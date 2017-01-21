PlayStation VR, YouTube’da Yer Alan 360 Derece Videoları Destekliyor

Henüz genç olan sanal gerçeklik dünyasının önemli platformlarından birisi olan PlayStation VR artık YouTube üzerinde yer alan 360 derece videoları destekliyor.

Oculus Rift ve HTC Vive ile beraber birinci önceliği oyuna veren PlayStation VR’da yaşanan bu gelişme kullanıcıları memnun etti. YouTube’un masaüstü versiyonunda 360 derece videoları izlemek için mouse işaretçisini bakmak istediğiniz yöne doğru çevirmeniz gerek. Bu dertten kurtulmak PS 4 sahipleri için son derece olumlu bir gelişme.

PSVR cephesinde yaşanan bu gelişme yeni değil. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında bazı kullanıcılar bu özelliği almıştı. Ancak servisin düşük kalitesinden dolayı şikayetçiydi. Nedeni ise videolar 1080p çözünürlüğünde ancak 100 derecelik bir görüş açısına sığdırmak zorunda kalınıyor. Sony ve Google gibi şirketler bu probleme bir çözüm getirebilir. Sonuçta henüz erken de olsa büyük bir 360 derece video kütüphanesi olduğu yadsınamaz bir gerçek.