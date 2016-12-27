Her yeni platformda olduğu gibi VR platformu da az içeriğe sahipti ancak PlayStation bu konuda önemli bir ilerleme kaydetti.

Oculus Rift ve HTC Vive’dan sonra çıkan PlayStation VR içerik konusunda rakiplerine göre iyi durumda bile olabilir. Bir platform kullanıma sunulduğunda içerik sağlayıcılar o platform yaygınlaşana kadar pek bir şey üretmez. Müşteriler ise yeni platforma ürün çıkmaya başlayana dek o platformu desteklemez. Ancak ilk çıktığında cihazı satın alan PSVR sahipleri artık 150’den fazla içeriğe sahip. Bunlardan en son eklenen ise yayın uygulaması Jaunt.

Jaunt’u Netflix gibi düşünebilirsiniz ancak sanal gerçeklik videoları içeriyor. Android, İOS, HTC Vive, Oculus Rift ve Google Daydream VR platformunda olan uygulama şimdi de PSVR’a geldi. Uygulama şimdilik ücretsiz ve yer alan videolar 8-10 dakika aralığında kısa videolar. Ancak 360 derece desteği sayesinde son derece eğlenceli ve insanı kendine çekiyor. Uygulama şu an indirilebilir durumda.