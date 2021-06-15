POCO F3 için çok özel bir kampanyayla geliyor!

Türkiye’de satışa çıkması merakla beklenen ve satışa çıktıktan sonra kazandığı ilgiyi koruyan POCO F3 için bir kampanya hazırlandığı duyuruldu. Hazırlanan kampanya kapsamında 14-21 Haziran arasında mi.com, N11, Hepsiburada, Trendyol ve Xiaomi Store’lardan satın alınacak ürünlerin yanında Mi Watch Lite hediye edilecek şeklinde açıklama yapıldı. Güçlü performansı ve sunduğu özellikler ile birçok kullanıcının radarına giren POCO F3’ü 5.399 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.

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Gerçek bir Performans Cihazı: POCO F3!

Snapdragon 870 5G* işlemciyle ile desteklenen ve POCO’nun şu ana kadarki en güçlü cihazı olma özelliğini koruyan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.2 GHz’ye kadar hız sunan Qualcomm® Kryo™ 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm® Adreno™ 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip olan model, 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos® ses** özellikleriyle donatılarak zenginleştirildi. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili kreatif işler ortaya çıkarmasına yardımcı olan cihaz 4.520 mAh (typ) pili ve Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde oldukça hızlı şarj oluyor. Kutudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile POCO F3 sadece 52 dakika ortalama süreyle %100 şarj olma özelliğine sahip.

Mi Watch Lite Özellikleri

Saat kasası için 3 renk seçeneği, kordon için 5 renk seçeneği, 120’den fazla temalı saat arayüzü ve saat arayüzü işlev özelleştirmesi ile hem estetik görmeyi hem de hayatı kolaylaştırmayı sağlayan Mi Watch Lite, 1.4″ TFT renkli dokunmatik ekrana sahip. 11 farklı egzersiz moduyla özel hedefler belirlemeyi sağlayan cihaz 50 metre derinliğe kadar su geçirmez özelliğe sahip. GPS+GLONASS konumlandırma ve birden fazla akıllı sensör ile saat, yörünge, hız, mesafe ve yakılan kaloriler doğrudan gözlemlenebiliyor.

10-17 Haziran arası devam edecek POCO F3 özelinde hazırlanan kampanyaya mi.com, N11, Hepsiburada ve Trendyol’dan 5.399 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

POCO F3’ü Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayın!

POCO F3’ü Trendyol üzerinden satın almak için tıklayın!

* Kampanya stoklarla sınırlıdır.

POCO Hakkında

POCO, Xiaomi Corporation’dan doğan bağımsız bir markadır. POCO, üç yıl içinde dünya genelinde 35’in üzerinde pazara giriş yapmıştır. POCO, toplamda dünya genelinde 6 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında lansmanı yapılan şirketin ilk akıllı telefon modeli POCO F1, inanılmaz performansı sayesinde teknoloji meraklıları arasında ve medyada hızlı bir şekilde popüler bir hale gelerek toplamda 2,2 milyon satışa ulaştı. POCO, şu anda bağımsız bir ürün, satış ve pazarlama ekibine sahiptir. Üretim ve satış sonrasında Xiaomi’nin kaynaklarını paylaşmaktadır. POCO, tamamen hayranlarının ihtiyaçlarına odaklanan ve “İhtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey” felsefesine sahip bir tüketici teknolojisi markasıdır. Hayranlarının gerçekten ihtiyaç duyduğu durmak bilmeyen teknoloji arayışı üzerine inşa edilen şirket, en üst düzey alaka düzeyini elde etmek için demokratik karar verme süreçlerine sahiptir ve ürünlerini sürekli güncellemektedir.