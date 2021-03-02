Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihi ve özellikleri kesinleşti. İşte Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylar.

Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli F19 Pro’nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Herkes tarafından merak edilen Oppo F19 yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. Gelin Oppo’nun yüksek özelliklere sahip yeni modeli Oppo F19 Pro hakkındaki tüm detaylara göz atalım.

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Oppo F19 Pro’nun tanıtım tarihi!

Flipkart, Oppo F19 Pro modelinin tanıtım tarihini açıkladı. F19 Pro, Flipkart‘ın internet sitesinde ortaya çıktı. Flipkart web sitesinde yaklaşan lansmanlar listesinde yer alan F19 Pro, dolayısıyla tanıtım tarihini ortaya serdi.

Flipkart, F19 Pro modelinin lansman tarihini 8 Mart olarak açıkladı. Hindistan’da saat 19:00 ( 13:30 UTC)’da tanıtılacak olan F19 Pro, bu etkinlikte özelliklerini de ortaya serecek. Ek olarak Flipkart cihazın bazı özelliklerini de doğruladı.

Bununla birlikte sergilenen afişte F19 Pro‘nun delikli ekran ve dörtlü arka kamera grubu ile geldiğini görüyoruz. Bu sayede daha önceden gelen sızıntıların doğruluğunu teyit ediyoruz.

Oppo F19 Pro’nun bilinen özellikleri!

Oppo F19 Pro gelen sızıntılara göre 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED 90Hz ekran ile birlikte gelecek. Arka kısmında 48MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera grubuna yer veren cihaz, ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.

Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alması beklenilen F19 Pro, 6GB Ram ve 64GB depolama ile birlikte gelecek. Son olarak F19 Pro 4310mAh’lik bataryayı üzerinde taşıyan cihaz, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.

F19 Pro+ modeli ise Pro’dan farklı olarak Dimensity 1200 yonga setini üzerinde taşıyor. F19 Pro+ performansını 8GB Ram ile destekliyor. Ayrıca 32MP ön kamera, 64MP ana kamera gibi birçok yüksek özellik sunuyor. Oppo, 8 Mart’taki lansmandan sonra F19 Pro+ modeli için de bir tarih verecektir.

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