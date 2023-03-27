Redmi’nin bir sonraki amiral gemisi katili olan Redmi Note 12 Turbo’dan birbiri ardında haberler geliyor. Cihaz daha tanıtılmadan, Harry Potter film serisini sevenler için özel bir versiyona sahip olacağı duyuruldu. Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition “büyüleyici” kutu içeriğiyle göz dolduracak!

Kutudaki Her Şey Sil Baştan Tasarlanmış!

Sınırlı sayıda üretilecek olan Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition’un kutusunda büyücü cübbeleri, her bir eve özel atkılar, sihirli değnekler ve Harry Potter’ın ünlü hediyelik eşyaları bulunacak. Aynı zamanda kutunun içerisinden bir mektup ve üzerine 9¾ yazısı işlenmiş olan bir SIM kart iğnesi çıkacak.

Ne yazık ki telefonun tasarımı hakkında bir detay paylaşılmamış. Ancak arka kapakta Hogwarts büyücülük okulunda bulunan evlerin yer aldığı bir tasarıma yer verilmesi bekleniyor. Bununla beraber yazılımda da özelleştirilmiş temalar gibi standart modelden farklı şeyler görebiliriz.

Son raporlara ve tanıtımlara göre, telefon 12-bit renk destekli OLED panel, 16GB+1TB depolama alanı ve 67W hızlı şarj destekli 5000mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olacak. “Buz Tüyü Beyazı” rengiyle adeta şov yapan cihaz, sunduğu güçlü donanım özellikleriyle de göz dolduruyor.

Redmi Note 12 Turbo, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanıyla eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setinden güç alacak. Telefon, ısı dağılımını %35 oranında iyileştirmek için oldukça büyük yüzey alanına sahip bir buhar odası soğutma sistemine sahip olacak.

Redmi Note 12 Turbo ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışacak ve bu da onu kutudan çıkar çıkmaz Android 13 ile çalışan ilk Redmi Note 12 serisi akıllı telefon yapacak.

Redmi Note 12 Turbo 64MP çözünürlüklü bir ana kamera ile donatılacak. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve Xiaomi Imaging Engine 2.0 gibi kamera özelliklerini bünyesinde barındıran cihazın yardımcı kameraları hakkında henüz bir bilgi yok.

Redmi Note 12 Turbo’nun 5 Nisan’da Hindistan’da POCO F5 adı altında küresel pazarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Etkileyici özellikleriyle bu telefonun son zamanlarda rekabetin tavan yaptığı akıllı telefon pazarında çok dikkat çekeceği kesin.

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