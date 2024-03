PlayStation VR2’nin en son donanım yazılımı güncellemesi, beklenen bir özelliği sunarak PC erişimini mümkün kılıyor ve bu, kulaklığın artık doğrudan bağlantı yoluyla PC’de çalışabileceğini gösteriyor. PlayStation VR2 PC desteği sayesinde çoğu destekli VR oyununda rakiplerine göz dağı verecek gibi görünüyor.

iVRy tarafından X/Twitter’da bildirilen habere göre, kask için gelen son güncelleme, Windows platformunda kullanımını sağlamak için sürücü veya donanım geçici çözümlerine ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlıyor. Ancak, güncellemenin NVIDIA kullanımını etkinleştirip etkinleştirmediği henüz net değil.

Kaskın tasarımı gereği, bir tür “VirtualLink” adaptörüne ihtiyaç duyulacak ve Sony’nin resmi PC sürücülerini piyasaya sürmesi durumunda bu adaptörü kullanıcılara sunması gerekecek. Ayrıca, kaskın donanım yazılımındaki herhangi bir işaret, Sony’nin bir akış çözümü kullanabileceğini göstermiyor.

