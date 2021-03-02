Poco F3, Redmi K40’ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olacak!

Poco F3 küresel pazarda Redmi K40‘ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak ortaya çıkacak. İşte F3’ün detayları.

Poco F3 modeli yüksek özellikleri ile pazara inmeye hazır. Poco F3 hakkında daha önceden bir cihazın farklı versiyonu olduğu yönünde söylentiler vardı. Şimdi F3 hakkındaki bu söylentiler doğrulandı. Poco’nun yeni modeli, küresel pazara Redmi K40’ın ikizi olarak giriş yapacak.

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Xiaomi‘nin alt markası Redmi, K40 modelini Poco ile paylaşıyor. Poco’nun yeni modeli F3, Redmi K40’ın ikizi. Dolayısıyla K40 ve F3’ün tüm özellikleri aynı diyebiliriz. ABD FCC tarafından onaylanan F3, küresel pazarda K40 ile eşdeğer cihaz olarak yer alacak. Şimdi Gelin F3‘ün özelliklerine göz atalım.

Poco F3’ün özellikleri!

Poco F3 tıpkı K40 gibi Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor. Bu sebeple F3, 5G desteğine de sahip oluyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan F3, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Öte yandan F3, 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran, 1080×2400 çözünürlük sunuyor. Arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro sensöre yer veren F3, ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Son olarak Poco F3 4520mAh‘lik bir bataryaya sahip olacak. Cihaz bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.

Poco F3 modeline genel olarak baktığımızda heyecenlandıran bir model olduğunu görüyoruz. Genel olarak yüksek özellikler sunan F3, fiyatını da epey gizli tutuyor. Sizce cihazın fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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