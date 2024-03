Çinli teknoloji devi Poco, Redmi’nin birçok ürününü yeniden markalandırmak suretiyle Poco ismiyle satışa sunuyor. Poco C61 ise Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacak. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco C61 lansman tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Poco C61 lansman tarihi, Poco Hindistan tarafından resmi olarak açıklandı. Bu açıklamaya göre Poco C61 lansman tarihi 26 Mart olacak.

Time to C things in an all new perspective.#POCOC61 #BeyondStunning

Launching on 26th March,12:00 PM on @Flipkart

Know more👉https://t.co/7HqmsPV4X2#POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart pic.twitter.com/6evA2n0J71

— POCO India (@IndiaPOCO) March 22, 2024