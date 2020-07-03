Poco F2 Pro ofiste! (Kutu açılışı ve ilk bakış)

Poco F2 Pro modeli ofisime ulaştı. Bu videoda, kısa bir süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni amiral gemisinin kutusunu açıyor ve Poco F2 Pro modeline bir ilk bakış atıyoruz.

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Poco F2 Pro kutu içerisinden ne çıkıyor?

Cihazın kutu içeriğinden şeffaf ve sert plastik kılıf, USB Type-C kablosu ve 30W hızlı şarjı destekleyen bir şarj adaptörü çıkıyor. Tabii ki bir Xiaomi klasiği olarak telefonun kutu içeriğinde kulaklık göremiyoruz.

Cihazın özellikleri neler?

Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 MP çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 MP ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP telefoto makro kamera, ve 2 MP derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.