenen modelin özellikleri ise çoktan ortaya çıkmıştı. Çin’de Redmi Note 12 Turbo olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, POCO F serisinde bir ilke imza atacak.

Cihazda yakında tanıtılması beklenen Snapdragon 7+ Gen 1 yonga setinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu, önceki nesillerin hepsinde Snapdaragon 8 serisi işlemciler kullanan POCO F serisi için bir ilk olacak. Hatırlatmak gerekirse, ilk POCO modeli olan POCO F1’de bile Snapdragon 845 yonga seti kullanılmıştı.

Her ne kadar Snapdragon 7+ Gen 1 Qualcomm’un 7 serisi mobil işlemcilerinden biri olsa da, bu işlemcinin performans ve güç verimliliği konusunda Snapdragon 8 serisini aratmayacağı konuşuluyor. Bu işlemcinin Snapdragon 888 ile 870 arasında konumlandırılması bekleniyor.

POCO F5’te, 6.67 inç boyutlu FullHD+ çözünürlüklü bir AMOLED ekrana yer verilmesi bekleniyor. 120Hz tazeleme hızı desteğine de sahip olan bu ekranda, ekran altı parmak izi okuma sensörüne de yer verilecek.

5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen cihazın 50MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacağı da konuşuluyor. Bu ana kameraya 8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 5MP çözünürlüklü makro kameranın eşlik etmesi bekleniyor.

Cihazın Çin’de Redmi Note 12 Turbo adıyla satılacak olan versiyonunun bu ay tanıtılması bekleniyor. Küresel pazar lansmanının ise Nisan ayında yapılması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 firmanın amiral gemisi katili ruhunu devam ettirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!