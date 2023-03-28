Merakla beklenen Redmi Note 12 Turbo, bugün Çin’de piyasaya sürülecek. Bu telefonun küresel pazarlarda Poco F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Birkaç gün önce, POCO F5’in 6 Nisan’da resmi olarak çıkacağı söylendi. Söz konusu tarihten sadece bir hafta uzakta olmamıza rağmen, bu telefonun erteleneceği bilgileri ortaya çıktı.

Sızıntı yapan Xiaomiui’ye göre Poco F5, farklı pazarlara yönelik dört MIUI yapısıyla birlikte gönderilecek. Bu Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümleri Hindistan, Küresel, AB ve Rusya olarak etiketlenmiştir. Bu nedenle, cihaz bu pazarlarda mevcut olacak. Poco F5’in yazılımı henüz hazır olmadığından, telefon muhtemelen önümüzdeki aylarda anca resmiyet kazanacak.

Tüm bunlar, Poco F5 için daha sonraki bir lansmana işaret ediyor. Ancak marka tarihi teyit edene kadar bundan emin olamayız. Telefon gerçekten önümüzdeki hafta resmiyet kazanacaksa, Poco’nun önümüzdeki hafta sonu resmi olarak lansman tarihini açıklamasını bekliyoruz.

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Özelliklere bakacak olursak Poco F5, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga seti, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli OLED ekran, OIS destekli 64MP ana kamera, 5.000mAh pil ve 67W hızlı kablolu şarj desteği ile gelecek. Türkiye pazarında da satışa sunulması beklenen bu canavar, Android cephesinde orta segmentte ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Bakalım bu canavar ne zaman tanıtılacak?