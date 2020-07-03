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Poco F2 Pro ofiste! (Kutu açılışı ve ilk bakış)
Poco F2 Pro modeli ofisime ulaştı. Bu videoda, kısa bir süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni amiral gemisinin kutusunu açıyor ve Poco F2 Pro modeline bir ilk bakış atıyoruz.
Poco F2 Pro kutu içerisinden ne çıkıyor?
Cihazın kutu içeriğinden şeffaf ve sert plastik kılıf, USB Type-C kablosu ve 30W hızlı şarjı destekleyen bir şarj adaptörü çıkıyor. Tabii ki bir Xiaomi klasiği olarak telefonun kutu içeriğinde kulaklık göremiyoruz.
Cihazın özellikleri neler?
Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 MP çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 MP ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP telefoto makro kamera, ve 2 MP derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.
İşlemci olarak ise, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip olan Poco F2 Pro, 5G desteğine de sahip. 4700 mAh bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Bize kalırsa, hızlı şarj desteğinin 45 W civarlarında olması, bu denli büyük bir batarya için daha verimli olabilirdi. Yine de buna rağmen Poco, cihazı sıfırdan tam şarja kadar doldurmanın 63 dakika aldığı iddiasında bulunuyor. Bir dezavantaj olarak ise, F2 Pro’da kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Kablolu kulaklık kullananlar için ise 3.5 mm kulaklık girişi de bu cihazda sunulmaya devam edilmiş. Parmak izi okuyucusu ise ekrana gömülü bir vaziyette.
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BİM’den 30 TL’ye “BOYUN FANI?” aldık! Tüm ofis denedi
Bugün itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkan Linksmart Fresh model isimli “boyun fanı” modelini satın aldık. Sıcakların iyiden iyiye yükseldiği yaz aylarında insanların serinlemesi için düşünülen bu model, oldukça ilginç. Bakalım ürün ile ilgili ofisimizdeki insanlar ne düşünüyor?
Linksmart Fresh özellikleri neler?
30 TL’lik satış fiyatına sahip ürün, tamamen plastik bir malzeme kullanıyor. microUSB yuvası üzerinden şarj olan cihaz, 2 saatlik bir kullanım sunuyor. Ürünün üzerindeki fanlar 360 derece döndürülebilir ve kişinin istediği yere göre konumlandırılabilir durumda. Ayrıca modelin üzerindeki tuş sayesinde üç farklı hız ayarından birini seçebiliyorsunuz.
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iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! | iPhone 11 vs iPhone SE (2020) HIZ TESTİ
iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! videomuzda, bu sene Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 11 ve iPhone SE (2020) modellerinin hız testlerini gerçekleştiriyoruz. Bakalım hangi cihaz daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor?
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iPhone’lar bildiğiniz üzere bu sene üç model halinde piyasaya sürüldü. Testimize dahil ettiğimiz iPhone 11 modeli de bu ailenin en küçük ferdi olarak karşımıza çıkıyor. SE (2020) ise bu sene süpriz olarak tanıtılan, daha hesaplı iPhone modellerinden biri olarak biliniyor. İki cihazda da Apple’ın yeni nesil yonga seti A13 Bionic bulunuyor.
Hız Testi Koşullarımız
Uygulamaların sırasıyla açılması ve hafızadan çağrılması: İki cihazda da ayrı ayrı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Testlerimizin ilk aşamasında 11 adet uygulamanın açılış testlerini gerçekleştiriyoruz. Peşi sıra açtığımız uygulamalardan sonra 2 adet oyunun açılış ekranları gelene kadar bekliyoruz. İki tur halinde gerçekleştirdiğimiz ilk test sonrasında, aynı uygulamaları ve oyunları hafızadan çağırıyoruz. Testimizin sonucunda, aşamaları hangi cihaz daha hızlı tamamlıyor, görmüş oluyorsunuz.
Geekbench (Compute) testi: Grafik performansını test ettiğimiz cihazların, sonucunda hem Compute testindeki puanları görmüş oluyoruz hem de süreci kaç dakikada tamamladıklarına şahit oluyoruz.
Video Render testi: Bildiğiniz üzere Apple tarafında render süreleri Android cephesine göre oldukça kısa oluyor. Adobe Premire Rush ile gerçekleştirdiğimiz aşamamızda, iki cihazın da videoyu derleme ve çıktı oluşturma sürelerini ölçüyoruz.
Adobe Premiere Rush indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Açılış Hızları testi: Son olarak da iPhone 11 ile iPhone SE (2020)’nin açılış hızlarını kıyaslıyoruz. (Test esnasında bir hata olmuş. Gerçek test değerlerimiz sırasıyla iPhone SE için 18 saniye, iPhone 11 için 21 saniye.)
Tüm hız testi videolarımız için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İyi seyirler.
iPhone’lar KAPIŞIYOR!!! Zaman Çizelgesi
0:00 Anons
0:21 iPhone SE özellikleri
0:47 iPhone 11 vs iPhone SE Uygulamaların Sırasıyla Açılması
2:34 Geekbench Compute Değerleri
3:01 Video Render Alma Süresi
3:41 Açılış Hızları
4:25 Outro
Aksesuar
Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
Vestel Yıldız S8500 evinizdeki en büyük yardımcınız olacak. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi temizleyebileceğiniz Yıldız S8500’ün detaylarını ve deneyimini Aslı aktarıyor.
Vestel Yıldız S8500 dikey şarjlı süpürge hakkında detaylı bilgi için: https://bit.ly/2YPopxP
Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.